Памяти Валентина Юдашкина: Почему жена великого кутюрье, узнав о его страшном диагнозе, запретила мужу оставить работу

Сегодня, 2 мая 2023 года, скончался Валентин Юдашкин. Его имя гремело по всему миру, а коллекции одежды потрясали даже самое смелое воображение. Он был учеником Вячеслава Зайцева, художником с особым взглядом на моду, у него одевались звёзды шоу-бизнеса, а показы неизменно приковывали к себе внимание. В 2016 году он узнал о своём страшном диагнозе, но никогда не опускал рук, боролся самоотверженно до последней минуты жизни. Его жена Марина, с которой Валентин Юдашкин прожил больше 30 лет, узнав о заболевании мужа, заявила: она ни за что не позволит ему сидеть дома.

Зарубежные медики пропустили болезнь

Валентин Юдашкин в молодости. / Фото: http://www.izhena.ru

Он родился в посёлке Баковка в Одинцовском районе Московской области и о детстве вспоминал всегда, как о самом счастливом времени в своей жизни. Уже в школьные годы он стал разрабатывать модели одежды и сам же воплощал их в жизнь, используя нехитрые материалы, которые были под рукой. После окончания школы он поступил в Московский индустриальный техникум на факультет моделирования, где учился увлечённо и старательно. Ему очень повезло, на преддипломную практику Валентин Юдашкин попал к Вячеславу Зайцеву в Московский дом моды.

Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев. / Фото: http://www.ulpravda.ru

Работу с Вячеславом Зайцевым он запомнил на всю жизнь. Поначалу юный Юдашкин просто наблюдал за тем, как творит великий мастер, посещал его мастер-классы. Потом у них были и совместные проекты, и деловые командировки. В 1986 году Валентин Юдашкин получил диплом с отличием и спустя всего 5 лет уже представлял свою коллекцию «Фаберже» в Париже, состоявшую из 150 моделей, а одно из платьев заняло почётное место в Лувре. Через два года после того знаменательного показа Валентин Юдашкин уже открыл собственный Дом моды.

Коллекция «Фаберже» принесла Валентину Юдашкину мировое признание. / Фото: http://www.goodhouse.ru

Он одевал олимпийские сборные и футбольные команды России, участвовал в разработке парадной формы для вооружённых сил, создавал коллекции для показов высокой моды и для широкого потребителя, выпускал под своим брендом ювелирные украшения, духи, аксессуары и даже предметы мебели. Его работы выставлены в разных музеях моды во всём мире. Часто источниками вдохновения для кутюрье становились история, литература и искусство, о чём говорят даже названия его коллекций: «Врубель», «Анна Каренина», «Русский модерн», «Король-солнце», «Екатерина Великая».

Валентин Юдашкин. / Фото: http://www.xabaruz.com

Он всегда старательно следил за своим здоровьем и ежегодно обследовался в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса, где ему проводили полную диагностику. В 2016 году, когда кутюрье находился в кругу семьи, он внезапно почувствовал довольно сильную головную боль. До этого у него никогда не было подобных проблем, и Валентин Юдашкин не увидел особого повода для беспокойства, однако в клинику в Лос-Анджелесе всё же позвонил, тем более что именно в тот год он не был на обследовании. Но американские врачи, внимательно выслушав по телефону жалобы пациента, порекомендовали ему обратиться в российский институт Бурденко, где можно проконсультироваться у «гениальных академиков».

Валентин Юдашкин. / Фото: http://www.just-interes.ru

В госпитале кутюрье обследовали и сообщили ему о страшном диагнозе – онкология. Её, по словам врачей, нужно было выявить ещё лет 10 назад, а к моменту обращения Валентина Юдашкина у него уже были метастазы по всему телу. Первично же опухоль появилась в почке. Несмотря на серьёзную стадию, медики в госпитале Бурденко решились на операцию. На протяжении семи лет модельер боролся с болезнью, каждые три месяца проходил курс химиотерапии, и это лечение замедляло развитие метастаз. Но тогда, после оглашения диагноза, он думал только об одном: как сообщить родным.

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Стать для других примером

Валентин Юдашкин. / Фото: http://www.blitz.style

Валентин Юдашкин сам в тот момент находился в состоянии шока, но он думал о том, как смягчить удар для близких людей. К счастью, и жена, и дочь модельера смогли сдержать свои эмоции. Как бы ни было им трудно, при нём они не проронили ни слезинки. Напротив, старательно делали вид, будто ничего не происходит. Кутюрье не афишировал своё заболевание, но и скрывать его было просто не возможно, ведь после операции и нескольких курсов химиотерапии его внешний вид сильно изменился, он очень похудел, ему было больно сидеть прямо, цвет лица стал буквально землистым.

Валентин Юдашкин с женой. / Фото: http://www.mk.ru

Однажды в день рождения Валентина Юдашкина его приехала поздравить владелица сети фитнес-клубов Ольга Слуцкер, которую поразил вид модельера, сидевшего во главе стола. Он выглядел очень измождённым и уставшим. Гостья решилась посоветовать Марине Юдашкиной оградить мужа от дел и вообще поберечь его. На что услышала удивительное: «Я ему дома сидеть не дам». Со стороны подобное высказывание могло показаться жестоким и бесчеловечным, как можно больного человека заставлять работать и выходить в свет?!

Валентин и Марина Юдашкины. / Фото: http://www.gazetatolk.ru

Но жена модельера продолжила свою мысль и пояснила: для Валентина Юдашкина работа – это вся его жизнь. И лишить его возможности разрабатывать новые модели, создавать коллекции, значило, как минимум, лишить его возможности жить и вести привычный образ жизни. А она собиралась бороться с болезнью вместе с мужем, как бы ни было это трудно обоим. Время показало, насколько она была права. Онкология на той стадии, которая была обнаружена у Валентина Юдашкина, развивается стремительно, и всё заканчивается очень быстро. Модельер же прожил ещё 7 лет.

Валентин Юдашкин. / Фото: http://www.rg.ru

К тому же он искренне верил, что сможет победить болезнь, и в 2021 году решился открыто заговорить о своей проблеме. Не для того, чтобы рассказать о причинах измождённого внешнего вида или попросить о помощи. Он заявлял о том, что онкология – не приговор даже в его сложном случае. Он хотел вдохновлять тех людей, кто столкнулся с этим страшным заболеванием, и выходил на свои показы, превозмогая боль. Валентин Юдашкин занимался любимым делом, и творчество помогало ему, пусть на короткое время, забыть о боли и страхе и просто жить.

Валентин Юдашкин. / Фото: http://www.foto-ram.ru

До последнего дня своей жизни он не переставал работать, но 2 мая его сердце перестало биться. До своего 60-летия Валентин Юдашкин не дожил всего 5 с лишним месяцев. Еще 30 апреля он, узнав о смерти Вячеслава Зайцева, разместил в своём телеграм-канале Valentin Yudashkin official трогательный пост о великом мастере, а сам пережил его всего на 2 дня.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/020523/56115/