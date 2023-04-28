Почему мужчины-политики боялись сумочку Маргарет Тэтчер, и Из-за чего статую Железной леди забраковала её дочь

Аккуратная сумочка классической прямоугольной формы бренда Asprey London была постоянной спутницей премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Она очень любила этот аксессуар вовсе не потому, что он вызывал панический страх у окружающих мужчин-политиков. Этот строгий аксессуар, под стать своей обладательнице, всегда приносил ей победу над оппонентами в любых спорах. Он был неизменным атрибутом и во время переговоров о холодной войне, и на встречах с президентом США Рональдом Рейганом, будущим президентом СССР Михаилом Горбачевым и с другими мировыми лидерами. Однако сегодня, по случаю десятой годовщины со дня смерти Тэтчер, в нашем интернет-журнале история о том, почему же все так боялись легендарной сумочки Железной леди.

Маргарет Тэтчер славилась своим авторитарным стилем работы, поэтому и «Железной леди» прозвали её неспроста. Она была несгибаема и принципиальна в важных вопросах, она всегда спорила до конца, ставила жесткие условия и оказывала сильное давление. И политики-оппоненты, а также министры-коллеги в большинстве своем всерьёз побаивались Маргарет, поскольку дебаты, споры и несогласие с её мнением, как правило, сулили поражение.

Маргарет Тэтчер — премьер-министр Великобритании.

Журналисты, острившие по поводу железного характера премьера, писали, мол, только банты на блузах и сумочка в руках издевательски напоминали о том, что эта несгибаемая личность со стальным характером всего лишь хрупкая дама. Вы только представьте, какое негодование испытывали политики-мужчины, когда осознавали, что боятся какую-то женщину!

Как-то поэт и публицист Филип Ларкин высказал о Маргарет: "Ее огромная заслуга состоит в том, что она не побоялась сказать, что дважды два — четыре. А это никогда не пользовалось популярностью".

Стиль Железной леди

Стиль Железной леди.

Легендарная Железная леди, вошедшая в историю, как непоколебимая, сильная, мудрая и легендарная женщина, ушла из жизни 8 апреля 2013 года. Удивительно, что прошло уже десятилетие, а её влияние ощущается до сих пор — не только в политической среде, но и в вопросах деловой моды. Женственность и консерватизм легли фундаментально в основу её стиля, которому Маргарет Тэтчер, не изменяла до конца своей жизни. Поразительно, но имидж Железной леди и по сегодняшний день является образцом стиля женщины, занимающей высокую должность на политическом поприще.

Тэтчер показала пример того, как должна выглядеть женщина, находящаяся у власти. Так, в компании мужчин в темных однотонных и полосатых костюмах, ее наряды были умышленно привлекательными: идеально сшитые в самых смелых оттенках, с порой психоделическими принтами, массивными бантами и изысканными аксессуарами – ее сложно было не заметить.

"Страшно не то, что снаружи, а то, что внутри"

Ужас на подчиненных и оппонентов наводила не сама легендарная сумка премьер-министра, а ее содержимое.

Газетчики в своих репортажах емко прозвали любимый аксессуар премьер-министра «страшной сумкой Тэтчер», и страницы прессы нередко пестрели карикатурами, на которых Марго от души избивает ею своих коллег. В то время даже вошло в моду слово «handbagging» — «сумочить». Читатели от души забавлялись, глядя на потешные картинки, а политики, испытывая ужас, между собой об этом коварном аксессуаре говорили как о бомбе замедленного действия.

Разумеется, что это, конечно, выдумка — Маргарет сумками не бросалась и уж точно не дралась. Поэтому кого и «сумочила» она, то только косвенно. И делала она это, как подобает истинной леди — куда прицельнее и изящнее, чем изображали карикатуристы. А ещё в окружении Маргарет этот аксессуар называли «секретным оружием».

Любимый аксессуар премьер-министра — «страшная сумка Тэтчер».

На самом же деле ужас на подчиненных и оппонентов наводила не сама легендарная сумка премьер-министра, а ее содержимое. В ней Тэтчер хранила важные документы, записи, различные бумаги, доказывающие правоту на случай любого спора, а ещё контраргументы, которые Тэтчер при надобности доставала из сумки как козыря, что позволяло ей почти всегда оставаться в победителях. Поэтому, когда Маргарет резким движением ставила черную сумочку на стол, эффект был подобен выстрелу.

«Когда Мэгги была против, она клала свою сумочку на стол в кабинете и доставала скомканную бумагу. Когда это случалось, секретарь кабинета бледнел, а министр поднимал глаза к потолку. Многие проклинали содержимое этой жалкой сумочки»,— вспоминал британский политик Кеннет Бейкер. Также примечателен тот факт, что Маргарет была единственным министром, кому было разрешено класть сумку на стол во время заседаний парламента. А ведь недаром кто-то же придумал выражение: женская сумочка — вместилище тайн…

Легендарная сумочка Маргарет Тэтчер продана на аукционе

В 2011 году легендарная сумка Asprey, принадлежащая Тэтчер ушла с молотка примерно за 40 тысяч долларов.

