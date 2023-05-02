Как изображали Первомай художники СССР: Красные флаги над Невой, демонстрации и Ленин

Сегодня «первомай» воспринимается как дополнительный выходной, когда можно выспаться, провести время на природе, пообщаться с друзьями или наконец-то заняться давно отложенными делами (впрочем, тогда никакой это не выходной). Для немалого числа россиян это и вовсе день рабочий (в конце концов, что делать в День Труда? трудиться!). Однако у многих еще сохранились воспоминания о первомайских демонстрациях. А в нашей подборке – самые яркие отражения шествий с флагами в работах советских художников.

Диего Ривера, «Праздник Первого мая в Москве»

Праздник Первого мая в Москве.

Диего Риверу теперь помнят скорее как непутевую любовь всей жизни выдающейся мексиканской художницы Фриды Кало. Однако и сам он был широко известным художником-монументалистом, прославившимся мощными по цвету и содержанию муралами. Ривера принимал в Мексике советских культурных деятелей – в частности, теплые воспоминания о нем оставил Владимир Маяковский. В 1927 году в составе официальной делегации он отправился в Москву для празднования 10-й годовщины Октябрьской революции. И… задержался на полгода. Немного выучил русский язык, перемешивал родную речь с иностранной. Он был влюблен в пестроту массовых парадов на Красной площади, присутствовал на них с блокнотом, не пропускал чутким взором художника ни единой детали. Сорок пять акварелей, множество эскизов и зарисовок должны были стать основанием монументальной росписи где-нибудь в послереволюционной России. Впрочем, не сложилось. Ривера активно включился в общественную дискуссию об искусстве, молодежь с восторгом встречала его идеи, а вот старшее поколение художников клеймило за желание вернуться «к иконам». Тяжело он встретил и новости о том, что многие его друзья, русские и советские модернисты, теряют возможность работать. Омрачало восторги художника и то, что политический курс в стране менялся буквально на его глазах, затрагивая и вопросы искусства, а вожделенной работы он не получил, поэтому в 1928 году покинул Москву с тяжелым сердцем (и обвинениями в симпатии к Троцкому). Его работы, посвященные советским парадам – это история любви и разочарования.

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Б.М.Кустодиев, «Первомайская демонстрация у Путиловского завода»

Первомайская демонстрация у Путиловского завода.

Мрачное и тревожное настроение несет работа Кустодиева, но в ее черно-красной графике – сила, мощь и вера в перемены. Как известно, художник сначала с большим энтузиазмом воспринимал освободительное движение в стране. Эта картина датирована 1906 годом, когда революционные настроения только нарастали. Октябрьскую революцию Кустодиев также поддержал, но вскоре его надежды сменились разочарованием, и в письмах он сетовал на то, что стал привыкать «не только к трагическим, но и сверхтрагическим событиям».

Революционная живопись Исаака Бродского

Первомайская демонстрация на проспекте 25 октября.

Ленин на первомайской демонстрации.

Бродский был учеником Репина, тонким, лиричным пейзажистом, точным и бережным портретистом, но вошел в историю как автор многочисленных каноничных портретов В.И.Ленина. Писал он их часто по фотографиям, а во многих случаях и не сам – со временем на него трудилась целая художественная артель, а Бродский лишь ставил свою подпись. «Первомайская демонстрация на проспекте 25 октября» — огромное полотно, наполненное алыми флагами, фигурами людей и архитектурными деталями, кадрированное как фотография. Такое же грандиозное, но в то же время сухое, статичное впечатление производит еще одна узнаваемая картина Бродского — «В.И. Ленин на первомайской демонстрации».

А.А. Дейнека, «Стахановцы»

Стахановцы.

Дейнека всегда выбивался из ряда художников соцреализма – динамикой и монументальностью образов, утонченностью колорита, возвышенностью, чувственностью и силой. «Стахановцы» — это сохранившийся эскиз панно для для советского павильона на Всемирной выставке в Париже. На первом плане шествуют шахтер Алексей Стаханов, летчик Валерий Чкалов и ткачиха Дуся Виноградова. А позади – здание Дворца Советов, увенчанное огромной фигурой Ленина, которое так никогда и не приобрело подобный облик.

П.Н.Старостин, «Первое мая»

Первое мая.

