Загадочный готический замок в муромских лесах — сказка, которую мы почти потеряли

Загадочный готический замок в муромских лесах.

И сегодня в муромских лесах можно увидеть совершенно невозможный для этой местности величественный средневековый замок, повергающий в изумление и восторг каждого, кто попал в это удивительное место. Вернее, уже не сам замок, а его развалины. И возникает вопрос — откуда здесь, во Владимирской области, такое чудо?

Загадочный готический замок в муромских лесах

С конца XIX века во Владимирской области находилось уникальное дворянское имение, владельцем которого был удивительный человек — отставной гусарский полковник, талантливый предприниматель-лесопромышленник Владимир Семенович Храповицкий.

В.С. Храповицкий — крупный русский лесопромышленник, последний предводитель дворянства Владимирской губернии.

Говорят, что Храповицкий, во время одной из своих поездок по Франции в 1880-е годы, был восхищен средневековыми замками в долине Луары. Французы, с гордостью показывая гостю свои владения, говорили ему, что в России такой красоты нет и быть не может.

Нет — значит будет! И Храповицкий заключил пари, что построит замок, не уступающий луарским.

Замок Луары в муромских лесах

Серия открыток. Дом.

Местом для этого он выбрал доставшееся ему по наследству родовое поместье в Муромцево, состояние которого к тому времени было весьма плачевным. Воплотить в жизнь амбициозные планы и построить замок гусарской мечты в 1894 году взялся молодой, но талантливый и высококлассный зодчий того времени, Петр Бойцов, любимым стилем которого как раз были готика и ренессанс.

Одновременно к ландшафтным работам, к которым Храповецкий относился не менее серьезно, приступил целый букет известных садовников и лесоводов.

Серия открыток. Дом.

Поскольку Храповицкий, к тому времени ставший крупным лесопромышленником, придерживался принципа – "все только самое лучшее!" (даже костюмы себе он шил у государева портного), работа шла весьма успешно и – всего за пять лет! — было возведено целое селение, главным украшением которого был, конечно, безумно роскошный замок.

Серия открыток. Дом.

Все внутреннее убранство для него заказывали у самых лучших столичных мастеров. В замке было около 80 комнат, и у каждой из них — свое название. Какую же изобретательность пришлось проявить для этого! Окружал дом великолепный парк с мощеными дорожками, каскадом прудов. Экзотические растения, диковинные птицы были завезены сюда со всего мира.

Серия открыток. Каскад прудов в парке.

Замок Луары в муромских лесах, Муромский Петергоф, Русский Версаль – такими эпитетами наградили творение Храповицкого его современники. На территории усадьбы был собственный театр и красивейшая церковь, даже конюшня и скотный двор напоминали маленькие замки.

Серия открыток. Театр.

Серия открыток. Церковь Святой мученицы царицы Александры.

Храповицкий был не чужд прогрессу, и при реализации проекта были использованы многие технические достижения – центральное отопление, водопровод, канализация, электричество, телефон и даже телеграф. Имелась даже собственная железная дорога и станции. Не усадьба, а экономическое чудо!

Серия открыток. Конюшня.

…Завершив строительство усадьбы, Владимир Семёнович пригласил француза с берегов Луары к себе в гости в Муромцево. Прибывший во Владимирскую губернию француз во время осмотра имения был крайне удивлен:

-O-о-о… Вы построили дом не хуже моего…

В ответ на это наш гусар небрежно бросил:

— Что Вы, месье, это же конюшня, а мой дом – в лесу.

Серия открыток. Скотный двор

Храповицкие заботились и старались всячески помогать крестьянам из принадлежащих им деревень. Были построены начальная и музыкальная школы, в которых дети обучались бесплатно. При необходимости крестьянам для лечения и дальнейшей учебы оказывалась материальная помощь. Кроме того, они бесплатно получали молочную продукцию и самим содержать скот не было необходимости. А жена Храповицкого по праздникам радовала крестьянских детишек подарками.

Короткая жизнь имения Муромцево

К 1917 году усадьба достигла своего расцвета, но, к сожалению, Храповицкие не смогли вдоволь насладиться жизнью в ней. Революция изменила все их планы, Храповицкому с супругой пришлось эмигрировать во Францию. Надеясь спасти усадьбу, Владимир Семенович полную опись всех ее материальных ценностей и имущества передал новым властям. Но, к сожалению, его надежды не оправдались, усадьбу разграбили…

Имение национализировали, на его базе основали лесной техникум. Из дворца вывезли целый вагон ценностей, многое было похищено. В середине прошлого века практически в каждой семье Муромцева можно было встретить различные предметы из усадьбы. Но пока здесь был техникум, замок еще как-то сохранялся, по крайней мере, были окна, двери, крыша.

Погибающий замок

Замок Храповицкого — удручающая красота. Так выглядит замок сегодня.

Самая черная полоса наступила, когда техникум в конце 70-х годов прошлого века переехал в другое здание. Пустой и никому не нужный, замок стал рушиться на глазах. За считанные годы великолепное имение было разворовано подчистую и изгажено. Изразцы и кирпичи с вензелями графа пошли на украшение домов местных жителей, а окружающий имение дендропарк вырублен и застроен под дачи.

Так выглядит сегодня замок снаружи.

Замок пока стоит, но представляет собой удручающее зрелище. Кровля обвалилась, внутри – разруха, грязь, мусор, ничего не осталось от его роскошного внутреннего убранства, но стены пока держатся.

Еще в 1995 году президентом был подписан указ о том, что этот памятник федерального значения охраняется государством, но только смысла в этой бумажке нет никакого.

Так выглядит интерьер замка сегодня.

Шедевры, которые мы теряем.

Из очерка Храповицкого о своей усадьбе, написанного им перед отъездом:

"Вот таковым было мое поместье в сельце Муромцеве, которое я и мои сподвижники всячески благоустраивали и облагораживали в надежде, что оно украсит собой уезд, а, стало быть, и всю Россию… Я смею надеяться, что мне удалось послужить России, ее славе и процветанию во благо будущего Отечества. А так же моя вера в то, что потомки сохранят и умножат начатое русским дворянином Владимиром Храповицким. И уходя, я хочу сказать вам, как, пожалуй, одни лишь русские говорят, расставаясь: — Прощайте".

Замок Храповицкого. Аэросъёмка.

Не сохранили… Отнять-отняли, да и бросили… … Нет слов…

Ускользающее прошлое.

Судьба четы Храповицких тоже сложилась трагично – последние годы жизни они провели в доме престарелых во Франции, практически не имея средств к существованию…

Стоит сказать, что это не единственный готический замок, который сегодня можно увидеть в российской глубинке.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/020517/34363/?fbclid=IwAR3y5reldB0GtsVSEvXN_tiwliQ3hapYXWUfBRxSHSEa6qkZhVBS7bPoaJc