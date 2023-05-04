Чем удивили учёных найденные в Анапе артефакты синдов – индийского народа, жившего на Чёрном море до н.э.

В Анапе в ходе строительства газопровода археологи обнаружили захоронение древнего племени – синдов. Этот народ жил у Черного и Азовского морей много веков назад, ещё до нашей эры, и до сих пор нет единого мнения, полностью он исчез или же его потомки живут в этих краях до сих пор. Найденные останки и артефакты относятся к VII-VI векам до н.э. и могут пролить свет на жизнь синдов и их связь с античным миром. Но исчезли ли синды бесследно или же они – это один из существующих и по сей день известных кавказских народов? Об этом – в нашем материале.

Сейчас на юге России строят магистральный газопровод Анапа — Тамань, и поскольку путь его прокладки пролегает через исторические места, специалисты относятся к данному процессу особенно бережно. И, как показала недавняя новость, это оправдано. На одном из участков археологи раскопали 24 древних погребения. Это глубокие грунтовые ямы, имеющие ровную форму и обложенные камнями. Специалисты отнесли их к раннему железному веку.

Одно из обнаруженных захоронений.

Помимо человеческих останков, в синдских могилах лежали изготовленные из железа серпы, кинжал, топор, а также несколько ножей и железных наконечников от копий (видимо, такие захоронения относились к воинам). Также в могильниках были обнаружены и более «мирные» предметы – разного вида керамическая посуда, изготовленная без помощи гончарного круга, и синдские украшения из бронзы. Всё это древние люди одычно размещали рядом с телами в качестве погребального инвентаря.

Посуда синдов.

Археологов ждал сюрприз.

Обнаруженные артефакты после тщательного изучения будут представлены в местных музеях. Но главное – они помогут историкам и краеведам подробнее узнать о жизни синдов и изучить первые контакты древних жителей Черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией.

Эти находки очень помогут в изучении культуры синдов.

Высокоразвитая культура

Синды были важным «этническим элементом» древней Киммерийской империи, состоявшей из большого числа народов. Когда империя распалась, эти народы вошли в состав других государств – например, Босмпорского или Меотской Федерации.

Так выглядели государства того времени, если положить их на карту.

О синдах древние географы упоминали в первых веках до нашей эры, уточняя, что те обитали между Керченским проливом и современной Анапой. Также было сказано, что область их проживания простирается за пределы Азовского моря, которое в те времена называли Меотийским озером. Этот народ жил в Фанагории, в Кепах, в Синдской гавани. На юге современной Анапы синды граничили с керкетами (территория современного Новороссийска), а на востоке – с еще одним многочисленным в те времена народом – меотами.

Воины-синды.

К моменту прихода в эти края греков племя синдов составляло значительную часть всего местного населения, причем, как упоминали современники, более культурную. Еще в конце V в. до нашей эры у этого народа, существовавшего в составе конфедерации, было самоуправление и был свой царь, синды вели торговлю с греческими городами, поэтому впоследствии боспорскому правителю не составило труда присоединить территории синдов к своим владениям.

После синдов осталось множество артефактов.

Источники говорят, что греки называли их «синдой», а их столицу – Синдос. Также упоминается другое название столицы – Синдика. Предположительно, она располагалась недалеко от современной от Анапы, на берегу Черного моря.

Оказавшись в составе Боспорского царства, синды впитали в себя греческую культуру, тем не менее, сохранили независимость – в частности, у них была своя денежная единица.

Обнаруженные на юге России бусы синдов и монеты.

В III веке в эти края пришли готы, Боспорское государство было разрушено и его сменило другое – Феодосия. После этого периода упоминания о синдах как об отдельном народе исчезают.

Кто такие синды и куда они делись

Одни ученые (в частности, Тумб Хаусшилд) предполагали, что синды – это потомки индийцев, пришедших на эти земли ещё ранее и поселившихся у Кубани. Согласно этой версии, в последствии они были поглощены скифами.

Синдский воин, I век, находка в Керчи. Карта.

По другой же версии, синдов вовсе не поглотили скифы, а они представляли собой важное черкесское племя и якобы их потомки продолжают жить и по сей день (в отличие от скифов). Потомки синдов – современные черкесы, которых, если придерживаться этой гипотезы, можно называть «кавказскими индийцами». Согласно этой теории, впоследствии, в результате миграции, индийцы покинули Кавказ, однако оставили культурный и языковой след. Дескать, в районе Черного и Азовского морей осталась некоторая часть потомков этого народа, и это именно черкесы.

Лингвисты считают, что известный в наши дни черкесский язык родственен санскриту, поскольку он был когда-то принесен синдами, однако в последствии он значительно развился и претерпел множество изменений в результате влияния на него языков Кавказа.

Государство Синд, с которое считают родиной других синдов, анапских.

Родство синдов, которые населяли территорию современной Анапы и её окрестностей, с индусами может подкреплять то, что точно так же (синдами, синдхами) называют ещё и народ, который до сих пор живет на территории Индии и Пакистана.

В последние годы археологи вели раскопки во многих местах проживания древних синдов – например, исследования велись в Горгиппии, Фанагории, Кепах, Семибратнем городище на западе от станицы Варениковская и в городище возле станицы Раевская (Верхний Джемет). А около Анапы, у хутора Рассвет, были обнаружены могильники синдов в виде массивных ящиков из камня, в которые по древней традиции погребения клали умерших.

Часть атрибутов коня воина-синда.

Однако культура синдов все-таки пока недостаточно изучена, ведь археологи до сих пор не нашли ни одного поселения. Последняя находка поможет полнее представить их жизнь и связь с античными соседями.

Увы, не всё в истории остается на века. Некоторые народы, культуры, цивилизации и царства по тем или иным причинам не оставляют следов. И важную роль тут играет соперничество религий.

Текст: Анна Белова

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010523/56096/