Лучшие фото за апрель
Москва, Россия. Украшение Красной площади к празднованию Дня Победы
Фото: Коммерсантъ / Юлия Морозова
Москва. Празднование Ураза-байрама
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов /
Новосибирск, Россия. Новый терминал аэропорта Толмачево
Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов
Тула, Россия. Слева направо: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент России Владимир Путин, глава «ПромТехКома» Александр Силкин и генеральный директор «Тулажелдормаша» Артем Асатрян
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Москва. Иностранные послы на церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину (в центре) в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Москва. Глава Минфина России Антон Силуанов (слева) и председатель правительства Михаил Мишустин на заседании коллегии Министерства финансов и Министерства экономического развития «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год»
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Москва. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном Собрании
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Москва. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков на пленарном заседании
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Санкт-Петербург, Россия. Матч Континентальной хоккейной лиги между командами «СКА» (Санкт-Петербург) и «ЦСКА» (Москва) на стадионе «Ледовый дворец»
Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова
Казань, Россия. Вратарь команды «ЦСКА» (Москва) Адам Рейдеборн на матче play-off Кубка Гагарина против «Ак Барса» (Казань) на стадионе «Татнефть-Арена»
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев
Казань. Игроки команды «ЦСКА» (Москва) с Кубком Гагарина после победы в матче против «Ак Барса» (Казань)
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев
Москва. Игрок команды «Крылья Советов» (Самара) Роман Евгеньев (справа) на матче Кубка России по футболу против «ЦСКА» (Москва)
Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов
Казань. Игрок команды «Уникс» (Казань) Винс Хантер (в центре) и спортсмен «Зенита» (Санкт-Петербург) Виталий Фридзон (справа) на матче Единой лиги ВТБ по баскетболу
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев
Свердловская область, Россия. Последствия пожара в поселке Сосьва
Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская
Москва. Фотографы у забора Басманного суда в день избрания меры пресечения Дарье Треповой
Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко /
Санкт-Петербург. Сотрудники полиции около Street Food Bar №1 на Университетской набережной после взрыва, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский
Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян
Санкт-Петербург. Репетиция парада Победы
Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг
Москва. Участницы конкурса «Миссис Москва 2023»
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов
Москва. Блогер Lova Lova на церемонии закрытия 45-ого Московского международного кинофестиваля
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов
Москва. Посетители на выставке «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина
Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов /
Красноярск, Россия. Участник соревнования «Горнолужник» по преодолению 25-метрового бассейна с водой
Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк
Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/5965407?from=multimedia_2#more
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