Деловую прямоугольную сумку бренда Asprey London экс-премьер хранила бережно — как, пожалуй, все в своем гардеробе. «Бережливость и еще раз бережливость» — было девизом Железной леди. В 2011 году легендарная сумка Asprey, принадлежащая Тэтчер, была выставлена на аукционе Кристис в Лондоне и ушла с молотка более чем за 40 тысяч долларов. Вырученные деньги её владелица распорядилась передать в благотворительный фонд, оказывающий помощь военным.

Президент США Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер.

Примечательно, что невзирая на повседневное использование, аксессуар был практически в идеальном состоянии. Цена лота, разумеется, была назначена не за дизайн и бренд, а за то, кому этот нехитрый аксессуар принадлежал. Напомним, что в 80-е в ней находились документы государственной важности, поскольку именно эту сумочку Тэтчер часто брала с собой на официальные встречи, в том числе на переговоры с президентом США Рональдом Рейганом и лидером СССР Михаилом Горбачевым. Это вместилище тайн Маргарет Тэтчер было, пожалуй, вторым по популярности после аксессуаров, которые носила королева Британии.

Почему бронзовую статую премьер-министра забраковала её дочь

В 2007 году еще при жизни Маргарет Тэтчер, была создана бронзовая статуя в натуральную величину, которая была размещена в вестибюле Палаты общин. Премьер-министр была увековечена в динамической позе, участвующей в дебатах. Создать еще одну бронзовую статую Железной леди было предложено мэром Лондона, вскоре после её смерти в 2013 году. Средства на монумент собирались за счет частных пожертвований. И в итоге удалось собрать около 300 тысяч фунтов.

Статую бывшего премьера создал скульптор Даглас Дженнингс. / Мемориал в честь Маргарет Тэтчер стоимостью 300 000 фунтов стерлингов, установлен на холме Святого Петра в городе Грантеме, где выросла баронесса.

Трехметровую статую скульптор Даглас Дженнингс завершил к концу 2015 года. Однако, как только работа была готова Кэрол Тэтчер — дочь бывшего премьер-министра Великобритании жестко раскритиковала бронзовую скульптуру своей матери, написав письмо в правительство, где указала на серьезный, по ее мнению, недостаток, а именно — отсутствие дамской сумочки. По ее словам, женская сумка была главным атрибутом Маргарет. Кэрол рассказала, что ее мать никогда ранее не появлялась на людях без своего главного аксессуара – сумочки.

Почему статуи Железной леди не единожды становились жертвами вандализма

Первоначально монумент планировалось разместить на Парламентской площади в Лондоне, где уже находятся скульптуры таких известных политических деятелей, как Уинстон Черчилль и Ллойд Джордж. Но местные власти отказались от первоначальной задумки из-за опасений по поводу «потенциального вандализма и гражданских беспорядков», поскольку проблема заключалась в том, что статуя Тэтчер, так же как и сама Железная леди, даже спустя годы после её правления вызывала у британцев самые противоречивые эмоции: как сильную любовь, так и ненависть.

В постановлении так и говорилось: "Противоречивая природа политической карьеры и политического наследия Маргарет Тэтчер означает, что статуя может стать жертвой вандализма". Именно поэтому было принято решение установить трехметровую статую на родине баронессы Тэтчер на холме Святого Петра в городе Грантеме, где она выросла. Причем водрузили произведение искусства на четырехметровый гранитный постамент, чтобы потенциальным хулиганам было сложно до нее добраться. Тем не менее памятник уже не единожды заливали краской и забрасывали яйцами.

Мраморная скульптура Маргарет Тэтчер в здании лондонского музея. (2002) Скульптор: Нейл Симмонс. / Бронзовая статуя экс-премьер-министра в вестибюле Палаты общин. / Бронзовый бюст Маргарет Тэтчер, установленный возле её дома.

А вот самому первому изваянию экс-премьера из мрамора работы известного скульптора Нейла Симмонса, которое было установлено в здании Лондонского музея и вовсе неизвестный посетитель в 2002-м отрубил голову и унёс собой. На поиски головы поднялись правоохранительные органы всей Британии. Преступник так и не был найден, но голова национальной героини была восстановлена скульптором.

P.S.

Ещё одна бессменная спутница Железной леди — брошь, которую она крепила к лацкану пиджака. И если по сумке нельзя было узнать о настроении премьер-министра, то брошь Тэтчер была куда красноречивее. Так, Гепард на лацкане говорил о том, что снисхождения от Марго сегодня ждать не стоит, а орхидея позволяла надеяться на мягкость и понимание премьер-министра. Что касается любимого украшения Железной леди, то практически всегда она носила жемчуг, которому иногда составляли компанию массивные кольца, браслеты и наручные часы.

Ещё одна бессменная спутница Железной леди — брошь.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/190423/55987/