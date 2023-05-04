Художник из Японии использует глину для создания самых детализированных и реалистичных скульптур
Приготовьтесь удивиться миниатюрному миру Томо Танаки, японского художника, который уже более десяти лет создает модели в масштабе 1/12 или даже 1/24. Используя такие материалы, как глина и эпоксидная смола, Танака скрупулезно создает детализированные миниатюрные версии обычных предметов домашнего обихода, в том числе аппетитно выглядящие блюда, которые достаточно малы, чтобы поместиться на кончиках пальцев.
Бренд Танаки, Nunu’s House, приобрел огромное количество поклонников в социальных сетях благодаря его невероятно реалистичным миниатюрным творениям. Несмотря на небольшой размер, его скульптуры настолько детализированы, что их трудно отличить от настоящих. От салата и гамбургеров с сырной начинкой до суши с ростбифом и разнообразной коробки шоколадных конфет — миниатюрные скульптуры еды Танаки выглядят достаточно хорошо, чтобы их можно было есть!
Источник: insta
Источник: https://animalworld.com.ua/news/hudozhnik-iz-japonii-ispolzujet-glinu-dlja-sozdanija-samyh-detalizirovannyh-i-realistichnyh-skulptur
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