Какое послание зашифровал в своём гениальном полотне «Триумф смерти» Питер Брейгель Старший

Он писал масштабные мифологические и библейские сюжеты, а прославился своими картинами, где изображал обычных крестьян и сельские пейзажи. Можно попробовать представить такой сюжет: армия скелетов совершает насилие над живыми, грабя их, повсюду сея смерть и страх. Похоже на дешёвый фильм ужасов? Нет! Гениальное полотно Питера Брейгеля Старшего «Триумф смерти»! Что хотел сказать зрителю и зашифровал в этой загадочной картине великий художник Северного Возрождения?

Кто такой Питер Брейгель Старший?

Питер Брейгель Старший был художником Северного Возрождения. Родился он в Нидерландах в городе Бреда или где-то в его окрестностях между 1525 и 1530 годами. Искусствоведы считают, что Брейгель был учеником Питера Коке ван Алста. Он также был членом Гильдии Святого Луки Антверпенского. Умер великий живописец 9 сентября 1569 года. Точных причин смерти никто не знает.

«Художник и покупатель» (около 1566 года), автопортрет Питера Брейгеля Старшего.

Глубокие смыслы картин стиля Северного Возрождения

Слева: «Портрет Арнольфини» (1434 г.) работы Яна ван Эйка. Справа: «Молодой заяц» (1502 г.) работы Альбрехта Дюрера.

«Снятие с креста» (ок. 1430–1435) Рогира ван дер Вейдена.

Северное Возрождение, как его часто называют, началось примерно в 15 веке (1400-е годы). Оно кардинально отличается по стилю и тематике от итальянского Возрождения. Конечно, северные регионы всё же испытали влияние итальянского Возрождения, но выработали свои собственные стили. На это сильно повлияла протестантская Реформация. В искусство она привнесла скромность и более благоговейное обожествление.

Питер Брейгель Старший по большей части изображал картины из повседневной жизни простых людей, в основном крестьян. Также у него есть множество портретов различных королевских особ, а также пейзажей и изображений животных. Любил он сюжеты из Библии, мифологии и в целом изображать картины с неким глубоким философским посланием. Отличительной чертой было огромное внимание к деталям.

«Крестьянская свадьба» (1566–1569) Питера Брейгеля Старшего.

Триумф смерти и его секреты

«Триумф смерти» Питера Брейгеля Старшего — одна из немногих пейзажных сцен голландского художника, наполненных странными фигурами. Но что хотел сказать художник, создавая её? Это полотно стало знаковой картиной всего Северного Возрождения. Питер Брейгель Старший был как раз знаменит тем, что изображал сцены, в которых исследовались моральные послания. Такой картиной стал и «Триумф смерти».

«Триумф смерти» (ок. 1562 г.) Питера Брейгеля Старшего.

Искусствоведы полагают, что это прямая отсылка к Чёрной смерти, страшной эпидемии чумы, бушевавшей с 1347 по начало 1350-х годов по всей Европе. Так же они считают, что темой, которая повлияла на это полотно была «Пляска смерти». Это особый средневековый жанр в изобразительном искусстве, литературе и музыке, который исследовал смерть и её неизбежную природу, а также людскую смертность. Его также именуют memento mori, что на латыни означает «помни, что ты должен умереть».

«Танец Смерти» изображает сцены со скелетами, ведущими живых на смерть или бросающих в свежевырытые могилы. Некоторые из них танцуют с живыми. Живые здесь всех известных социальных классов — это говорит о том, что в смерти все равны. Это очень жёсткая сатира и довольно жуткая.

Центральная фигура на фреске — большая измождённая лошадь, на ней гордо восседает скелет, который, возможно, является самой Смертью. Он держит большой лук, из которого собирается выстрелить. Тут нужно отметить, что любое исследование творчества Питера Брейгеля Старшего не может обойтись без упоминания Иеронима Босха. Он очень сильно повлиял на него. Иероним Босх был голландским художником, работавшим в 1400-х и начале 1500-х годов. Его называют ещё «предшественником» сюрреализма, изображающим сцены из сновидений, часто безумно гротескные.

«Сад земных наслаждений» (ок. 1490–1515) Иеронима Босха.

«Триумф смерти» был написан более чем через полстолетия после смерти Босха. Брейгель имел возможность лицезреть работы Босха. Возможно, что некоторые подходы к изобразительному искусству были действительно взяты им у последнего. Оба художника олицетворяли стороны человеческой натуры и различные связанные с ней качества, а также «приземлённость» жизни. Некоторые известные примеры Брейгеля Старшего включают «Борьбу между карнавалом и Великим постом» (1559 г.) и «Нидерландские пословицы» (1559 г.). Обе картины изображают особенности человеческой натуры. В «Свадебном танце» (1566 г.) также изображены крестьяне на празднике и типичные повседневные события жизни.

