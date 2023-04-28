«Я не такая, я жду трамвая»: нейросеть проиллюстрировала известные крылатые слова и выражения

Нейросети генерируют изображения на основе текстовых запросов, объединяя и систематизируя накопленный визуальный опыт человечества. Поэтому довольно любопытно смотреть и анализировать, как они справляются с иллюстрациями известных выражений, значение которых довольно метафорично.

Именно такие картинки и генерирует автор канала Нейросеть for Fun. Мы собрали для вас несколько его последних работ.

Селёдка под шубой



Жёваный крот



Семеро одного не ждут



Гусь свинье не товарищ



У гуся дела не очень, но а кому сейчас легко.

Бешеные бабки



Забот полон рот



Автор признаётся, что это один из тех запросов, которые бесполезно вводить дословно, и ему пришлось фантазировать.

Дед Пихто



Тоска зелёная



Чёрти что и сбоку бантик



Я не такая, я жду трамвая



Волка ноги кормят



При каждом третьем заказе кусь за бочок в подарок!

Чёртово колесо



Грызть гранит науки



Золотые руки



Обратите внимание, что, по мнению нейросети, даже золотые руки имеют по шесть пальцев.

Бровки домиком



Похож на маленького сонного гномика?

Лихо одноглазое



Я, кстати, подозревал, что Лихо одноглазое — это дальний родственник Майка Вазовски.

Моя хата с краю



Волшебный пендель



Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку



Акула бизнеса



Душа компании



Погода была прекрасная, принцесса была ужасная



Сиреневенькая глазовыколуповытельница



Это милое создание украшает выколупанными глазами свою сиреневенькую шкурку.

У стен есть уши



Кризис среднего возраста



На воре шапка горит



Облако в штанах



Водятел



Божий одуванчик



Скотский коллектив



Шайтан мобиль



Мартышкин труд



Источник: https://nevsepic.com.ua/neyroseti/36161-yanetakaya-yazhdutramvaya-neyroset-proillyustrirovala-izvestnye-krylatye-slova-ivyrazheniya-33-foto.html