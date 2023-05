Met Gala 2023: звезды почтили память модельера Карла Лагерфельда …… \ Met Gala 2023

АВТОР ФОТО,REUTERS

Певец Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) пришел на бал практически обнаженным: в наряде из серебряной краски и жемчуга

В Нью-Йорке состоялся очередной благотворительный бал Met Gala, на который знаменитости традиционно приходят в экстравагантных нарядах. В этом раз его главным мотивом было творчество покойного модельера Карла Лагерфельда.

Лагерфельд, скончавшийся в 2019 году в возрасте 85 лет, был известен любовью к черно-белым нарядам, жемчугу и высоким воротничкам. При выборе образа и одежды гости принимали это во внимание.

Посетители Met Gala также отдали дань знаменитой кошке Лагерфельда Шупетт — по меньшей мере два участника бала пришли в костюмах, посвященных этому животному.

АВТОР ФОТО,REUTERS

Актер Джаред Лето нарядился кошкой Лагерфельда

На благотворительный бал получили приглашение около 400 гостей. Билет на это мероприятие стоит 50 тыс. долларов, а цена на столик начинается с 300 тыс. долларов.

Ведущими бала в этот раз были теннисист Роджер Федерер, певица Дуа Липа, актриса Пенелопа Круз, а также писатель, актер и продюсер Микейла Коул. Кроме того, в числе ведущих была главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

Испанская актриса Пенелопа Круз

Испанская актриса Пенелопа Круз

Среди посетителей бала таже была баскетболистка Бриттни Грайнер, которая в России получила срок за перевозку наркотиков и в конце прошлого года была обменяна на российского торговца оружием Виктора Бута.

Две звезды — супермодель Карли Клосс и теннисистка Серена Уильямс — воспользовались балом, чтобы публично объявить о своей беременности.

Американская модель Анок Яй

Американская модель Анок Яй

Модель Эмили Ратаковски

Модель Эмили Ратаковски

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Главный редактор Vogue Анна Винтур и актер Бил Найи

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Еще одна знаменитость, пришедшая в костюме кошки: певица Doja Cat (с соответствующим псевдонимом)

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би

Модельер Джорджина Чапман

Модельер Джорджина Чапман

Певица и актриса Жанель Моне

Певица и актриса Жанель Моне

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Певица Лиззо, как и многие другие участники бала, сделала выбор в пользу жемчуга

Умер модельер Карл Лагерфельд. Чем он запомнился миру

АВТОР ФОТО,REUTERS

Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм — фирменный стиль модельера. Карл Лагерфельд в октябре 2018 года во время Парижской недели моды

Во вторник на 86-м году жизни умер модельер и дизайнер французского дома моды Chanel Карл Лагерфельд.

Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм — этому стилю Лагерфельд оставался верен до конца жизни.

Последние 35 лет Лагерфельд руководил Chanel, до французского дома моды дизайнер был креативным директором итальянского дома моды Fendi и главным модельером бренда Chloe, а также управлял своим собственным брендом Karl, сохраняя при этом индивидуальность каждого бренда.

О его смерти сообщил во вторник французский журнал Paris Match, позднее это подтвердил источник, близкий к дому моды Chanel.

АВТОР ФОТО,DANIEL SIMON/GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGES

Молодой Карл еще без своих коронных темных очков в роли креативного директора дома моды Жана Пату

Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге в семье предпринимателя Отто Лагерфельда, владевшего компанией по производству сгущенного молока, у которой было представительство даже во Владивостоке.

Впрочем, год своего рождения кутюрье не раз менял, говоря, что никто толком не знает, в каком году он родился, но "точно не в 1933-м и не в 1938-м".

Тем не менее 10 сентября 2008 года Лагерфельд официально отмечал свое "70-летие", хотя позднее подтвердилось, что истинный год его рождения все-таки 1933-й.

При этом на сайте его собственного бренда Karl Lagerfeld до сих пор год его рождения обозначен как 1938-й.

АВТОР ФОТО,AFP

В марте 1987 года в мастерской вместе с французской моделью и музой Инес де ла Фрессанж

"Мода из другого мира"

Немец по происхождению, Лагерфельд свою жизнь связал с Францией, заменив последнюю букву своей фамилии с глухого "т" на звонкое "д" — для звучности.

Он окончил престижный частный лицей Монтеня в Париже, избрав своей специализацией живопись и историю.

За свой эскиз пальто в 1954 он получил первый приз на конкурсе, организованном Международной ассоциацией производителей шерсти. Пальто по его рисунку было пошито в доме моды Пьера Бальмена, который взял юного Карла на работу своим ассистентом.

Лагерфельд за работой над эскизами для коллекции Chloe

Лагерфельд за работой над эскизами для коллекции Chloe

"Мне всегда было интересно, во что люди одеты, включая меня самого. Но когда ты ребенок, ты ничего об этом мире моды не знаешь, это что-то очень далекое, особенно в те годы. Это не то, что сейчас, когда есть телевизор и все такое… Мода тогда была чем-то таким … из другого мира, что-то такое звездное, удаленное на миллиарды лет от тебя, от твоей жизни, в особенности от моей — в деревне. Но обстоятельства сложились так, что у меня это получилось", — так Карл Лагерфельд ответил на вопрос о том, мечтал ли он о карьере модельера.

