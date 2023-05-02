Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Как выглядели представители разных профессий около 100 лет назад по сравнению со своими современными коллегами

Как выглядели представители разных профессий около 100 лет назад по сравнению со своими современными коллегами

Облик людей самых разных профессий меняется прямо пропорционально тому, так меняется сам мир. И в целом по униформе, амуниции и другим деталям внешнего вида этих людей можно составлять картину того, как прогрессирует человечество.

Давайте посмотрим на представителей нескольких совершенно разных профессий в их теперешнем виде и сравним с их коллегами на ретрофографиях, которым около 100 лет. Разница видна сразу.

Пилот

H4ppenSt4nce / flightcopilot

Пилоты из 1920-х годов и 2021 года.

Пожарный

rosseepoo / pozharny_brz

Пожарный начала 20 века в костюме, который позволял близко подходить к огню, и современный пожарный.

Барбер

RumDoodleSummiter / wester_barber

Работники парикмахерской конца 19 века и современный барбер.

Медсестра

redcrosschat / viktoriya_dzvinkas

Знаменитая американская медсестра Джейн Делано, одна из основательниц профессии, и современная медсестра.

Полицейский

Lindisfarne793 / ChicagoPoliceDepartment

Чикагский полицейский конца 19 века и нынешние офицеры чикагского полицейского департамента.

Таксист

alyanko / nyctaxicalendar

Извозчик в Нью-Йорке конца 19 века (раскрашенное фото) и фото водителя из ежегодного календаря нью-йоркских таксистов.

Татуировщик

WhileFalseRepeat / thekatvond

Знаменитый британский татуировщик Джордж Барчетт в 1930-х годах (раскрашенное фото) и современная татуировщица Кэт фон Ди.

Железнодорожный стрелочник

Tenexgj / beltrailway

Стрелочники из Алабамы в 1920-х и их современный коллега.

Оператор

ndftba / listal

Кинооператор 1930-х годов и современный голливудский кинооператор Уолли Пфистер.

Рабочий на заводе

EdwadThatone / harley-davidson

Завод Harley Davidson: 1930-е годы и настоящее время.

Репортёр

nationalhumanitiescenter / canaldidier

Журналист из 1920-х годов и современный французский журналист Дидье Алюш.

Источник: https://twizz.ru/kak-vyglyadeli-predstaviteli-raznyx-professij-okolo-484635/?fbclid=IwAR0idVhDPIsWdlEkiUvBkEEpOqqmQ2xD3Ti65VGt3xNamuIoWcnUrrYHJd4

02.05.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: