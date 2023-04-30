5 блюд азиатской кухни, попробовав которые, расстраиваешься, что не сделал этого раньше

Если в ежедневном питании вам не хватает немного пикантности, самое время обратиться к азиатской кухне. Она известна своими интересными сочетаниями и смелыми вкусами. Novate.ru предлагает вам несколько простых рецептов, чтобы вы смогли по достоинству оценить восточную кухню.

Рецепт 1: Тайское карри с курицей

Готовое карри получается красивого зеленого цвета. / Фото: ocigturizm.ru

Прелесть этого карри состоит в том, что оно готовится с большим количеством трав и получается очень ароматным. А благодаря зеленой пасте блюдо приобретает красивый и насыщенный цвет.

Для приготовления блюда вам понадобится: 500 граммов куриной грудки, 400 миллилитров кокосового молока, две столовых ложки зеленой пасты карри, одна столовая ложка растительного масла, одна столовая ложка рыбного соуса, одна столовая ложка сахара, 100 миллилитров куриного бульона, половина чашки листьев тайского базилика, один красный перец чили.

Для начала нужно поставить сковороду на плиту, смазать ее дно растительным маслом и дождаться, пока она нагреется. Далее необходимо добавить зеленую пасту карри и мешать пару минут до тех пор, пока не появится характерный аромат.

Нарежьте куриное филе полосками, добавьте к карри и обжарьте до золотистого цвета. Влейте кокосовое молоко, рыбный соус, куриный бульон, добавьте сахар, хорошо все перемешайте и оставьте на 15 минут тушиться на небольшом огне. По истечении времени добавьте измельченный перец чили и листья базилика и готовьте еще пару минут.

Рецепт 2: Курица терияки

Курицу терияки отличает красивая блестящая глазурь. / Фото: koolinar.ru

Немногие знают, но под словом «терияки» подразумевается обжаривание с глазированием, характерные для японской кухни. После такой процедуры продукт должен приобрести карамельный оттенок и характерный блеск. Чаще всего в азиатской кухне готовят курицу терияки, поэтому мы вам предлагаем именно этот рецепт.

Для приготовления блюда вам понадобится: 600 граммов куриного филе, 70 миллилитров соевого соуса, три столовых ложки коричневого сахара, 10 граммов имбиря, один репчатый лук, два-три зубчика чеснока, три столовых ложки саке, 50 миллилитров растительного масла, кунжут и зеленый лук по вкусу (для украшения).

На первом этапе нужно пропустить через пресс чеснок, измельчить лук и натереть на мелкой терке корень имбиря. Далее следует взять небольшую глубокую миску и смешать в ней саке, соевый соус, сахар, имбирь, чеснок и лук – это наш маринад.

Следующий шаг – нарезать филе квадратными кусочками и залить маринадом на 30-40 минут. Когда курица пропитается всеми вкусами и ароматами, ее необходимо обжарить на сковороде, смазанной растительным маслом, до появления румяной корочки.

Затем нужно вытащить филе из сковороды, вылить в нее маринад и подержать на плите четыре-пять минут. Когда он загустеет, положите туда курицу и готовьте ее две-три минуты – она должна покрыться соусом как глазурью. Вуаля – блюдо готово! Перед подачей можете украсить его кунжутом и измельченным зеленым луком.

Рецепт 3: Китайский куриный суп с лапшой

Аналог российского супа с вермишелью, но с более глубоким вкусом. / Фото: recept-borscha.ru

В ваш привычный рацион входят только традиционные супы и борщи, характерные для нашей кухни? А как насчет того, чтобы внести немного разнообразия и приготовить насыщенный куриный суп с добавлением ароматных специй, имбиря и соевого соуса? Уверены, это блюдо войдет в топ самых любимых.

Для приготовления супа вам понадобится: два куриных филе, полтора литра воды, две столовых ложки кунжутного масла, одна морковь, два зубчика чеснока, 250 граммов капусты, 250 граммов лапши рамен, полторы чайной ложки тертого имбиря, соевый соус по вкусу, специи (соль, бадьян, красный перец, сычуаньский перец) по вкусу.

