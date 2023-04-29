Лучшие фото “ Интерфакс “ за апрель 2023 года
Танцевальный фестиваль в Скопье, Республика Северная Македония
Фото: EPA/Vostock-photo
Медузы в аквариуме в итальянской Доргали
Фото: Emanuele Cremaschi/Getty Images
Белка во Франкфурте-на-Майне
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
Закат в гольф-клубе в Абу-Даби
Фото: Octavio Passos/Getty Images
Сбор меда в секторе Газа
Фото: AP/ТАСС
Песчаные дюны в Калифорнии
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
Велогонка Tour de Romandie в Швейцарии
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование Ураза-байрам в Индонезии
Фото: Ulet Ifansasti/Getty Images
Ожидающие президента Южной Кореи на лужайке Белого дома в США
Фото: Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images
44-й Конкурс красоты среди бульдогов в штате Айова
Фото: AP/ТАСС
Смотритель кормит черникой птицу-носорога в заповеднике дикой природы в Сингапуре
Фото: EPA/Vostock-photo
Религиозная процессия в Страстную пятницу в городе Толо, Греция
Фото: АР/ТАСС
Верующие молятся во время празднования Ураза-Байрама в Бухаресте, Румыния
Фото: EPA/Vostock-photo
Узор на русле Желтой реки в провинции Шаньси, Китай
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Белолицая цапля на пляже в Вуллонгонге, Австралия
Фото: Mark Evans/Getty Images
Члены почетного караула готовятся к церемонии встречи премьер-министра Чехии в Ханое, Вьетнам
Фото: EPA/Vostock-photo
Желтые бабуины в Мадридском зоопарке
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images
Сбор урожая роз в Омане
Фото: Francois Nel/Getty Images
Гран-при Америки по мотоспорту в Остине
Фото: EPA/Vostock-photo
Девушка обнимает ягненка на плато Кадиралак в Турции
Фото: Ali Fatih Akcay/Anadolu Agency via Getty Images
Участники фестиваля Гаджан в индийском штате Западная Бенгалия
Фото: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
"Поливальный" понедельник в Словакии
Фото: Robert Nemeti/Anadolu Agency via Getty Images
Памятник космонавту Юрию Гагарину в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Кролик среди цветов в Анкаре, Турция
Фото: Ismail Kaplan/Anadolu Agency via Getty Images
Весна в Нью-Йорке
Фото: Mostafa Bassim/Anadolu Agency via Getty Images
Гонки на лошадях в Арройо-де-ла-Лус, Испания
Фото: Carlos Gil Andreu/Getty Images
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке
Фото: АР/ТАСС
Чайка возле фонтана в Стамбуле
Фото: Zuma/ТАСС
Закат в Ченнаи, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
Большой желтохохлый какаду на пляже в Вуллонгонге, Австралия
Фото: Jenny Evans/Getty Images
Роботы-футболисты в Московском физико-техническом институте
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Молния в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Страстная неделя в Индии
Фото: EPA/Vostock-photo
Рамадан в Египте
Фото: EPA/Vostock-photo
Зеленая игуана в тропических лесах Амазонки, Колумбия
Фото: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images
Полнолуние во Франкфурте
Фото: AP/ТАСС
Монгольский цирк в Будапеште
Фото: EPA/Vostock-photo
Гонки на самодельных автомобилях в английском Ханстентоне
Фото: Martin Pope/Getty Images
Тюлень в Нижней Саксонии
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images
Закат в Орвието, Италия
Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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