Этот вопрос Лагерфельд задал самому себе в интервью, которое записал в 2012 году накануне представления его собственной коллекции одежды и аксессуаров Karl на портале Net-a-Porter.

В 1964 году он начал работать в качестве дизайнера во французском Доме моды Сhloe, специализирующемся на производстве одежды прет-а-порте, а в 1965 началось его длительное сотрудничество с итальянским люксовым брендом Fendi, которое продолжалось до смерти дизайнера.

Впрочем, в быстротечном мире моды Лагерфельд отличался удивительным постоянством и лояльностью в отношениях внутри индустрии, умея при этом всегда удивлять новизной и смелыми решениями в дизайне одежды.

"Мода — это дух времени, выраженный в наикратчайшие сроки", — декларировал как-то Лагерфельд, сумевший в 1980-е осовременить терявший актуальность дом моды Коко Шанель, увеличив плечи, чуть сузив талию и укоротив юбки.

Придя в Дом моды Chanel в 1983 году, он стал шить классические костюмы Шанель из новых материалов — джинсовой ткани и кожи, с шиком выразив эпоху диско в высокой моде.

Карлизмы и котизмы

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

В феврале 2014 года с любимой кошкой Шупетт

"Если начать самовыражаться и не иметь ничего общего с реальностью — так не получится, — сказал как-то дизайнер. — Надо быть на 100 процентов самим собой, но уметь выразить этот конкретный период времени. Потому что мода — это дух времени, это то, что немцы называют Zeitgeist. Мода — это не путь гения типа Пикассо, это не об этом".

Отражать время Лагерфельду удавалось всегда, и даже быть впереди него: в 2004 году он был первым всемирно известным дизайнером, создавшим капсульную коллекцию одежды для шведского масс-маркет-бренда H&M.

При этом неподражаемый облик самого Лагерфельда долгие годы оставался практически неизменным, став эмблемой его самого: волосы элегантно, по-моцартовски, убранные в неизменный хвостик, темные очки, черный пиджак, белый стоячий воротничок рубашки, черные перчатки.

А для поклонников не только его одежды, но и его живого ума и острого языка, в сентябре 2013 года в свет вышла книга "Мир глазами Карла" (The World According to Karl) — составленный его почитателями сборник "карлизмов" с иллюстрациями Шарля Амлина, где каждое высказывание — перл: "Треники — это знак поражения", "я очень приземленный, только не на эту Землю", "я — вроде карикатуры на самого себя, что-то вроде маски, но мне это нравится, потому что для меня Венецианский карнавал длится весь год".

АВТОР ФОТО,FRANCOIS DURAND/GETTY IMAGES

Лагерфельд всегда был в окружении молодежи: с британской манекенщицей Карой Делевинь

Однако и это было отчасти маской, поскольку сам дизайнер избегал постоянных увеселений, предпочитая работу. Однажды на вопрос о секрете его успеха он ответил: "Единственный секрет — это работать, быть собранным и, наверное, вести нормальный образ жизни: не пить, не курить, не принимать наркотики — это тоже помогает. Всё не так сложно и во многом зависит от того, чего ты хочешь достичь".

Долгие годы Лагерфельд жил один с обожаемой им бирманской кошкой Шупетт, про которую он как-то сказал, что женился бы на ней, если бы это было разрешено законом.

АВТОР ФОТО,JENS KALAENE/DPA

В 2015 году Лагерфельд сам уcтроил фотосессию своей кошке для календаря Opel

В январе 2019 года кутюрье впервые не появился на показе высокой моды Дома Chanel. Французские СМИ писали, что он нездоров, но никаких подробностей не сообщалось.

После известия о смерти Лагерфельда дом Chanel объявил, что на посту креативного директора его сменит Виржини Виар, занимавшая прежде должность студийного директора.

Met Gala 2023

В нью-йоркском музее "Метрополитен" состоялся традиционный бал Института искусства костюма. В этом году мероприятие посвящено творчеству легендарного немецкого модельера Карла Лагерфельда.

Джаред Лето

Фото: Lexie Moreland/WWD via Getty Images

Сальма Хайек и Энн Хэтэуэй

Фото: John Shearer/WireImage

Рианна и A$AP Rocky

Фото: Taylor Hill/Getty Images

Актер Джереми Поуп

Фото: Neilson Barnard/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Карди Би

Фото: Lexie Moreland/WWD via Getty Images

Педро Паскаль

Фото: Lexie Moreland/WWD via Getty Images

Певица Янг Майами

Фото: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Ким Кардашьян

Фото: Lexie Moreland/WWD via Getty Images

Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан

Фото: ЕРА/ТАСС

Рита Ора и Тайка Вайтити

Фото: Lexie Moreland/WWD via Getty Images

Певица Жанель Моне

Фото: EPA/Vostock-photo

Кара Делевинь

Фото: Christopher Polk/WWD via Getty Images

Кристен Стюарт и София Коппола

Фото: Lexie Moreland/WWD via Getty Images

Флоренс Пью

Фото: EPA/Vostock-photo

Жизель Бюндхен

Фото: Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue

