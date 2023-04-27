30 любопытных фактов об искусстве, о которых не расскажут в школе

Говоря об искусстве, мы в первую очередь опираемся на чувства и эмоции, а не на сухой язык фактов. Однако в искусстве полно того, что может заинтересовать эрудитов и любителей викторин. Так что запоминайте — пригодится для следующей прогулки по Эрмитажу, когда захочется блеснуть знаниями перед другими.

1. Боб Росс однажды помог зрителю-дальтонику, посвятив весь эпизод рисованию серым цветом



2. Ван Гог написал две картины под названием "Звездная ночь"



3. Леонардо да Винчи был вегетарианцем и борцом за права животных



4. Римские скульптуры изготовливали со съемными головами, чтобы одну голову можно было заменить другой



5. Самый известный граффити-художник в мире — Бэнкси, но никто не знает его настоящего имени



6. Недавнее открытие в Испании показало, что самым старым рисункам, сделанным людьми, более 42 000 лет



7. Искусство было одной из дисциплин на Олимпийских играх



8. Леонардо да Винчи был амбидекстром — он мог писать одной рукой, одновременно рисуя другой



9. В "Звездной ночи" Ван Гог запечатлел вид из своей психиатрической лечебницы



10. Пикассо считал, что искусство нужно для того, чтобы смахнуть пыль повседневной жизни с наших душ



11. Леонардо да Винчи был прокрастинатором



12. "Крик", самая известная картина Эдварда Мунка, существует в пяти разных версиях



13. Пабло Пикассо был главным подозреваемым в краже "Моны Лизы" в 1911 году, но его невиновность была доказана в суде



14. Один из отцов импрессионистского движения, Пьер Огюст Ренуар, страдал ревматоидным артритом



15. До того, как Ван Гог покончил с собой в 1890 году, он продал только одну картину — "Красные виноградники в Арле"



16. 3500-летние фрески в Керале выполнены из натуральных красок и растительных красителей и сохранились до сих пор



17. Мона Лиза получает столько любовных посланий, что у нее есть собственный почтовый ящик в Лувре



18. Пабло Пикассо любил животных, и держал в доме обезьяну, козу, сову, черепаху, много кошек и собак



19. Клоду Моне говорили, что ему лучше стать бакалейщиком, а не художником



20.Сальвадор Дали придумал свои знаменитые текучие часы, наблюдая за тем, как кусочки сыра камамбер тают на солнце



21. В 1961 году картину Анри Матисса «Лодка» повесили в Музее современного искусства в Нью-Йорке вверх ногами, и это заметили лишь 46 дней спустя



22. У голов на острове Пасхи на самом деле есть тела



23. Первый карандаш был изобретен в Англии в 1565 году



24. Микеланджело и Леонардо да Винчи навсегда изменили то, как изображаются человеческие тела на картинах



25. Дали считал себя реинкарнацией своего старшего брата, которого также звали Сальвадор Дали



26. Сама дорогая проданная картина в истории — «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, ее продали за 450,3 миллиона долларов



27. Микеланджело нарисовал все фрески потолка Сикстинской капеллы стоя, включая самую известную часть — «Сотворение Адама»



28. В 1911 году после кражи Моны Лизы в Лувр пришло больше посетителей, чем когда-либо прежде, чтобы взглянуть на пустое место на стене



29. Цветовой круг старше Соединенных Штатов Америки



30. Уиллард Уиган, известный художник-миниатюрист, однажды случайно вдохнул собственное творение





Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36061-30lyubopytnyh-faktov-obiskusstve-okotoryh-nerasskazhut-vshkole-31-foto.html