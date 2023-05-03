Как узнать хозяина питомца по его ногам
Однажды во время фотосессии питомца я сфотографировал собаку с ногами хозяина. В другой день я сделал это снова, а затем снова и снова, и в итоге это стало новой зависимостью!
"Как фотограф, который любит животных, я специализируюсь на фотографии домашних животных. Больше всего я фотографирую собак, но также кошек и лошадей. Я нахожу большое вдохновение в животных, и я люблю их всех",- говорит Элейн Массаини.
Возможность делать портреты домашних животных с их людьми доставляет мне огромную радость, потому что это любовь, не поддающаяся объяснению, и уникальная связь, которую они имеют, — прекрасное зрелище. Может быть, именно поэтому я вдохновился фотографировать домашних животных у ног их владельцев, поскольку это показывает их уникальные личности, и мы можем видеть, насколько они похожи.
Первая фотография, которую я сделал в таком виде, была моей дочери с ее первой собакой, которая уже умерла. Композиция мне понравилась, поэтому позже, во время фотосессии, я подумала сделать то же самое. После нескольких фотографий питомцев у их человеческих ног я начал замечать, когда обувь человека соответствовала галстуку собаки, была ли у него татуировка питомца или что-то, что стоило бы запечатлеть на камеру. Это забавно, потому что некоторым людям кажется странным, когда я спрашиваю их, могу ли я сделать это фото, но когда я показываю результат, реакция всегда одна и та же: удивление и любовь!
Сейчас некоторые мои клиенты уже приходят на фотосессию в специальной паре туфель, чтобы сделать это фото. Я люблю, когда они так делают.
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