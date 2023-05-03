Андский кондор — самый большой в мире
А́ндский ко́ндор (лат. Vúltur grýphus) — птица из семейства американских грифов, единственный представитель монотипического рода кондоров (Vultur). Распространён в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки.
Считается самой крупной летающей птицей (англ.)русск. Западного полушария. Контрастное оперение сочетает в себе чёрный и белый цвета, в последний окрашены широкие каймы второстепенных маховых перьев и кроющих перьев крыла, а также пуховой воротник. Единственный представитель семейства, обладающий половым диморфизмом, у самцов голова украшена мясистым тёмно-красным гребнем, а кожа на шее образует складки.
Птицы питаются падалью, в том числе тушами домашнего скота или морских млекопитающих, выброшенных на берег, забирают добычу у пум. Выращивание птенцов занимает больше года: 50—60 дней птицы сидят на яйцах, шесть месяцев покрытый пухом птенец проводит в гнезде и ещё четыре месяца родители продолжают ухаживать за ним. В связи с этим, андские кондоры откладывают яйца обычно раз в два года.
Источник: https://ecology.md/ru/page/andskij-kondor—samyj-bolisoj-v-mire-foto/?fbclid=IwAR0CFAeuXCCTQnqy7wP62sL91Uf8mCfaPVdC1GztwECFgHqd6OgWwl18SS0
Комментариев нет.
← Ранее |
-
Архивы
- Май 2023 (10)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий