Художница создает юмористический фуд-арт, добавляя забавные лица поверх своих творений

Коринн (также известная как _ghoul_mom_ в социальных сетях) – талантливый и творческий кулинар из Вашингтона. Будучи матерью двоих детей, в начале пандемии она увлеклась созданием причудливого и веселого фуд-арта. Ее уникальные и игривые творения быстро стали способом доставить радость и смех детям, вдохновить их попробовать новые продукты и сделать время приема пищи более приятным.

Превращая обыденные фрукты, овощи и другие продукты питания в необычных персонажей, Корин умело использует свой художественный опыт, чтобы привлечь внимание как молодых, так и старых. От инопланетных фруктов до угощений на тему Хэллоуина с выпученными глазами, ее кулинарные творения получили положительные отзывы в социальных сетях, вдохновляя других исследовать свое творчество и делать свои дни ярче. Своим беззаботным подходом к искусству Корин напоминает нам, что веселье и наслаждение жизнью никогда не бывает пустой тратой времени.

Источник: insta

Источник: https://animalworld.com.ua/news/hudozhnica-sozdajet-jumoristicheskij-fud-art-dobavljaja-zabavnyje-lica-poverkh-svoih-tvorenij