Налейте в кастрюлю воду и отправьте на плиту, чтобы она закипела. Пока жидкость будет нагреваться, нарежьте филе мелкими кубиками, а затем обжарьте его на сковороде, смазанной кунжутным маслом, до появления румяной корочки.

Морковь и имбирь очистите от кожуры и натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс, капусту нашинкуйте привычным для вас способом. Когда вода в кастрюле закипит, положите курицу, овощи и специи. Чтобы бульон получился более ароматным, можете добавить несколько звездочек гвоздики и пару горошинок черного перца.

Через десять-пятнадцать минут, когда капуста будет практически готова, можно добавлять лапшу. Она варится в среднем три-пять минут, поэтому важно далеко не отходить от плиты, чтобы она не превратилась в кашу. В конце добавьте соевый соус по вкусу – он придаст супу необходимой пикантности.

Рецепт 4: Наси горенг

Наси горенг можно подавать с яичницей. / Фото: static.qraved.com

Под заковыристым названием скрывает блюдо из риса, популярное в Малайзии и Индонезии. Отварной рис жарится вместе со специями и овощами, иногда добавляется мясо и яичница. Получается очень легко, быстро и вкусно. Рецептов блюда существует великое множество, мы же предлагаем один из самых простых в плане ингредиентов.

Для приготовления наси горенг вам понадобится: 650 граммов отварного жасминового риса, 150 граммов куриного филе, 100 миллилитров растительного масла, четыре столовых ложки соевого соуса, два-три зубчика чеснока, одна головка репчатого лука, одно куриное яйцо, четыре перца чили, восемь штук помидоров черри, один огурец, один лайм, зеленый лук по вкусу, соль и перец по вкусу.

Курицу нужно нарезать кубиками, залить одной столовой ложкой соевого соуса и оставить на десять минут мариноваться. Сковороду необходимо поставить на плиту, смазать растительным маслом, дождаться, пока она нагреется и обжарить мясо до появления золотистого цвета. Уберите курицу со сковороды, после чего обжарьте на ней измельченный лук и чеснок (при необходимости добавьте еще растительного масла).

Когда появится характерный чесночный аромат, добавьте в сковороду заранее отваренный рис, влейте три столовых ложки соевого соуса и, периодически помешивая, обжаривайте до тех пор, пока зерна не приобретут характерный коричневый оттенок. Добавьте курицу, хорошо перемешайте и отставьте с плиты.

Выложите рис с курицей на тарелку, дополните его обжаренным на сковороде яйцом и посыпьте измельченным зеленым луком. Украсьте блюдо долькой лайма, половинками черри и огурцом, нарезанным слайсами.

Рецепт 5: Дораяки

Бисквитный десерт с начинкой. / Фото: mavink.com

Это один из самых популярных десертов в Японии, который представляет собой два маленьких бисквита, скрепленных пастой из бобов адзуки. Кстати, бисквит вполне может быть отдельным лакомством – настолько он вкусный.

Для приготовления десерта вам понадобится: 200 граммов пшеничной муки, 120 граммов сахара, три куриных яйца, полторы столовых ложки жидкого меда, две чайных ложки разрыхлителя, 100 миллилитров воды, 300 граммов бобовой пасты адзуки (можно заменить на шоколадную пасту, вареную сгущенку или густой заварной крем).

Яйца нужно разбить в миску, добавить сахар, жидкий мед и с помощью миксера взбить продукты в пышную пену. В отдельной емкости соедините просеянную муку с разрыхлителем, а затем добавьте туда яично-сахарную смесь. Постепенно вливая воду, перемешивайте ингредиенты – тесто должно приобрести жидкую консистенцию, как на оладьи.

Поставьте сковороду на плиту, дождитесь, пока она разогреется, и вылейте в центр две столовых ложки теста (растительным маслом смазывать посуду не нужно). Когда на поверхности образуются пузырьки воздуха, осторожно переверните лепешки лопаткой, подождите примерно полминуты, а затем переложите их на тарелку. По такому же принципу жарим остальное тесто. Когда медовые оладушки будут готовы, смажьте их адзуки или любой другой начинкой и соедините попарно.

Источник: https://novate.ru/