Новая мода в Израиле: собачки размером с чашку. Чем это чревато

(Фото: shutterstock)

Искусственные породы хорошо выглядят в инстаграме, но в жизни расплачиваются своим здоровьем

М., молодая жительница Герцлии, четыре года назад поехала поработать в Австралию, в торговый центр Сиднея. Во время обеденного перерыва она заходила в расположенный поблизости зоомагазин, чтобы поиграть с выставленными на продажу щенками. Однажды она увидела крошечную собачку с золотистой шерстью и огромными глазами. "Это была любовь с первого взгляда, — вспоминает М. — Я не планировала покупать собаку, но поняла, что теперь этого не избежать". Самочка смешанной породы (чихуахуа и померанский шпиц) была настолько мала, что помещалась в чашку. Но именно ее мизерный размер подтолкнул М. к принятию окончательного решения. Девушка заплатила 1000 австралийских долларов и купила собачку. "Я всюду беру ее с собой, — говорит она. — Даже за границу. Ношу в сумке. Мы не расстаемся ни на минуту". Ее очаровательная собачка стала настоящей звездой инстаграма. И М. такая не одна: мода на маленьких собак завоевывает Израиль.

На протяжении многих лет декоративные собаки (toy dogs), помещающиеся в дамскую сумочку, были распространены лишь в некоторых странах (Япония, Бразилия, Филиппины). Однако в последнее время они стали популярны во всем мире, включая те места, где традиционно предпочитали крупные породы. Эта тенденция особенно заметна в США: доля декоративных собачек, получающих уход в крупнейшей сети ветеринарных клиник Newfield, за последние 10 лет увеличилась на 6%, а количество собак крупных и средних пород сократилось, соответственно, на 17% и 9%.

В нынешнем году самой популярной породой в США стал французский бульдог. Это произошло впервые после 31 года первенства лабрадора-ретривера. Такая же картина в Великобритании: за четверть века размер собак сократился на 2,5 см. Во Франции собаки весом менее 10 кг составляют уже 41% от общего числа домашних питомцев. Французы отдают предпочтение трем породам: кавалер-кинг-чарльз-спаниелю, французскому бульдогу и чихуахуа. В Израиле, по данным министерства сельского хозяйства, спрос на мелкие породы в 2022 году вырос в 8 раз.

С одной стороны, причины успеха маленьких собак понятны. Милые зверьки притягивают к себе внимание (на улице и в интернете), их легко разместить в любом месте — даже в самой небольшой квартире, они не нуждаются в продолжительных физических нагрузках, мало линяют (это важно для аллергиков), готовы проводить много времени на руках. В мире, в котором комфорт возведен в культ, где доминируют цифровые технологии и социальные сети, на подобных собачек держится стабильный спрос.

Однако огромная популярность декоративных собак имеет оборотную сторону. Возросший спрос на милых и удобных в быту питомцев приводит к тому, что заводчики, занимающиеся их разведением, предпринимают сверхусилия, чтобы его удовлетворить. Методы разведения становятся все более изощренными и, увы, жестокими. Это ведет к многочисленным генетическим сбоям, в результате которых собаки страдают от множества хронических заболеваний — начиная от трудностей с дыханием и ранней смерти и заканчивая поведенческими проблемами. Выясняется также, что искусственные породы, напоминающие мягкие игрушки, вызывают негативные эмоции у обычных собак. Им сложно понять их поведение. Кроме того, владельцы собак-игрушек, получив однажды огромный счет из ветеринарной клиники, нередко бросают питомцев.

►Словно куклы, аниме или младенцы

Что чаще всего вызывает умиление во внешности декоративной собаки? Почти все они маленькие, низкорослые, с широким черепом и приплюснутым носом. То есть выглядят, как щенки. Самые мелкие породы (чихуахуа, мальтийская болонка, пудель, померанский шпиц, йоркширский терьер и ши-тцу) весят всего 2-4 кг. Есть и чуть более крупные породы, которые тоже пользуются спросом: французский бульдог, мопс, пекинес и такса. Их отличают также плоские морды и непропорционально большие глаза. Они больше походят на рисованных персонажей японских мультфильмов, чем на своего предка — лобастого, длинномордого волка. По словам кинолога Александры Горовиц, автора книги "Наши собаки — это мы сами", декоративные породы собак подвергались постоянному "перепрограммированию" с целью сделать их максимально похожими на людей (маленькие носы, большие глаза, "улыбка").

(Фото: shutterstock)

И это отнюдь не случайно. Когда мы видим существо, напоминающее младенца, мы инстинктивно стремимся оказать ему помощь. Этот эволюционно-психологический принцип лежит в основе почти всего, что вызывает у нас умиление. На этом основана прибыльная индустрия аниме, часть японской культуры "каваий", что означает "милый, крошечный, прелестный". При виде того, что нам кажется милым и хорошим, мы испытываем прилив оптимизма и потребность ласкать, заключать в объятия, любить. Это очень полезные для нас эмоции.

"В нас заложен инстинкт заботиться о беспомощных. Человеческие младенцы и новорожденные звери вызывают именно такие чувства. Поэтому чем больше собака напоминает младенца, тем сильнее она нас привлекает", — объясняет д-р Идит Гутман, клинический психолог и преподаватель кафедры неврологии Тель-Авивского университета.

