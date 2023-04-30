Весенние грибы: строчки и сморчки — правда и мифы о съедобности

СТРОЧКИ: ПОЧЕМУ ОДНИ ТРАВЯТСЯ, А ДРУГИЕ НЕТ

Строчки — одни из самых массовых весенних грибов. За апрель — начало мая удачливый грибник может заморозить десятки килограммов деликатесного сырья на весь год.

При этом со строчками связано множество мифов и домыслов.

Видов этого гриба несколько. И принципиально важно научиться их хорошо различать.

Строчок обыкновенный

Противоречия начинаются уже с самого названия гриба. Латинское Gyromitra esculenta — не совсем точно, так как эпитет «esculenta» означает «съедобный», а на самом деле гриб ядовит.

Американский миколог Том Волк сравнил употребление строчков обыкновенных с игрой в русскую рулетку. В 1991 году на банкете в Ванкувере из пятисот гостей 77 отравились маринованными строчками обыкновенными. К счастью — не смертельно. Ежегодно в Европе и США фиксируют не только отравления, но и летальные исходы после этого лакомства.

— Строчки обыкновенные съедобными только называются. На самом деле, там несколько видов: gyromitra esculenta, gyromitra gigas и так далее. Они образуют токсин гиромитрин, который плохо действует на центральную нервную систему и печень. Но, главное, что отравление бывает бессимптомным, а токсин имеет свойство накапливаться в организме. В российском определителе написано, что gyromitra esculenta — гриб условно съедобный, а в зарубежном, что смертельно ядовит, употреблять его ни в коем случае нельзя. И, европейцы строго следуют этому предупреждению. Любитель строчков в Европе рискует получить репутацию городского сумасшедшего. Я и сам никогда обыкновенные строчки не собираю, и друзьям не советую, — кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры микологии и альгологии МГУ им. Ломоносова Владимир Гмошинский.

Сосновые леса, песчаные почвы и даже гари — излюбленные места роста строчка обыкновенного. Гриб этот и вкусный, и пахнет хорошо. Многие российские грибники мнение о ядовитости строчков не разделяют и продолжают их заготавливать и поедать без видимых последствий для здоровья.

Что же получается: что русскому яство — американцу смерть?

В старых грибных справочниках и в Интернете до сих пор встречается информация, что в строчках обыкновенных содержится некая гельвелловая кислота. На самом деле, как показали современные исследования, гельвелловой кислоты просто не существует. Но есть другие токсины.

Может, секрет в русских рецептурах приготовления этих грибов? Доподлинно не известно, когда наши предки начали подвергать строчки термической обработке. Но именно предварительная тщательная очистка, мелкая нарезка грибов и длительное их отваривание в нескольких водах существенно снижает уровень токсинов. Способ, в общем-то схож с заготовками еще одних условно-съедобных грибов — груздей. Однако, как утверждают ученые, полностью удалить гиромитрин из плодового тела гиромитра эскулента невозможно ни одним способом.

Разгадку этой странности можно найти, если исследовать статистику отравлений строчками в границах одной страны.

Оказывается, один и тот же вид строчка обыкновенного в разных регионах и на разных типах местности имеет и разный уровень токсичности.

Какие конкретно факторы влияют на концентрацию яда в строчках, сказать сложно — плодородность почвы, вещества, содержащиеся в ней, влажность или температура. Скорее всего, на их токсичность влияет целый комплекс факторов. Замечено лишь, что чем климат теплее, тем больше яда грибы накапливают. Поэтому дать уверенное заключение, что в России строчок обыкновенный безопасен, микологи не могут. А климатическая граница, за которой строчок становится безоговорочно опасным, лежит примерно в районе Польши. Но, к примеру, в Америке чем дальше на запад, тем меньше в грибах концентрация яда и тем они съедобнее. На самом крайнем западе строчки вообще считаются абсолютно безопасными грибами.

Строчок съедобный

Деликатесные строчки, как и большинство грибов, не растут поодиночке, а появляются целыми семьями. Строчок гигантский недаром так называется — размеры зрелого плодового тела нередко достигают диаметра небольшого кочана капусты. Конец апреля-начало мая — лучшее время для сбора гигантских строчков. Селиться они предпочитают на опушках и под сенью смешанных лесов, особое предпочтения отдавая соседству с поваленными деревьями и березовым рощам. Причем, как правило, — там же, где летом прорастают белые и подберезовики. Гигантские строчки обладают насыщенным ароматом, бесподобным вкусом и ценятся в гастрономии, что называется, со времен царя Гороха.

Гигантский строчок, в отличие от строчка обыкновенного, токсинов не содержит, он съедобен и абсолютно безопасен.

