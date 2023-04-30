Канадский художник делает невероятные скульптуры из коряги, ракушек, сушеных грибов и многого другого

Дебра Бернье — талантливая художница из Канады, которая делает невероятные скульптуры из коряг, а также других природных материалов, таких как ракушки, сушеные грибы, корни, кости, кристаллы и многое другое.

По словам художника, земля, океан и даже луна с их влиянием на приливы и отливы играют роль в формировании дерева, которое плавает по воде. По этой причине скульптор считает себя лишь соавтором своих произведений. Через свои творения она стремится раскрыть скрытое прошлое и дух леса. Таким образом, она надеется подчеркнуть единство человека с природой.

Источник: insta

Источник: https://animalworld.com.ua/news/kanadskij-khudozhnik-delajet-neverojatnyje-skulptury-iz-korjagi-rakushek-sushenyh-gribov-i-mnogogo-drugogo