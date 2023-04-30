Лучшие фото за апрель

Москва, Россия. Украшение Красной площади к празднованию Дня Победы

Фото: Коммерсантъ / Юлия Морозова

Москва. Празднование Ураза-байрама

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов /

Новосибирск, Россия. Новый терминал аэропорта Толмачево

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Тула, Россия. Слева направо: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент России Владимир Путин, глава «ПромТехКома» Александр Силкин и генеральный директор «Тулажелдормаша» Артем Асатрян

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Москва. Иностранные послы на церемонии вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину (в центре) в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Москва. Глава Минфина России Антон Силуанов (слева) и председатель правительства Михаил Мишустин на заседании коллегии Министерства финансов и Министерства экономического развития «Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Москва. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном Собрании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Москва. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Анатолий Грешневиков на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Санкт-Петербург, Россия. Матч Континентальной хоккейной лиги между командами «СКА» (Санкт-Петербург) и «ЦСКА» (Москва) на стадионе «Ледовый дворец»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Казань, Россия. Вратарь команды «ЦСКА» (Москва) Адам Рейдеборн на матче play-off Кубка Гагарина против «Ак Барса» (Казань) на стадионе «Татнефть-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Казань. Игроки команды «ЦСКА» (Москва) с Кубком Гагарина после победы в матче против «Ак Барса» (Казань)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Москва. Игрок команды «Крылья Советов» (Самара) Роман Евгеньев (справа) на матче Кубка России по футболу против «ЦСКА» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Казань. Игрок команды «Уникс» (Казань) Винс Хантер (в центре) и спортсмен «Зенита» (Санкт-Петербург) Виталий Фридзон (справа) на матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Свердловская область, Россия. Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Москва. Фотографы у забора Басманного суда в день избрания меры пресечения Дарье Треповой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко /

Санкт-Петербург. Сотрудники полиции около Street Food Bar №1 на Университетской набережной после взрыва, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Санкт-Петербург. Репетиция парада Победы

Фото: Коммерсантъ / Надежда Буаллаг

Москва. Участницы конкурса «Миссис Москва 2023»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Москва. Блогер Lova Lova на церемонии закрытия 45-ого Московского международного кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Москва. Посетители на выставке «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов /

Красноярск, Россия. Участник соревнования «Горнолужник» по преодолению 25-метрового бассейна с водой

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/5965407?from=multimedia_2#more