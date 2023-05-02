Как выглядели представители разных профессий около 100 лет назад по сравнению со своими современными коллегами

Облик людей самых разных профессий меняется прямо пропорционально тому, так меняется сам мир. И в целом по униформе, амуниции и другим деталям внешнего вида этих людей можно составлять картину того, как прогрессирует человечество.

Давайте посмотрим на представителей нескольких совершенно разных профессий в их теперешнем виде и сравним с их коллегами на ретрофографиях, которым около 100 лет. Разница видна сразу.

Пилот

H4ppenSt4nce / flightcopilot

Пилоты из 1920-х годов и 2021 года.

Пожарный

rosseepoo / pozharny_brz

Пожарный начала 20 века в костюме, который позволял близко подходить к огню, и современный пожарный.

Барбер

RumDoodleSummiter / wester_barber

Работники парикмахерской конца 19 века и современный барбер.

Медсестра

redcrosschat / viktoriya_dzvinkas

Знаменитая американская медсестра Джейн Делано, одна из основательниц профессии, и современная медсестра.

Полицейский

Lindisfarne793 / ChicagoPoliceDepartment

Чикагский полицейский конца 19 века и нынешние офицеры чикагского полицейского департамента.

Таксист

alyanko / nyctaxicalendar

Извозчик в Нью-Йорке конца 19 века (раскрашенное фото) и фото водителя из ежегодного календаря нью-йоркских таксистов.

Татуировщик

WhileFalseRepeat / thekatvond

Знаменитый британский татуировщик Джордж Барчетт в 1930-х годах (раскрашенное фото) и современная татуировщица Кэт фон Ди.

Железнодорожный стрелочник

Tenexgj / beltrailway

Стрелочники из Алабамы в 1920-х и их современный коллега.

Оператор

ndftba / listal

Кинооператор 1930-х годов и современный голливудский кинооператор Уолли Пфистер.

Рабочий на заводе

EdwadThatone / harley-davidson

Завод Harley Davidson: 1930-е годы и настоящее время.

Репортёр

nationalhumanitiescenter / canaldidier

Журналист из 1920-х годов и современный французский журналист Дидье Алюш.

Источник: https://twizz.ru/kak-vyglyadeli-predstaviteli-raznyx-professij-okolo-484635/?fbclid=IwAR0idVhDPIsWdlEkiUvBkEEpOqqmQ2xD3Ti65VGt3xNamuIoWcnUrrYHJd4