Оба вида имеют толстые ножки и шляпки, напоминающие извилины мозга, за что их частенько сравнивают с ядрами грецкого ореха. Часто растут неподалеку друг от друга, поэтому, собирая их, надо быть предельно внимательным.

Отличия съедобных и ядовитых строчков

Многие даже опытные грибники не ходят весной за грибами, потому что просто или не знают весенние виды, или боятся их спутать. Но достаточно поставить оба строчка рядом, как различие между ними будет буквально налицо.

Главная отличительная черта гигантского строчка — его размер, он существенно больше токсичного собрата.

У гигантского шляпка светлее и имеет более выраженную «мозговитость», а у обыкновенного шляпка более насыщенных оттенков, от коричневого до бордо.

Ножка съедобного строчка выраженно толще и практически перетекает в шляпку. А у строчка обыкновенного ножка обычно имеет сероватый оттенок.

При выворачивании из земли ножка гигантского строчка будет сильно запачкана грунтом, настолько, что очистить ее практически невозможно. Этот гриб буквально прорастает сквозь грунт, и земля пропитывает всю ножку. Поэтому их рекомендуют срезать.

Где искать и как собирать гигантские строчки

Для успешной охоты выбираем опушки и смешанные леса, желательно с преимуществом берез.

Особое внимание уделяем площадкам вокруг поваленных деревьев.

Найдя один гигантский строчок, обследуем весь близлежащий периметр.

Ножку срезаем над поверхностью земли, чтобы не пачкать другие грибы и не нести домой грунт, который все-равно очистить не удастся.

ПРИЧЕМ ТУТ СМОРЧОК?

Мало путаницы с самими строчками, так есть еще один гриб, который вносит сумятицу — сморчок.

Многие грибники в России все весенние грибы называют сморчками и при этом ошибаются. На самом деле разница между сморчками и строчками не меньше, чем, скажем, между белым грибом и подберезовиком.

Пять основных отличий сморчков от строчков обыкновенных

У сморчков шляпка сморщенная, вытянутая, конусовидная, как будто простроченная, а у строчка шапочкой. Структура шляпок тоже отлична: у сморчка она испещрена ячейками разного размера, а у строчка — напоминает грецкий орех. Окрас шляпки сморчков варьируется от желтого до серо-коричневого, у строчка — темно-коричневого и даже красноватого цвета. Если вертикально разрезать сморчок, то внутри он окажется полым, а его половинки будут похожи на лодочки, у строчка же ножка заполнена мякотью. Ножка сморчка не заглублена в землю, не толстая, а у строчка — коренастая, плотная, раздутая.

Самыми ценными весенними грибами считаются сморчки, находясь на на втором месте после трюфелей. Отправляться на поиск деликатесных сморчков следует в осинник. Но, надо быть готовым к тому, что тихая охота на них — дело непростое. Заметить этот гриб, сливающийся с опавшей листвой осин — настоящее искусство. Бывалые грибники даже называют сморчки грибами-фантомами. Стоит только отвести взгляд, и все, его можно больше найти, даже не двинувшись с места. Поэтому совет: найдя сморчок, сразу его срезать.

На территории России растет порядка восьми видов сморчков, а под Москвой в молодых осинниках есть реальный шанс найти именно сморчок высокий, он самый ценный и вкусный.

РЕЦЕПТ: «ВЕСЕННЯЯ СКОВОРОДКА»

Приступая к готовке, тщательно промойте грибы и мелко нарежьте, т.к. весенние грибы ценим не только мы, люди, но и насекомые. Помните, что грибы на 90% состоят из воды, а гигантские строчки особенно. Поэтому хорошенько разогрейте сковороду, растопите сливочное масло, которое обожают все грибы, и добавьте чеснок. Он раскрывает вкус грибов лучше лука. Засыпьте в сковороду нарезанные строчки, добавьте сморчки, если вам повезло найти хотя бы парочку. Ни гигантские строчки, ни сморчки отваривать предварительно не надо, они абсолютно безопасны. Для того, чтобы грибы не варились, а жарились, воду из сковороды надо периодически сливать. Кстати, особенность именно строчков — они чуть взрываются в процессе приготовления. Когда лишняя влага выделится, посолите и поперчите. За пять минут до готовности щедро залейте сметаной или сливками, убавьте пламя и потомите грибы под крышкой. Заключительный штрих — ярко-красная австрийская саркосцифа, добавленная под крышку. Огромное достоинство этого гриба — он сохраняет свой насыщенный цвет во время любой термической обработки. Вот и все, блюдо из двух самых дорогих после трюфелей, видов грибов, достойное мишленовской звезды, готово.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/vesennie_griby_strochki_i_smorchki_pravda_i_mify_o_sedobnosti