Памяти Вячеслава Зайцева: Почему «Красный Диор» был лишен возможности общаться с собственным сыном даже в последние дни жизни

30 апреля 2023 года ушёл из жизни легендарный модельер Вячеслав Зайцев. Самый простой парень из Иваново стал символом советской и русской моды, заслужил мировое признание и имя – «Красный Диор». Он старался сделать женщин красивее и счастливее, но сам оказался очень одиноким. Два его брака завершились разводами, отношения с единственным сыном Егором всегда складывались непросто, а последние дни мэтра были омрачены невозможностью пообщаться с самым дорогим человеком.

Сложные отношения

Вячеслав Зайцев. / Фото: http://www.novyefoto.ru

Вячеслав Зайцев в детстве и юности был довольно застенчив. Увидев однажды Марину, он влюбился в неё едва ли не с первого взгляда, но сам он никогда бы не решился к ней подойти. Марина обратила внимание на Вячеслава, когда он во время выступления на сцене на каком-то мероприятии неожиданно упал, но смог найти достойный выход из ситуации и спустился в зал с гордо поднятой головой. Марина и Вячеслав стали встречаться, и будущий звёздный модельер буквально летал на крыльях любви.

Вячеслав и Марина Зайцевы. / Фото: http://www.znaydaydzest.ru

Правда, на пути к счастью влюблённых незримыми стражами стояли родители Марины. Военный лётчик и балерина, служившая в Театре имени Станиславского, рассчитывали на более выгодную партию для дочери, чем какой-то провинциальный студент из небогатой семьи, да ещё и сын изменника (отец Вячеслава Зайцева во время войны попал в плен, бежал, а потом его всё же осудили). Но Марина не хотела внимать голосу разума, вернее, призывам мамы одуматься. Она искренне любила нескладного и очень серьёзного Славу, верила в его большое будущее и готова была идти за ним на край света.

Вячеслав Зайцев. / Фото: http://www.interesnyefakty.org

Слава даже предложение не решался делать, потому что не хотел ставить любимую девушку в неловкое положение и заставлять её конфликтовать с родителями. Марина сама решила выйти за него замуж, о чём сообщила и жениху, и своим родителям. Казалось бы, всё разрешилось благополучно, но мама Марины так и не смогла смириться с выбором дочери. По словам модельера, тёща постоянно вмешивалась в жизнь супругов и неустанно настраивала дочь простив мужа. Не успокоилась она и после рождения внука Егора. Егор появился на свет в 1960 году и запомнил своё детство каким-то очень ярким.

Вячеслав Зайцев с сыном. / Фото: http://www.capelino.com

Папа всегда дарил ему ощущение яркого праздника. Вячеслав Зайцев в то время работал в Доме моделей на Кузнецком мосту, мама – художником по костюмам в Цирке на проспекте Вернадского. А в их скромной комнате в коммуналке неизменно царила творческая атмосфера: везде были краски и разноцветная бумага, для Егора шили какую-то яркую одежду, непохожую на то, что носили его ровесники. Вячеслав и Егор Зайцевы могли идти по улице, держась за руки и напевая вместе какую-то песню.

Вячеслав Зайцев с сыном. / Фото: http://www.liveinternet.ru

Потом к ним домой как-то нагрянули иностранные журналисты, и вся эта суета с проводами, камерами и обилием людей маленькому Егору очень нравилась. Через несколько лет всё закончилось. Вячеслав Зайцев исчез из жизни восьмилетнего сына. Ситуация была до банальности простой: жена объявила Славе о том, что «они с мамой нашли нового мужа» и выставила за дверь. Общение с сыном она ему запретила. В следующий раз отец и сын встретились, когда последнему было уже почти 15 лет.

Вячеслав Зайцев. / Фото: http://www.cont.ws

Отец и сын начали потихоньку общаться, но постоянно между ними стояло какое-то недопонимание. Поначалу Вячеслав Зайцев пытался навязать Егору свое видение стиля, а подросток категорически отказывался носить слишком яркие для его окружения вещи, привезённые отцом. Единственное, что ему «зашло» – это джинсы, появившиеся у него гораздо раньше, чем у ровесников. Со временем отец смирился со взглядами сына на жизнь, принял его таким, какой он есть, и старался с уважением относиться ко всему, что он делал. Не пытался больше он и диктовать стиль в одежде. Для него главным было то, что Егор – талантливый художник. А взаимоотношения он очень надеялся со временем выстроить.

Взаимное непонимание

Вячеслав Зайцев с сыном. / Фото: http://www.comp-pro.ru

После того, как Егор окончил текстильный университет, Вячеслав Зайцев взял его к себе в Дом моды. В 2016 году, когда у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, он решил передать бразды правления Домом моды в руки сына, и очень быстро после этого общение их прекратилось. Вячеслав Зайцев искренне не понимал, чем провинился перед Егором, которого очень любил. Егор поначалу отсутствие визитов к отцу объяснял недостатком времени, а после тем, что Вячеслав Зайцев попал под влияние посторонних людей, которых подпустил слишком близко к себе и во всём стал их слушаться.

Вячеслав Зайцев. / Фото: http://www.russianteleweek.ru

На самом деле в окружении Вячеслава Зайцева появились Галина, Лучана и Тимур Гарафутдиновы. Сам модельер в то время уже чувствовал себя не слишком хорошо из-за развивающейся стремительно болезни, а Гарафутдиновы снимали ролики с Зайцевым и выкладывали их в сеть TikTok. По мнению пользователей, видео с Зайцевым выставляли звёздного модельера не в самом лучшем свете. Ещё одним поводом для непонимания между сыном и отцом стало празднование дня рождения Славы Зайцева.

Вячеслав Зайцев с сыном. / Фото: http://www.bathmate.su

В день, когда мэтру исполнилось 83 года, помощники модельера братья Вадим и Алмаз Хусаиновы организовали празднование дня рождения модельера в ресторане «Яръ» в Москве. Билеты на мероприятие продавались, а покупателям была обещана возможность сфотографироваться со звёздными гостями Зайцева. Приглашенные на мероприятие знаменитости говорили о том, что модельер, кажется, даже не понимал, что происходит. Егор Зайцев, которого вообще не пригласили на день рождения, назвал «праздник» настоящим позором и совсем перестал общаться с отцом после этого.

Вячеслав Зайцев. / Фото: http://www.fragrantica.ru

На протяжении долгого времени Вячеслав Зайцев пытался наладить отношения с сыном. Он безрезультатно часами набирал номер телефона Егора, но ни разу не услышал его голоса. До последнего дня своей жизни Вячеслав Михайлович надеялся, что его единственный сын всё же позвонит ему или приедет навестить. Но даже 2 марта, когда мэтр праздновал свой 85-летний юбилей, Егор не приехал поздравить отца и даже не позвонил ему. Возможно, Егор Вячеславович будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь, ведь он так и не успел сказать ему последнее «Прости». Вячеслава Зайцева срочно госпитализировали в больницу в Щёлково днём 30 апреля 2023 года. Врачи диагностировали у кутюрье внутреннее кровотечение, но спасти его так и не смогли. Вечером известный модельер скончался.

В последние годы жизни Вячеслав Зайцев почти не выходил из дома, а появление видеороликов с его участием привлекло внимание не только пользователей сети, но ещё Следственного комитета и прокуратуры.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010523/56099/