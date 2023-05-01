Мексиканское растение научилось передвигаться по земле как живое существо: оно переходит с места на место
Растение Stenocereus eruca, известное как «Ползучий дьявол», получило такое название от мексиканцев из-за необычной способности передвигаться по земле горизонтально и его красных плодов, напоминающие глаза, которые выглядят устрашающе. Оно может передвигаться по земле на и способно клонировать само себя, что делает его еще более уникальным.
Это необычное растение растет исключительно на северо-западе штата Баха-Калифорния-Сур в Мексике. По своей сути речь о кактусе, но в отличие от других, он растет не вертикально, а горизонтально.
Красные плоды и красивые цветы, которые распускаются ночью и сладко пахнут, делают этот вид кактуса особенно привлекательным.
Цветы Stenocereus eruca могут быть белыми или розовыми и служат привлекательным источником питания для насекомых и пчел, которые играют важную роль в опылении. Кроме того, плоды этого кактуса используются местными жителями для пищи и лекарственных целей.
Самое интересное, это то, что он передвигается по земле, используя свои длинные стебли, которые могут расти до нескольких метров в длину. Когда конец стебля достигает определенного расстояния от основного корня, он начинает создавать новые корни и отделяться от предыдущего корня. Затем старый корень начинает увядать и разлагаться, предоставляя питание для нового корня.
Таким образом, кактус перемещается по земле, создавая новые корни и отрываясь от старых, чтобы постоянно находиться в оптимальных условиях для роста. Процесс передвижения нельзя назвать быстрым – речь и идет максимум о 10-15 сантиметрах в год.
В некотором смысле, чтобы продолжать жить, ползучий дьявол должен умертвить часть себя. Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=XkKyFPJUjtM
К сожалению, сейчас это растение находится на грани исчезновения. Его тернистые стебли растут параллельно земле, что затрудняет выпас крупного рогатого скота, и местные фермеры активно борятся с ним.
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