Павел Старостин – художник из Татарстана, автор пейзажей и жанровых сцен, представитель социалистического реализма. Его взгляд на «первомай» — тот, к которому привыкли и мы, тот, который представлен нам в фильмах и открытках. Радостные люди, музыка, красные флаги и цветы – настроение по-настоящему народного праздника.

Б.Ф. Домашников, «Первомай в Москве»

Первомай в Москве.

Импрессионистское по технике полотно Бориса Домашникова написано в середине семидесятых. Сам он был уроженцем Ивановской области, почти всю жизнь прожил в Уфе (хотя много путешествовал) и известен в первую очередь как пейзажист, очарованный ритмом, колоритом, атмосферой любого уголка страны – хоть березовой рощи, хоть деревеньки, хоть горной гряды… В том же духе, что вибрирующие, живые, одухотворенные пейзажи пишет он и хрестоматийный облик первомайской Москвы, полной алых всполохов.

А.Н.Самохвалов, «Первомайское утро»

Первомайское утро.

Самохвалов, конечно, любим зрителями за монументальные, величественные, почти античные женские образы. Его крановщицы и строительницы – родственницы древних богинь. Однако раннее утро, пронизанное солнечным светом, он пишет графично, почти абстрактно – свет, ритм зданий и алые пятна флагов. Люди, спешащие куда-то по улице – скоро здесь появится многотысячная демонстрация, но не сейчас, сейчас – минуты спокойного ожидания. Впрочем, не обошлось и без советской богини – ее фигура с приветственно поднятой рукой видна на балконе.

А.С.Бахарев, «Первое мая»

Первое мая.

«Пейзажный» вариант первомайского утра мы видим и в работе ленинградского пейзажиста Александра Сергеевича Бахарева – алые флаги рдеют над Невой.

Открытки В.Д.Божко

Иллюстрация, посвященная первомаю.

Валентин Демьянович Божко – советский художник-график, иллюстратор. Участвовал в оформлении павильонов на ВДНХ, работал в Большом театре. Им создано немало акварелей, изображающих то самое идиллическое советское детство, о котором – даже выдуманном – тоскуют наши соотечественники. И, конечно, «первомай» во всех его ипостасях там есть – и подготовка к нему, и демонстрации, и ощущение праздника.



Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010523/56104/

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Самые известные образы Октябрьской революции в искусстве: Большевик-великан, алая планета и портреты вождя

Художники всегда остро чувствовали социальные и политические перемены. Не стала исключением и Октябрьская революция. Независимо от того, видели творцы в ней чудовищную катастрофу или грандиозный шаг навстречу новому миру, она нашла отражение в известных художественных произведениях. Одни из них уже были результатом госзаказа, другие – искреннего порыва, третьи – вдохновленным событиями экспериментом. Но все они остались в истории искусства.

«Клином красным бей белых», Эль Лисицкий

Клином красным бей белых.

Один из ведущих представителей раннесоветского авангарда, Эль Лисицкий развил методы супрематизма, используя геометрические фигуры в качестве основных действующих лиц произведения. Сама по себе литография – это пропагандистский плакат Красной армии, была издана в 1920 году в Витебске Литиздатом Политуправления Запфронта. Однако впоследствии приобрела более обобщенный, глобальный смысл, став символом пролетарской борьбы в целом.

«Петроградская Мадонна», К.С. Петров-Водкин

Петроградская Мадонна.

Мать и младенец, словно сошедшие с иконы, изображены на фоне петроградской улицы 1918 года. На стенах – листовки, окна разбиты, толпы людей растерянно бродят и что-то обсуждают. В работе явно заметно влияние раннеренессансной живописи, что делает «Петроградскую Мадонну» не только символической иллюстрацией событий, но и вневременным образом – что бы ни происходило, дети появляются на свет, а их матери совершают свой обыкновенный, ежедневный подвиг.

«Новая планета», К. Ф.Юон

Новая планета.

«Новая планета» Юона, примыкающая к его дореволюционному «космическому» циклу и находящаяся на стыке художественных направлений (здесь и отголоски абстракционизма, и космизм, и символизм…), в работах искусствоведов оценивается по-разному. Изначально нечто подобное он представил в качестве эскиза театральной декорации, но художественный совет его идею отверг, поэтому в 1921 году художник использовал ее для создания полотна. Советские авторы описывали эту работу как символ рождения нового мира. Но люди в шкурах, суетящиеся в лучах новорожденной алой планеты, не похожи на ликующую толпу. Они испуганы, они заламывают руки, мечутся… Кого-то тащат вооруженные воины. Мрачность и трагизм «Новой планете» придает и ее стилистическое сходство с другой картиной Юона – «Люди», где угадываются очертания Соловецкого лагеря особого назначения.

