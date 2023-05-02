"Первомай": празднования и протесты в разных странах мира.

Индия

Фото: Associated Press

1 мая по многих странах отмечается День международной солидарности трудящихся (День труда). В одних странах этот день исключительно праздничный, в других – сопровождается протестами левых сил.

Индонезия

Отметим, что в 2020-2022 годах первомайские массовые акции в большинстве государств были либо отменены, либо ограничены из-за карантинных мер на фоне эпидемии коронавируса. В нынешнем году все ограничения были отменены.

Южная Корея

Германия

Германия

Германия

Турция

Россия

Россия

Россия

Ливан

Турция

Сербия

Турция

Южная Корея

Турция

Россия

Южная Корея

Тайвань

Тайвань

Тайвань

Тайвань

Пакистан

Пакистан

Филиппины

Филиппины

Китай

Китай

Индия

Филиппины

Турция

Турция

Ливан

Южная Корея

Филиппины

Филиппины

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/1may2023/1may_130.html