— Как это воздействует на нас? — Вид младенца активирует поток гормонов в мозгу взрослого человека. Мы не способны устоять перед улыбкой или плачем ребенка. Это заложено в нас эволюционно — с целью выживания человеческого рода. Для того, чтобы мы могли обеспечить потомству надлежащий уход. Поэтому нас на подсознательном уровне привлекает все, что напоминает строение "детского лица": нос-пуговка, недоразвитая челюсть, большие глаза, крошечный ротик. Так разрабатывались, например, все персонажи мультфильмов Диснея. Не секрет также, что люди склонны приписывать положительные свойства обладателям беби-фейса. По такому же принципу действуют заводчики, выводящие декоративные породы собак.

Однако наше увлечение "игрушечными" собачками объясняется не только инстинктом любви к младенцам. У этого есть и ряд социальных аспектов. Мы склонны приписывать владельцам собак определенных пород некие качества. Милые песики привлекают внимание прохожих на улице, они становятся звездами соцсетей, некоторые престижные породы свидетельствуют о социальном статусе хозяина. Ветеринары утверждают, что популярность декоративных собак резко выросла в последние 20 лет после того, как их стали показывать в социальных сетях звезды и инфлюэнсеры (Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян, Леди Гага).

Еще один аспект, на который указывает д-р Гутман, — эстетический. На протяжении тысячелетий человек разводил собак, не интересуясь их внешними данными. Ему были нужны сильные, здоровые псы для практических нужд. Сегодня все сосредоточено на внешности собаки — к сожалению, в ущерб ее здоровью.

"Нас привлекает все красивое, — говорит Гутман. — А собаку, которая не выглядит красивой, нужно научиться любить. К тому же в той легковесной культуре, в которой мы живем, люди стремятся свести любые усилия к минимуму. В эпоху социальных сетей во всем превалирует визуальный аспект".

— То есть собака теперь своего рода аксессуар? — Да. Всем ясно, что искусственно выведенная порода декоративной собаки, в отличие от пса из питомника, которого бросили хозяева, выполняет роль аксессуара, который можно носить в сумочке. Это также вписывается в повсеместный тренд кастомизации — изменения товара или услуги под запросы клиента.

►Постоянные страдания и боль

Проблема в том, что реальная жизнь сильно отличается от красивой картинки в инстаграме. Г, 30-летняя жительница центра Израиля, поняла это на своем горьком опыте. Она и ее спутник жизни мечтали завести щенка породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, однако решили не покупать, а дождаться случая, когда кто-либо откажется от животного. Это произошло, когда в семье, державшей кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, у одного из домочадцев обнаружилась аллергия. Собака была заброшена и заперта в комнате. "Мы хотели взять именно эту породу, — объясняет Г. — Эти собаки прекрасно ладят с детьми, удобны в быту, не требуют особого ухода. Их выводят на улицу не больше, чем на 10 минут, от силы три раза в день. Они мало едят. Однако, оглядываясь назад, мы понимаем, что допустили ошибку. Собаки этой породы живут очень мало, безумно чувствительны ко всему. Почти нет ни одного кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, у которого не обнаруживалась бы какая-либо проблема с пищеварением, что требует специального корма и пищевых добавок. Они мучаются и нуждаются в лечении".

"В большинстве случаев эти собаки страдают от проблем с позвоночником и головным мозгом, — продолжает Г. — Поскольку у них очень маленькая голова, возникают неврологические недуги. С ними все время нужно быть начеку и заботиться, как о младенцах. Мы всего этого не знали. Это вообще наша первая собака. Мой следующий пес будет смешанной породы".

То, с чем столкнулась Г., пережили многие собаковладельцы. Некоторые не выдерживают тягот ухода за своими питомцами. По данным сайта Yad4 , наряду с резко возросшим спросом на декоративные породы значительно выросло и число брошенных маленьких собак. Все больше людей обнаруживают, что у маленьких собак большие проблемы.

Эти проблемы связаны с их производством. Речь идет о скрещивании изначально менее здоровых пород. Кроме того, их разведение зачастую проводится в ужасных условиях — щенков отбирают у матери на слишком ранней стадии, чтобы продать, когда они выглядит максимально маленькими и милыми.

"Эти породы — маркетинговое изобретение заводчиков и торговцев, — говорит д-р Лиат Морган, ветеринар и зоолог, основательница сайта Yad4. — Уже много лет заводчики стремятся разводить как можно более мелких собак. Бульдог, который был популярен 50 лет назад, совсем не похож на нынешнего. Характерный для бульдогов короткий нос превратился в приплюснутый. Производители намеренно доводили определенные внешние черты до крайности, пока не получилось нечто совсем уж радикальное. Миниатюрная собака означает большие проблемы".

"То, что щенков слишком рано отнимают у матери, ведет к множеству проблем со здоровьем, — отмечает Лиат Морган. — Плохие зубы, коллапс трахеи, ортопедические проблемы, аутоиммунные заболевания".

Страдания собак, которые все-таки нашли своих хозяев, ничто по сравнению с тем, что происходит во время их разведения. Вся эта индустрия, производящая миленьких собачек, работает практически без надзора со стороны властей. Собаки рождаются на "фабриках по производству щенков", где суки пребывают в постоянном, изматывающем цикле родов — до тех пор, пока способны рожать. Переполненные грязные клетки, недоедание, отсутствие лечения и надлежащего ухода — вот их жизнь.

Регулирующие инстанции не способны по-настоящему контролировать эту сферу. В Израиле предпринимались безуспешные попытки принять законы о ее регулировании. По мнению специалистов, единственным выходом из ситуации был бы полный запрет на разведение декоративных собак. Но пока что это кажется недостижимым.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/bymnc9rqn?utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_content=internal