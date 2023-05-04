Как выглядели профессиональные спортсмены разных видов 100 лет назад по сравнению с их современными коллегами

Время идёт вперёд, человеческие технологии тоже отнюдь не стоят на месте, поэтому сегодняшние представители самых разных профессий выглядят совсем не так, как 100 лет назад. Мы решили сравнить внешний вид и атрибутику профессиональных спортсменов в первых десятилетиях прошлого века и сейчас.

За сотню лет форма и снаряды заметно изменились: всё стало гораздо удобнее для спортсменов и симпатичнее для зрителей, а также повсюду появилась реклама в виде логотипов спонсоров — чуть ли не на каждом участке амуниции. Да и физические показатели самих атлетов претерпели некоторые изменения. Спортивная медицина и аналитика вычислили точные параметры спортсменов, которым стоит придерживаться для достижения наилучших результатов.

К тому же взглянуть на ретрофотографии всегда крайне любопытно!

Велосипедисты

tadejpogacar / capovelo

Победитель Тур де Франс 2020 года Тадей Погачар (Словения) и победитель Тур де Франс 1921 года Леон Сьер (Бельгия).

Тяжёлоатлеты

aziz_yakubjanovich / sport660

Олимпийский чемпион 2016 года в тяжёлом весе Руслан Нурудинов (Узбекистан) и олимпийский чемпион 1920 года в тяжёлом весе Филиппо Боттино (Италия).

Автогонщики

lewishamilton / mentalaustrian

Чемпион гонок Формулы-1 Льюис Хэмилтон (Великобритания) и итальянские автогонщики 1920-х годов Антонио Аскари и Уго Сивоччи.

Футболисты

equipedefrance / wikimedia

Сборная Франции по футболу образца конца 2020 года (действующие чемпионы мира) и сборная Бельгии 1920 года (олимпийские чемпионы того года).

Футбольные вратари

manuelneuer / efektiffutbol

Действующий основной вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и вратарь сборной Испании 1920-1930-х годов Рикардо Самора.

Баскетболисты

kingjames / peachbasketsociety

Действующий баскетболист сборной США Леброн Джеймс (рост 206 см) и профессиональный американский баскетболист 1920-1930-х годов Нэт Холман (рост 180 см).

Кёрлингисты

seixeirophotography / curlinghistory

Женская сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2021 года и мужская сборная Великобритании по кёрлингу на Олимпийских играх 1924 года.

Хоккеисты

andrei_ivanov118 / thesportster

Хоккеист сборной России Александр Овечкин и профессиональный канадский хоккеист 1920-1930-х годов Хоуи Моренц.

Хоккейные вратари

andreivasilevskiy88 / puckstruck

Хоккейный вратарь сборной России Андрей Василевский и профессиональный канадский вратарь 1920-1930-х годов Джордж Хэйнсуорт.

Бобслеисты

rekords / Flyout

Пара немецких бобслеистов на чемпионате мира 2021 года и швейцарская четвёрка бобслеистов 1910-х годов.

Теннисисты

tennischannel / paris

Черногорская теннисистка Данка Ковинич на соревнованиях в 2021 году и французская теннисистка Сюзанн Ленглен, олимпийская чемпионка 1920 года.

Борцы

unitedworldwrestling / Official Olympic Report

Участники олимпийского квалификационного турнира по борьбе 2021 года и борцы Мартин Клейн и Альфред Асикайнен на Олимпийских играх 1912 года.

Источник: https://twizz.ru/kak-vyglyadeli-professionalnye-sportsmeny-raznyx-vidov-480631/