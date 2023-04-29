Лучшие фото “ Интерфакс “ за апрель 2023 года

Танцевальный фестиваль в Скопье, Республика Северная Македония

Фото: EPA/Vostock-photo

Медузы в аквариуме в итальянской Доргали

Фото: Emanuele Cremaschi/Getty Images

Белка во Франкфурте-на-Майне

Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Закат в гольф-клубе в Абу-Даби

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Сбор меда в секторе Газа

Фото: AP/ТАСС

Песчаные дюны в Калифорнии

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Велогонка Tour de Romandie в Швейцарии

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование Ураза-байрам в Индонезии

Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images

Ожидающие президента Южной Кореи на лужайке Белого дома в США

Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

44-й Конкурс красоты среди бульдогов в штате Айова

Фото: AP/ТАСС

Смотритель кормит черникой птицу-носорога в заповеднике дикой природы в Сингапуре

Фото: EPA/Vostock-photo

Религиозная процессия в Страстную пятницу в городе Толо, Греция

Фото: АР/ТАСС

Верующие молятся во время празднования Ураза-Байрама в Бухаресте, Румыния

Фото: EPA/Vostock-photo

Узор на русле Желтой реки в провинции Шаньси, Китай

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Белолицая цапля на пляже в Вуллонгонге, Австралия

Фото: Mark Evans/Getty Images

Члены почетного караула готовятся к церемонии встречи премьер-министра Чехии в Ханое, Вьетнам

Фото: EPA/Vostock-photo

Желтые бабуины в Мадридском зоопарке

Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Сбор урожая роз в Омане

Фото: Francois Nel/Getty Images

Гран-при Америки по мотоспорту в Остине

Фото: EPA/Vostock-photo

Девушка обнимает ягненка на плато Кадиралак в Турции

Фото: Ali Fatih Akcay/Anadolu Agency via Getty Images

Участники фестиваля Гаджан в индийском штате Западная Бенгалия

Фото: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

"Поливальный" понедельник в Словакии

Фото: Robert Nemeti/Anadolu Agency via Getty Images

Памятник космонавту Юрию Гагарину в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Кролик среди цветов в Анкаре, Турция

Фото: Ismail Kaplan/Anadolu Agency via Getty Images

Весна в Нью-Йорке

Фото: Mostafa Bassim/Anadolu Agency via Getty Images

Гонки на лошадях в Арройо-де-ла-Лус, Испания

Фото: Carlos Gil Andreu/Getty Images

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке

Фото: АР/ТАСС

Чайка возле фонтана в Стамбуле

Фото: Zuma/ТАСС

Закат в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

Большой желтохохлый какаду на пляже в Вуллонгонге, Австралия

Фото: Jenny Evans/Getty Images

Роботы-футболисты в Московском физико-техническом институте

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Молния в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Страстная неделя в Индии

Фото: EPA/Vostock-photo

Рамадан в Египте

Фото: EPA/Vostock-photo

Зеленая игуана в тропических лесах Амазонки, Колумбия

Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images

Полнолуние во Франкфурте

Фото: AP/ТАСС

Монгольский цирк в Будапеште

Фото: EPA/Vostock-photo

Гонки на самодельных автомобилях в английском Ханстентоне

Фото: Martin Pope/Getty Images

Тюлень в Нижней Саксонии

Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Закат в Орвието, Италия

Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/