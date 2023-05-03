Андский кондор — самый большой в мире

А́ндский ко́ндор (лат. Vúltur grýphus) — птица из семейства американских грифов, единственный представитель монотипического рода кондоров (Vultur). Распространён в Андах и на тихоокеанском побережье Южной Америки.

Считается самой крупной летающей птицей (англ.)русск. Западного полушария. Контрастное оперение сочетает в себе чёрный и белый цвета, в последний окрашены широкие каймы второстепенных маховых перьев и кроющих перьев крыла, а также пуховой воротник. Единственный представитель семейства, обладающий половым диморфизмом, у самцов голова украшена мясистым тёмно-красным гребнем, а кожа на шее образует складки.

Птицы питаются падалью, в том числе тушами домашнего скота или морских млекопитающих, выброшенных на берег, забирают добычу у пум. Выращивание птенцов занимает больше года: 50—60 дней птицы сидят на яйцах, шесть месяцев покрытый пухом птенец проводит в гнезде и ещё четыре месяца родители продолжают ухаживать за ним. В связи с этим, андские кондоры откладывают яйца обычно раз в два года.

Источник: https://ecology.md/ru/page/andskij-kondor—samyj-bolisoj-v-mire-foto/?fbclid=IwAR0CFAeuXCCTQnqy7wP62sL91Uf8mCfaPVdC1GztwECFgHqd6OgWwl18SS0