«Большевик», Б.М.Кустодиев

Большевик.

Великан с алым флагом, шагающий по наводненным людьми улицам среди церквей и дворцов – таким стал образ революции, созданный Кустодиевым в 1920 году. Отношение художника к этому событию было сложным. С одной стороны, он приветствовал ее как путь к возможным изменениям. С другой – тяжело переживал то, какими эти изменения оказались на самом деле. В письме к другу он писал: «Вот во что выродились наши долгожданные свободы. Вспоминаю наши вечера у Вас в начале войны, когда все так горячо принималось и все были полны надежд на будущее, как все это оказалось не таким, как ждали и хотели», сетовал на то, что «сверхтрагичные случаи» стали привычными. Хотя Кустодиев впоследствии достаточно много работал по госзаказу, самая эта работа встретила двойственные отзывы. Кто-то восторгался ее смелостью, мощью созданного образа, кто-то нашел отсылки к сатирическим рисункам 1905 года и клеймил Кустодиева за «непонимание пролетарского характера революции».

Фарфор С.В.Чехонина

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Агитационный фарфор – уникальное явление в советском декоративно-прикладном искусстве. Сергей Чехонин, выдающийся график, эстет, входил в объединение «Мир искусства», украшал книги стихов виньетками в духе рококо и рисовал эскизы костюмов для спектакля «Принцесса Грёза». После революции 1917 года активно включился в общественную жизнь, занял должность художественного руководителя Государственного фарфорового завода в Петрограде, работал и на других предприятиях. Соединяя классические мотивы фарфоровой росписи, приемы авангардной живописи и советские лозунги, он создал узнаваемый стиль, с которым сейчас и ассоциируется словосочетание «агитационный фарфор». Кроме того, оформлял уличные праздники, создал проект Государственного герба РСФСР и печати Совнаркома, сотрудничал со множеством «революционных» печатных изданий.

Царству рабочих и крестьян не будет конца.

В 1928 году он принимал участие в подготовке выставки советских художников в Париже, откуда уже не вернулся. В дальнейшем жил и работал в Германии и Франции.

Плакаты Густава Клуциса

Плакат Густава Клуциса.

Густав Клуцис был выдающимся художником-плакатистом и оформителем, в полной мере воплотившим приемы конструктивизма в агитационной графике, проектах украшения улиц и конструкций трибун. Его плакаты экспериментальны, полны жестких ритмов, сочетают в себе фотоколлаж и выверенную типографику. Он принимал участие в деятельности всех революционно настроенных художественных объединений того времени — сотрудничал с Институтом художественной культуры («Инхук»), объединением «Левый фронт искусств» (ЛЕФ), с обществом УНОВИС (куда входили Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Марк Шагал», основал творческое объединение «Октябрь», преподавал во ВХУТЕМАСе.Судьба его оказалась трагичной – художник был расстрелян по ложному обвинению в «фашистском заговоре латышских националистов».

Открытки к годовщинам Октябрьской революции

Советская открытка.

Интереснейшим образцом советского дизайна были открытки к знаменательным датам. Здесь, в отличие от живописи, где художников ограничивали требования «социалистического реализма», открывалось немало возможностей для творческого эксперимента. Продиктованный небольшим форматом лаконизм композиции, ограниченная цветовая палитра и узнаваемые символы – характерные приемы советских «политических» открыток.

«В.И.Ленин на трибуне», А.М. Герасимов

Ленин на трибуне.

И, конечно же, искусство, посвященное Октябрьской революции, создало немыслимое количество портретов вождя. Многие из них были чисто данью политическим требованиям к художникам, какие-то реплицировались до бесконечности, не обладая в целом выраженными художественными достоинствами. А другие были одухотворенными и динамичными, обладали сильной композицией и яркой образной выразительностью – как созданный в 1930 году Александром Герасимовым портрет Ленина, обращающегося к народу среди алых флагов.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/051122/54677/