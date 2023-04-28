Как питерские сервизы стали лучшими в мире: 275 лет Ломоносовскому фарфоровому заводу

Наверняка многие знают фарфоровые сервизы Ломоносовского фарфорового завода, расписанные знаменитой «кобальтовой сеточкой». Эта нежно холодная роспись «родилась» в 1944 году, а к концу 50-х стала фирменным узором предприятия. Именно в то время сервиз из этой серии в Брюсселе на Всемирной выставке неожиданно получил главный приз — золотую медаль за художественное оформление и форму.

Анна Яцкевич — художник по фарфору.

Этот незамысловатый узор хранит в себе очень необычную памятку о блокадных днях Ленинграда во время Второй мировой войны. А придумала его в 1944 году художница по росписи фарфора Анна Яцкевич (1904-1952). И это был не просто геометрический орнамент. На идею создания такого узора художницу натолкнуло воспоминание о заклеенных крест-накрест окнах домов блокадного города и перекрестных лучах прожекторов, рассекающих небо. Именно в те страшные годы художнице пришлось пережить смерть всех своих близких, умерших от болезней и голода.

Окна блокадного Ленинграда.

В свое время Анна Адамовна окончила Ленинградский художественно-промышленный техникум, пошла работать на завод и отдала любимому делу двадцать лет. В блокадное время работы на заводе практически были прекращены и ей, как и многим другим мастерицам, пришлось заниматься камуфляжем кораблей. При помощи обычных красок по фарфору, оставшихся на складах завода, они расписывали огромные корабли, чтобы те были менее заметны для врага.

Анна Яцкевич при жизни была рядовым художником, слава же пришла к ней уже после ее смерти. И что интересно, изначально придуманный узор был вовсе не кобальтовым, а золотым. Даже была выпущена первая партия сервизов с золотой сеточкой. Но немногим позже Яцкевич заменила золото на синеву, и это стало лучшим цветовым решением. «Кобальтовая сеточка» в широкий ассортимент вошла в 1950 году. В то время мастерицы уже наносили её тончайшей кисточкой, по специальным желобкам, которыми были расчерчены фарфоровые изделия, чтобы линии получались ровными.

Анна Яцкевич — художник по фарфору.

А в знаковый 1958 год в Брюссель Ломоносовский завод предоставил самые лучшие свои экспонаты, среди которых и был пресловутый сервиз с «кобальтовой сеткой», взявший первый приз. Вскоре узору был присвоен «Знак качества СССР», что в те годы было очень почётно. И с тех пор началось его триумфальное шествие по стране. Однако, к сожалению, создательница пресловутого узора не дожила до того дня. Она, как и многие блокадники, умерла вскоре после войны, так и не узнав, что ее сеточка стала символом русского фарфора…

Сервиз, расписанный «кобальтовой сеточкой».

На счету Анны Яцкевич был ещё один рисунок, пожалуй, не менее известный, чем «кобальтовая сетка». Это логотип завода — ЛФЗ. Он тоже выполнен в голубых тонах с золотыми штрихами. И известен каждому, кто хранит у себя какое либо изделие, созданное на этом заводе.

Несколько страниц из истории знаменитого фарфорового завода

Клейма ЛФЗ с 1917 года.

Фарфоровый завод, основанный в 1744 году императрицей Елизаветой Петровной, дочерью Петра Первого Великого, в этом году отмечает 275-летие со дня своего открытия. За почти три века своего существования завод, прославившийся своими неповторимыми благородными изделиями, пережил не только множество реконструкций и кардинальных перемен в технологических процессах, но и не единожды сменил свое наименование.

Одно из старейших в Европе и первое крупное предприятие в России по производству художественных фарфоровых изделий изначально именовалось «Невской порцелиновой мануфактурой», которая через 20 лет была переименована в Императорский фарфоровый завод, доставлявший почти полтора века к царскому двору изделия из тончайшего фарфора.

Фарфор Императорского завода.

В послереволюционный период предприятие было переименовано в Государственный фарфоровый завод (ГФЗ). А в 1925 году ему в связи с 200-летием Российской академии наук было присвоено имя М. В. Ломоносова, которое он с честью носил ровно 80 лет. С 2005 года этот завод вновь стал называться Императорским фарфоровым заводом, и является гордостью северной столицы России — Санкт-Петербурга.

Фарфор Императорского завода.

Со дня своего основания, порцелиновая мануфактура принадлежала династии Романовых и производила эксклюзивную посуду и иные предметы из фарфора исключительно для русского монаршего двора. Ее продукция была чрезвычайно дорогостоящая и очень редко выставлялась на продажу.

Музей фарфора в Санкт-Петербурге.

Так, изделия, выпущенные за период с 1750 по 1820 год, при участии выдающихся мастеров Императорской Академии художеств, занятых в разработке и художественном оформлении фарфора, представляли собой огромную художественную ценность. Однако позже связи между фабрикой и Академией художеств резко сократились, что не лучшим образом отразилось на уникальности изделий и их качестве. Именно в те годы завод претерпел кардинальную реконструкцию и начал производство сложных крупногабаритных изделий из фарфора.

Музей фарфора в Санкт-Петербурге.

По случаю столетия со дня основания мануфактуры указом императора Николая I в Петербурге был открыт музей фарфоровых изделий. А в конце XIX века император Александр III распорядился, чтобы все заказы императорской семьи изготавливались на предприятии в двух экземплярах — второй в обязательном порядке передавался в коллекцию музея. Эта традиция была сохранена и в XX веке, в том числе в советскую эпоху. Хотелось бы отметить, что экспозиция этого музея на сегодняшний день содержит уже более 20000 экспонатов, отражающих эволюцию художественного производства русского фарфора.

Фарфор Ленинградского завода.

И еще немного из истории… В 1915 году в связи с Первой Мировой войной, выпуск эксклюзивных изделий резко отошел на второй план. Война во всех сферах жизни диктовала свои условия, и стране нужен был фарфор уже для медицинских, научных и военных целей, так возникла необходимость перейти к производству лабораторных сосудов, жаропрочных фарфоровых трубок, свечей зажигания и других необходимых изделий для военного времени.

При Советской власти завод был национализирован, и к 20-м годам весь его технологический процесс был направлен на производство сложных изделий технического назначения и фарфора с агитационной символикой.

Фарфор ЛФЗ с агитационной символикой.

Подводя черту под вышесказанным, хотелось бы сказать, что и в имперскую эпоху, и в советскую ЛФЗ был заводом №1 в стране, который выпускал эталонные изделия. Да и в наши дни фарфор торговой марки "LFZ" имеет огромный спрос во многих странах мира, куда экспортируется уже много лет. Сегодня для любого коллекционера ленинградский фарфор купить модно и престижно и это вне зависимости от того, в каком году он был выпущен.

Фарфор Императорского завода.

Фабрика и сейчас производит разнообразный ассортимент посуды, ваз, скульптур и многого другого из фарфора высочайшего качества. До 500 линий одновременно запущены в производство. Все сложные рисунки осуществляются на фарфоре свободной ручной росписью, а простые графические модели переносятся на предметы с помощью разноцветных тканей, а затем прописываются художниками вручную.

Фарфор Императорского завода.

В то время как все Европейские страны в 19 веке стремились к идеальной белизне и изяществу в производстве фарфора, англичане начали разрабатывать технологии, которые позволили бы приблизить производимые изделия к антиквариату времен античности. И что из этого вышло, читайте в обзоре.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/240419/42880/?fbclid=IwAR1mlxzQYlnVNX0c_Vg2p73hufV1yY9UF7eZ3uFY9LqQmlcsRz1gk3DB5BA