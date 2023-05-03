Какие древние тайны открыл учёным средневековый город в Сибири и в чём секрет его уникальности

На протяжении нескольких лет не прекращаются раскопки на территории Югры. Дело в том, что здесь было сделано уникальное по своей сути открытие в истории края. Недалеко от посёлка Шеркалы археологи нашли средневековый город, возраст строений которого колеблется от 11 до 16 веков. Самое интересное, что архитектурные особенности этих зданий совершенно не характерны для данного региона. В чём же секрет уникального культурного наследия Югры, которое археологи считают важнейшим торговым центром эпохи Средневековья и местом проживания богатой элиты?

Невероятное археологическое открытие

С древних времён этот район был постоянно заселён.

«Академическая история Югры» — издание, которое увидело свет три года назад.

Регион был заселён с древних времён. Местные народы не отличались воинственностью и поддерживали прекрасные торговые отношения и с Западом, и с Востоком. Почти 4 года назад здесь раскопали средневековый город. Множество удивительнейших артефактов: орудия труда, посуда, оружие — более трёх сотен предметов было обнаружено на территории древнего городища Шеркалы. В наши дни от некогда процветающего города остался лишь, как шутят учёные, «трёхметровый слоёный пирог». Несколько слоёв скрывают многовековую историю края. Большую часть артефактов ещё предстоит раскопать. Археологи трудятся здесь не покладая рук.

Работа кипит. Сотрудникам Института археологии Севера помогают студенты и волонтёры.

Докопаться до истины

Некоторые артефакты не дают ответы на интересующие учёных вопросы, а совсем наоборот. Например, каменный фрагмент, похожий на разрисованное блюдо. Чаще всего местное население изготавливало подобные изделия из глины, бересты или меди. А тут изделие столь тонкой мастерской работы из камня. Настоящий предмет искусства!

Береста.

Древняя керамика 11-9 веков до нашей эры.

Благодаря своему чрезвычайно удобному месту расположения город был настоящим центром торговли и подлинной столицей древнего княжества. В эпоху Средневековья оно именовалось Кодским. Шеркалы тогда называли Шеркары, что значит «средний город». Учёные предполагают, что здесь жили коми-зыряне, которые пришли сюда из Нижнего Новгорода. Они оказали, судя по всему, большое влияние на формирование культуры местных современных ханты и манси. Эти названия появились, кстати, уже после 16 века.

Учёные обнаружили связи югорских князей с Великим Новгородом.

Несколько лет назад был обнаружен настоящий клад Кодского княжества — множество исторических артефактов.

Уникальное трёхметровое наслоение строений говорит о том, что на этом месте много веков постоянно жили, просто перестраивая дома. К сожалению, в точности восстановить историю Югры невероятно сложно, ведь сохранилось очень мало письменных свидетельств. Первые письменные упоминания о Югре содержит «Повесть временных лет» конца 11 века. В разных летописях есть короткие упоминания, но нигде нет полной информации. Некоторые источники относят княжество к данникам Новгорода Великого. Тут велась активная торговля, а новгородцы считали воинственных князей Югры могущественными лидерами.

Археологи находят множество артефактов здесь.

Элитный город?

На раскопках городища Шеркалы трудятся несколько десятков археологов из разных регионов России. Также сюда летом съезжаются на практику студенты, будущие археологи. Опыт, полученный здесь, воистину уникален. Средневековый период в данном регионе ознаменован весьма бурной этнографией. Тут было найдено множество ритуальных артефактов. Тут проводились многочисленные семинары и мастер-классы по археологии, реставрации и этнографии.

Югра — это место проведения множества научных семнаров и мастер-классов.

Пока место досконально не изучено и каждая находка здесь может стать тем самым величайшим открытием, которое поведает все тайны истории. Например, прошлым летом учёные изучали берестяные изделия, которые обнаружили. Они украшены орнаментами, которые весьма характерны для финно-угорских народов, что населяли Урал и Зауралье. Такие же мотивы историки видят и у современных народов ханты и манси. А вот кто у кого позаимствовал — на этот вопрос наука пока ответа не знает.

Раскопки ещё ведутся и продолжатся нынешним летом.

Пока у историков больше вопросов, чем ответов.

Археологи раскопали огромное количество бусин – из стекла и камня, в основном из сердолика. Это, по всей видимости, товары из Новгорода или Булгарии. Учёные говорят, что город населяла богатая элита. Об этом говорят различные предметы роскоши и культа, которые находят в местных домах. Специалисты выяснили, что бронзовые вещи местного изготовления. Здесь были найдены остатки доменных каменных печей, шлак, капельки от литья и глиняные формы, в которых плавили металл. Причиной того, что город был заброшен, историки предполагают масштабный пожар. Поджог это был или случайность — они пока сказать не могут. Эксперты считают, что ближайшее лето, благодаря современным научным достижениям в области археологии, поможет дать ответы на все вопросы и они, наконец, докопаются до истины.

Город населяла богатая элита.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/020523/56105/