Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Лучшие фото за апрель

Москва, Россия. Украшение Красной площади к празднованию Дня Победы

Москва, Россия. Украшение Красной площади к празднованию Дня Победы

Фото: Коммерсантъ / Юлия Морозова 

Москва. Празднование Ураза-байрама

Москва. Празднование Ураза-байрама

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /

Новосибирск, Россия. Новый терминал аэропорта Толмачево

Новосибирск, Россия. Новый терминал аэропорта Толмачево

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Тула, Россия. Слева направо: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент России Владимир Путин, глава «ПромТехКома» Александр Силкин и генеральный директор «Тулажелдормаша» Артем Асатрян

Тула, Россия. Слева направо: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент России Владимир Путин, глава «ПромТехКома» Александр Силкин и генеральный директор «Тулажелдормаша» Артем Асатрян

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Москва. Иностранные послы на церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину (в центре) в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

Москва. Иностранные послы на церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину (в центре) в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Москва. Глава Минфина России Антон Силуанов (слева) и председатель правительства Михаил Мишустин на заседании коллегии Министерства финансов и Министерства экономического развития «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год»

Москва. Глава Минфина России Антон Силуанов (слева) и председатель правительства Михаил Мишустин на заседании коллегии Министерства финансов и Министерства экономического развития «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Москва. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном Собрании

Москва. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном Собрании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Москва. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков на пленарном заседании

Москва. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Санкт-Петербург, Россия. Матч Континентальной хоккейной лиги между командами «СКА» (Санкт-Петербург) и «ЦСКА» (Москва) на стадионе «Ледовый дворец»

Санкт-Петербург, Россия. Матч Континентальной хоккейной лиги между командами «СКА» (Санкт-Петербург) и «ЦСКА» (Москва) на стадионе «Ледовый дворец»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Казань, Россия. Вратарь команды «ЦСКА» (Москва) Адам Рейдеборн на матче play-off Кубка Гагарина против «Ак Барса» (Казань) на стадионе «Татнефть-Арена»

Казань, Россия. Вратарь команды «ЦСКА» (Москва) Адам Рейдеборн на матче play-off Кубка Гагарина против «Ак Барса» (Казань) на стадионе «Татнефть-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Казань. Игроки команды «ЦСКА» (Москва) с Кубком Гагарина после победы в матче против «Ак Барса» (Казань)

Казань. Игроки команды «ЦСКА» (Москва) с Кубком Гагарина после победы в матче против «Ак Барса» (Казань)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Москва. Игрок команды «Крылья Советов» (Самара) Роман Евгеньев (справа) на матче Кубка России по футболу против «ЦСКА» (Москва)

Москва. Игрок команды «Крылья Советов» (Самара) Роман Евгеньев (справа) на матче Кубка России по футболу против «ЦСКА» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Казань. Игрок команды «Уникс» (Казань) Винс Хантер (в центре) и спортсмен «Зенита» (Санкт-Петербург) Виталий Фридзон (справа) на матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

Казань. Игрок команды «Уникс» (Казань) Винс Хантер (в центре) и спортсмен «Зенита» (Санкт-Петербург) Виталий Фридзон (справа) на матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Свердловская область, Россия. Последствия пожара в поселке Сосьва

Свердловская область, Россия. Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Москва. Фотографы у забора Басманного суда в день избрания меры пресечения Дарье Треповой

Москва. Фотографы у забора Басманного суда в день избрания меры пресечения Дарье Треповой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /

Санкт-Петербург. Сотрудники полиции около Street Food Bar №1 на Университетской набережной после взрыва, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Санкт-Петербург. Сотрудники полиции около Street Food Bar №1 на Университетской набережной после взрыва, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Санкт-Петербург. Репетиция парада Победы

Санкт-Петербург. Репетиция парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг

Москва. Участницы конкурса «Миссис Москва 2023»

Москва. Участницы конкурса «Миссис Москва 2023»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Москва. Блогер Lova Lova на церемонии закрытия 45-ого Московского международного кинофестиваля

Москва. Блогер Lova Lova на церемонии закрытия 45-ого Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Москва. Посетители на выставке «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

Москва. Посетители на выставке «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /

Красноярск, Россия. Участник соревнования «Горнолужник» по преодолению 25-метрового бассейна с водой

Красноярск, Россия. Участник соревнования «Горнолужник» по преодолению 25-метрового бассейна с водой

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/5965407?from=multimedia_2#more

30.04.2023 - Posted by | Креатив...

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