«Нидерландские пословицы» (1559 г.) Питера Брейгеля Старшего.

Интересен тот факт, что «Триумф смерти» Питера Брейгеля Старшего и «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха находятся в Национальном музее Прадо в Мадриде в Испании, обе в смежных комнатах.

«Триумф смерти» Питера Брейгеля Старшего — сложная сцена, и без понимания лежащих в её основе тем можно почувствовать себя потерянным, как один из бедняков в толпе скелетов.

На картине изображён обширный, почти с высоты птичьего полёта, апокалиптический пейзаж, где горят костры, клубится чёрный дым, повсюду кости и тела, а природная среда опрокинута в хаос. Преобладающее чувство — страдание, разрушение и беспощадные убийства. Ближе к среднему плану, на котором изображена засушливая и земляная местность с небольшими холмами, повсюду разбросаны тела. Некоторые уже мертвы, других преследуют или убивают скелеты, а есть те, кто стоят отдельно слева.

Дальний фон состоит из морского холмистого берега. Этот фон мягко соединяется со средним планом. Вдалеке виднеется безбрежный океан, где пылают несколько кораблей и здание, похожее на церковь, которое тоже горит. Никто не стоит на месте в этой смертоносной панораме, кроме мёртвых тел, разбросанных или повешенных тут и там. В левом нижнем углу изображён король, лежащий на скелете. Тот держит песочные часы в левой руке, как бы говоря, что королю пора умирать. Монарх тянется левой рукой к бочке с золотыми монетами, где другой скелет в доспехах хватает их горстями.

Фрагмент «Триумфа смерти» с королём.

Крупный план «Триумфа смерти» с ребёнком и собакой.

На среднем переднем плане измученная собака занята поеданием мёртвого младенца. Два скелета тянут гроб с трупом внутри и свисающим из него мёртвым ребёнком, а под гробом лежит ещё одно неживое тело. В правом нижнем углу изображена пара: мужчина играет на лютне, а женщина держит книгу, возможно, сборник гимнов, и поёт. Позади женщины скелет играет на скрипке, и они, кажется, не подозревают о том, что им грозит вскоре. Рядом с этой парой стоит круглый стол с несколькими булочками на нём и черепом в корзине в центре.

Детали «Триумфа смерти». Музыкальная пара.

Далее скелет несёт тарелку с черепом и двумя костями, он подаёт её женщине перед ним. Та выглядит ошеломлённой от ужаса. В центре переднего плана изображена лошадь со скелетом, едущим на ней. Он держит большую косу, как будто это мрачный жнец. Он размахивает ею перед массой перепуганных людей перед собой. Кроме того, скелет, кажется, загоняет людей в большой прямоугольный контейнер, как будто ведёт их к окончательной невесёлой судьбе. Это «смерть», возглавляющая свою армию. По обе стороны от контейнера стоят ряды скелетов и держат нечто похожее на крышки больших гробов с крестом на них. Возможно, это намек на щит крестоносцев.

Крупный план фона «Триумфа смерти».

На заднем плане, на небольшом холме и круглом ограждении, также отряды скелетов. Они идут в бой с живыми. По всей композиции разбросаны группы скелетов, все части этой смертоносной армии, которая пришла, чтобы уничтожить всё живое. В картине «Триумф смерти» сцен, казалось бы, бесчисленное множество. Некоторые из скелетов также носят предметы одежды, и, пока они выполняют «приземлённые» задачи, другие убивают людей, что придает им родственное, но ужасающее значение.

Детали фона «Триумфа смерти».

Слишком чёрный юмор картины виден во всём. Например, скелет на повозке в чёрной шляпе, скелет в маске в правом нижнем углу или скелет, сидящий, положив правую руку на череп и локоть на колено, как будто он находится в состоянии глубокого созерцания. Далее стоят скелеты, трубящие в трубы.

Группа скелетов, трубящих в трубы в «Триумфе смерти».

Питер Брейгель Старший, похоже, совсем не был легкомыслен, когда создавал картину «Триумф смерти». Она заставляет не только понервничать, она заставляет задуматься. А что же там, на другой стороне? Возможно, некоторая карикатурность сюжета может заставить кого-то выдавить из себя вымученную усмешку. Кто-то будет шокирован зрелищем. Однозначно, полотно отрезвляет. Чистое художественное мастерство, с которым Питер Брейгель Старший написал «Триумф смерти», почти смягчает удар от его беззастенчивого изображения смерти и её роли как части жизни. Картина напоминает живым о том, что они смертны, а жизнь скоротечна. Заставляет помыслить о том, куда ты после этой смерти попадёшь…

«Триумф смерти» (ок. 1562 г.) Питера Брейгеля Старшего, выставленный в Музее Прадо в Испании.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/041122/54670/