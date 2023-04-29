НОВОСТИ МИРА

Собака в историческом автомобиле времен Второй мировой войны в Праге

Фото: EPA/Vostock-photo

Активисты блокируют шоссе во время акции протеста против климатического кризиса в Риме, Италия

Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Мусульмане возвращаются в Дакку после празднования Ураза-байрама, Бангладеш

Фото: EPA/Vostock-photo

Показательные выступления кадетов индийской Академии подготовки офицеров в Ченнае

Фото: EPA/Vostock-photo

Десятки семей лишились крова в результате пожара в одном из кварталов Сан-Паулу, Бразилия

Фото: EPA/Vostock-photo

Солдаты Президентского почетного караула в Бухаресте, Румыния

Фото: EPA/Vostock-photo

Испанские компании превращают старые рыболовные сети в спортивный инвентарь

Фото: EPA/Vostock-photo

Сильный пожар уничтожил жилой комплекс в турецком Измире

Фото: Mahmut Serdar Alakus/Anadolu Agency via Getty Images

Тематическая зона вселенной Marvel в гонконгском Диснейленде

Фото: Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images

Потомство лемуров в зоопарке Сенфтенберга в Германии

Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images

Акция профсоюзов против пенсионной реформы в Уругвае

Фото: ЕРА/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце в Париже

Фото: EPA/Vostock-photo

В Германии открылся сезон купания в бассейнах на открытом воздухе

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Скоростной поезд Ouigo в Мадриде, Испания

Фото: EPA/Vostock-photo

Анджелина Джоли и ее старший сын Мэддокс посетили прием в честь президента Южной Кореи в Белом доме

Фото: EPA/Vostock-photo

Лесной пожар в национальном лесу Сан-Бернардино (Калифорния, США)

Фото: Irfan Khan/Los Angeles Times via Getty Images

Термальный источник в Гармиш-Гюль-Ардебиле, Иран

Фото: Majid Saeedi/Getty Images

В Берлине экоактивисты продолжают акции протеста против политики страны в области защиты климата

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Школьники принимают участие в военно-патриотической игре, посвященной Дню Победы, в музее-заповеднике "Горки Ленинские" в Подмосковье

Фото: EPA/Vostock-photo

Реклама фильма "Стражи Галактики. Часть 3" в Куала-Лумпуре, Малайзия

Фото: EPA/Vostock-photo

75-летие государственности отмечают в Израиле

Фото: АР/ТАСС

Закат в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Противоэпидемиологические учения в международном аэропорту Казань

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Учащиеся корейской школы Нью-Джерси выступают в Белом доме

Фото: Drew Angerer/Getty Images

Цветущие азалии в провинции Хубэй, Китай

Фото: VCG via Getty Images

Визит короля Карла III в Ливерпуль

Фото: EPA/Vostock-photo

Акция протеста против судебной реформы правительства вновь прошла в Тель-Авиве

Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Беспилотный подвесной поезд Sky Train в Ухане

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Самолеты Королевских ВВС Великобритании приступили к эвакуации британцев из Судана

Фото: EPA/Vostock-photo

Пляж Пунта-Каны, Доминиканская Республика

Фото: EPA/Vostock-photo

Репетиция в преддверии коронации Карла III в Лондоне

Фото: Leon Neal/Getty Images

Пара фотографирует свою собаку под цветущей вишней в парке в Торонто

Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images

Служба на рассвете в честь Дня АНЗАК в Австралии. В этот день в Австралии и Новой Зеландии вспоминают погибших во всех войнах и конфликтах, в которых принимали участие военные двух стран.

Фото: EPA/Vostock-photo

Крытый снежный парк Ice Magic открылся в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Птенцы канадской казарки на берегу Майна во Франкфурте

Фото: DPA/ТАСС

Подготовка к празднованию 75-летия независимости Государства Израиль в Тель-Авиве

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветение вишни в Кельне

Фото: DPA/ТАСС

По меньшей мере 17 человек погибли, более 50 получили ранения в результате взрыва в полицейском участке в Свате

Фото: EPA/Vostock-photo

Велогонка Tour de Romandie в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Белая медведица Нана из немецкого зоопарка Ганновера

Фото: DPA/ТАСС

Спортсмены соревнуются в эстафете во время Игр коренных народов в Перуиби, Бразилия

Фото: АР/ТАСС

Рапсовые поля в Нижней Саксонии

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Строительство "человеческой башни" в Лиссабоне, Португалия

Фото: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images

Перед посещением церковной службы в Кампале, Уганда

Фото: Luke Dray/Getty Images

Максимальное сближение Венеры и Луны можно было наблюдать в турецком Ване

Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images

Экоактивисты приклеили себя к асфальту в Берлине, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления

Фото: АР/ТАСС

Северное сияние над деревней Подолье в России

Фото: АР/ТАСС

Извержение вулкана Мерапи в Индонезии

Фото: Garry Lotulung/NurPhoto via Getty Images

Новорожденные детеныши черепах ползут к водам Бенгальского залива

Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Фанаты "Звездных войн" во второй день научно-фантастического уикенда в Скарборо, Англия

Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6224/64450