Таинственная история о человеке-амфибии из Льерганеса

Расположенный в автономном сообществе Кантабрия, Испания, муниципалитет Льерганес – это очаровательная деревушка с населением около 3 000 человек, лежащая у подножия двух небольших холмов, Маримон и Котильямон, прозванные в народе как “груди Льерганеса”. Известная своими тихими мощеными улочками и классицистической архитектурой 17-го и 18-го веков, включая исторические дома, часовни и церкви, а также очаровательными мостами, деревня была объявлена Национальной историко-художественной достопримечательностью в 1978 году.

И действительно, Льеранес является прекрасным маленьким уединенным местом, полным истории и расположенным среди величественного леса. Но помимо всех этих архитектурных и природных красот, есть у него одна довольно странная история о таинственном человеке-амфибии.

Примерно в 1720 году писатель эпохи Просвещения Бенито Херонимо Фейжу рассказал невероятную историю. По его словам, все началось в 1650 году с человека по имени Франциско де ла Вега, который жил тихой, скромной жизнью в Льерганесе со своей женой Марией дель Касар и четырьмя детьми. Но однажды Франсиско трагически погибает, оставив свою жену одну заботиться о детях.

Мария как могла старалась вырастить и воспитать детишек. А одного из сыновей, которого тоже звали Франциско, ей даже удалось отправить в город Бильбао работать плотником, чтобы заработать немного денег. Именно в Бильбао в канун Дня святого Иоанна в 1674 году Франсиско якобы отправился на реку Миера в устье Бильбао, чтобы отдохнуть и поплавать со своими друзьями. В какой-то момент Франсиско уплыл вниз по реке, скрывшись из виду, и, поскольку он считался хорошим пловцом, его друзья не придали этому особого значения.

Шло время, но Франциско не возвращался и друзья принялись искать его вниз по течению. Но поиски не увенчались успехом и приятелям не оставалось ничего, как признать его утонувшим.

В тот день Франциско бесследно исчез. По истечении нескольких лет, все сошлись во мнении, что скорее всего его течением унесло в море, где он и погиб.

А вот дальше история становится довольно странной.

Пять лет спустя, в 1679 году, несколько рыбаков в бухте Кадиса, Испания, вытягивали расставленные сети, когда заметили странное существо, которое запуталось в них и судорожно металось, пытаясь вырваться. металось и запуталось в одной из них. По описанию самих рыбаков , это был получеловек-полуамфибия, с очень человеческим лицом и тонкими рыжими волосами, бледным телом, он был явно мужского пола, но с жабрами, полосками чешуи вдоль тела и перепончатыми руками.

В тот раз таинственное существо смогло вырваться из сетей, но позже его не раз видели скрывающимся в этом районе, плавающим под волнами и время от времени ворующим рыбу из сетей. Местные рыбаки стали заманивать его кусками хлеба, к которым он проявлял большой интерес, и в конце концов смогли поймать его и поднять на борт одного из своих судов.

Оказавшись на борту, испуганное существо забилось в угол, а все попытки пообщаться с ним ни к чему не привели. Не зная, что с ним делать, рыбаки доставили его в близлежащий монастырь Святого Франциска, где монахи безуспешно расспрашивали его на нескольких языках, а потом на всякий случай еще и обряд экзорцизма.

В какой-то момент существо неожиданно произнесло одно слово “lierganes”, о котором никто из присутствующих никогда не слышал. Пока жители района возбужденно обсуждали эту странную находку, кто-то из монахов смог выяснить, что единственное слово, которое произнесло существо, означает название деревни, и поэтому было решено, что странный человек-амфибия может быть родом оттуда.

А теперь история, рассказанная мэрией Льерганеса, о том, что произошло дальше:

“Эта новость была послана в Льерганес, чтобы выяснить, не происходило ли здесь в последние годы чего-нибудь странного, и из Льерганеса ответили, что, да, было зарегистрировано только одно исчезновение – Франциско де ла Вега, пять лет назад. Тогда Хуан Росендо, монах из монастыря, сопроводил Франциско из Кадиса сюда, в Льерганес, чтобы проверить, правда ли, что он отсюда родом. Невероятно, но Франциско знал дорогу, а оказавшись в деревне, без колебаний направился прямиком в дом своей матери Марии де Касар, которая сразу же признала в нем своего сына Франциско, как и его братья, находившиеся в доме”.

Вернувшись, Франциско попытался приспособиться к нормальной жизни, но возникли некоторые трудности. Он ходил только раздетым и босиком, не мог говорить, за исключением нескольких слов, таких как “табак”, “хлеб” и “вино”, но применял их совершенно не осознанно, и мог неделю ничего не есть. Он также проводил большую часть своего времени, плавая в реке и был намного быстрее любого пловца.

Но самое главное, он мог с помощью своих жабр дышать под водой, казалось, бесконечно долго. По характеру он был отзывчивым и довольно послушным, но никогда не веселился и не радовался, возможно, тоскуя по глубинам моря. И после девяти лет жизни со своими родными, тоска взяла верх – в один прекрасный день он вошел в реку и поплыл по течению в сторону моря, чтобы исчезнуть теперь уже навсегда.

Бенито Фейжу утверждал, что история, как он ее изложил, была собрана из сохранившихся свидетельств и документов по этому делу, а также из общения с теми, кто, по его словам, действительно был там в то время. Включая нескольких дворян, одного рыцаря и очевидцев попроще. Но все они, по его убеждению, были образованными и заслуживающими доверия господами.

Писатель представил эту историю как подлинный и достоверный случай, что очень интересно, учитывая, что он был известен как скептик, который регулярно критиковал суеверия и мошенничество и не был склонен к розыгрышам или мистификациям. И хотя Фейжу не верил во всякие необычные истории, тем не менее, он был полностью убежден, что человек-амфибия действительно жил в Льерганесе, и даже привел научные аргументы и обоснования, чтобы все это подтвердить.

Возможно, в этой легенде действительно есть доля истины. Так, испанский ученый и врач XX века Грегорио Мараньон считал, что все это вполне могло произойти на самом деле и этому есть рациональное объяснение. По его мнению, Франциско мог быть реальным человеком, страдающим от заболевания под названием “кретинизм” – эндокринным заболеванием, вызванным врожденным дефицита йода. Что было очень распространено в то время в этой местности.

Это заболевание вызывается недостаточным количеством йода в рационе питания во время беременности и может стать причиной задержки как физического, так и умственного развития. Некоторые из многочисленных физических симптомов заболевания, влияющих на внешность, включают зоб, маленький рост у младенцев, замедление роста у взрослых, утолщение кожи, выпадение волос, увеличенный язык, выпирающий живот, деформации, такие как шишки в области груди и спины, и бледная, чешуйчатая кожа. Со временем, если не лечить, болезнь вызывает глубокую умственную деградацию.

По мнению Мараньона, Франциско мог страдать именно этим заболеванием. Он мог каким-то образом забрести на морское побережье, где встретил незнакомых ему людей, которые приняли его за человека-амфибию. Скорее всего его пожалели и забрали домой. А его психическая деградация объясняла его странное поведение и в итоге он снова сбежал.

Это всё хорошо, конечно, но никак не объясняет его феноменальное умение плавать и дышать под водой. Но зато это самое близкое к научному объяснению. По сей день на берегу реки Миера стоит мемориальная доска, посвященная этой легенде.

Ну а нам остается только гадать. Является ли это просто городской легендой? Есть ли в ней доля правды? Вряд ли мы когда-нибудь это узнаем.

Источник: https://etm-club.site/tainstvennaya-istoriya-o-cheloveke-amfibii-iz-lergan/?fbclid=IwAR0v15nmI1eaIFbEAFc67bYn39gVF_OYFfyCInCnYcPoy1rHxunvzLuJB2I