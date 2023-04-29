НОВОСТИ МИРА
Собака в историческом автомобиле времен Второй мировой войны в Праге
Фото: EPA/Vostock-photo
Активисты блокируют шоссе во время акции протеста против климатического кризиса в Риме, Италия
Фото: Antonio Masiello/Getty Images
Мусульмане возвращаются в Дакку после празднования Ураза-байрама, Бангладеш
Фото: EPA/Vostock-photo
Показательные выступления кадетов индийской Академии подготовки офицеров в Ченнае
Фото: EPA/Vostock-photo
Десятки семей лишились крова в результате пожара в одном из кварталов Сан-Паулу, Бразилия
Фото: EPA/Vostock-photo
Солдаты Президентского почетного караула в Бухаресте, Румыния
Фото: EPA/Vostock-photo
Испанские компании превращают старые рыболовные сети в спортивный инвентарь
Фото: EPA/Vostock-photo
Сильный пожар уничтожил жилой комплекс в турецком Измире
Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images
Тематическая зона вселенной Marvel в гонконгском Диснейленде
Фото: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images
Потомство лемуров в зоопарке Сенфтенберга в Германии
Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images
Акция профсоюзов против пенсионной реформы в Уругвае
Фото: ЕРА/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже
Фото: EPA/Vostock-photo
В Германии открылся сезон купания в бассейнах на открытом воздухе
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images
Скоростной поезд Ouigo в Мадриде, Испания
Фото: EPA/Vostock-photo
Анджелина Джоли и ее старший сын Мэддокс посетили прием в честь президента Южной Кореи в Белом доме
Фото: EPA/Vostock-photo
Лесной пожар в национальном лесу Сан-Бернардино (Калифорния, США)
Фото: Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images
Термальный источник в Гармиш-Гюль-Ардебиле, Иран
Фото: Majid Saeedi/Getty Images
В Берлине экоактивисты продолжают акции протеста против политики страны в области защиты климата
Фото: Sean Gallup/Getty Images
Школьники принимают участие в военно-патриотической игре, посвященной Дню Победы, в музее-заповеднике "Горки Ленинские" в Подмосковье
Фото: EPA/Vostock-photo
Реклама фильма "Стражи Галактики. Часть 3" в Куала-Лумпуре, Малайзия
Фото: EPA/Vostock-photo
75-летие государственности отмечают в Израиле
Фото: АР/ТАСС
Закат в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Противоэпидемиологические учения в международном аэропорту Казань
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Учащиеся корейской школы Нью-Джерси выступают в Белом доме
Фото: Drew Angerer/Getty Images
Цветущие азалии в провинции Хубэй, Китай
Фото: VCG via Getty Images
Визит короля Карла III в Ливерпуль
Фото: EPA/Vostock-photo
Акция протеста против судебной реформы правительства вновь прошла в Тель-Авиве
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images
Беспилотный подвесной поезд Sky Train в Ухане
Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС
Самолеты Королевских ВВС Великобритании приступили к эвакуации британцев из Судана
Фото: EPA/Vostock-photo
Пляж Пунта-Каны, Доминиканская Республика
Фото: EPA/Vostock-photo
Репетиция в преддверии коронации Карла III в Лондоне
Фото: Leon Neal/Getty Images
Пара фотографирует свою собаку под цветущей вишней в парке в Торонто
Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images
Служба на рассвете в честь Дня АНЗАК в Австралии. В этот день в Австралии и Новой Зеландии вспоминают погибших во всех войнах и конфликтах, в которых принимали участие военные двух стран.
Фото: EPA/Vostock-photo
Крытый снежный парк Ice Magic открылся в Бангкоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Птенцы канадской казарки на берегу Майна во Франкфурте
Фото: DPA/ТАСС
Подготовка к празднованию 75-летия независимости Государства Израиль в Тель-Авиве
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветение вишни в Кельне
Фото: DPA/ТАСС
По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения в результате взрыва в полицейском участке в Свате
Фото: EPA/Vostock-photo
Велогонка Tour de Romandie в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Белая медведица Нана из немецкого зоопарка Ганновера
Фото: DPA/ТАСС
Спортсмены соревнуются в эстафете во время Игр коренных народов в Перуиби, Бразилия
Фото: АР/ТАСС
Рапсовые поля в Нижней Саксонии
Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images
Строительство "человеческой башни" в Лиссабоне, Португалия
Фото: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images
Перед посещением церковной службы в Кампале, Уганда
Фото: Luke Dray/Getty Images
Максимальное сближение Венеры и Луны можно было наблюдать в турецком Ване
Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images
Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления
Фото: АР/ТАСС
Северное сияние над деревней Подолье в России
Фото: АР/ТАСС
Извержение вулкана Мерапи в Индонезии
Фото: Garry Lotulung/NurPhoto via Getty Images
Новорожденные детеныши черепах ползут к водам Бенгальского залива
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images
Фанаты "Звездных войн" во второй день научно-фантастического уикенда в Скарборо, Англия
Фото: Ian Forsyth/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6224/64450
Комментариев нет.
-
Архивы
- Апрель 2023 (124)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий