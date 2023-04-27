Странный парк скульптур в Ирландии, который наводит ужас

Как выглядит парк для медитаций, куда лицам моложе 28 лет вход запрещен.

Называется он Victoria’s Way, и скульптуры тут на первый взгляд будто созданы кем-то с больным воображением. Так что же натолкнуло владельца парка на таких чудищ?

Создатель парка — Виктор Лангхельд (Victor Langheld), по его словам, этот парк создан для медитаций. Казалось бы, как можно медитировать в окружении таких монстров? Но Виктор уверен, что можно, главное знать, когда сюда приходить. Дело в том, что это не просто парк для прогулок, у него есть определенная целевая аудитория — люди старше 28 лет.



Так почему же такой возрастной ценз? Во-первых, владельцу не нравилось, что в парк приходят люди со своими детьми. Согласитесь, прогулка тут — это весьма странное развлечение для семей. Вторая причина — сад скульптур был создан для людей, у которых начался кризис. По задумке Виктора, сюда нужно приходить для самопереоценки, чтобы подумать о своей собственной реализации и вдохновиться на новый этап в жизни. Если все пройдет успешно, то из парка гость выйдет просветленным и прозревшим на новые свершения.

Так что же выступает в качестве духовной пищи в Victoria’s Way? Жутковатые скульптуры, каждая из которых имеет свой смысл. Всего скульптур четырнадцать, и от некоторых мурашки по коже. Начинается все еще на входе в парк: он выглядит как зубатый туннель vagina dentata, который охраняют змеи. Удивляетесь такому внешнему виду?



На самом деле этот образ популярен в мировой мифологии, встречается у народов Индии, Юго-Восточной Азии, Южной Америки и даже у коренных народов российского севера.

Следующая скульптура не менее эпична: это ребенок, рождающийся из человеческого кулака, возможно, гниющего, так как отчетливо видны костяшки пальцев. Конечно, это символ начала человеческого пути.



Еще один жуткий образ — женщина, кормящая грудью ребенка. Одна нога у нее покрыта чешуей, и она словно отталкивает и одновременно притягивает к себе ребенка. Смысл вполне понятен — отделение дитя от матери, становление личности.



Неподалеку от женщины находится мужчина, рассекающий себя надвое. На его мече надпись «create or», что дословно переводится как «создать или…». Скульптура тоже посвящена самоопределению: нужно следовать своей цели и идее. Естественно, цель человеческого существования всегда сопряжена с психическими и физическими муками.



Статуи, полные боли, на этом не заканчиваются: есть еще страшный лодочник, судно которого идет ко дну озера, покрытого зелеными водорослями. Лицо лодочника искажено от боли и мук, он символизирует выгорание.



Сам Виктор Лангхельд говорит, что центральная скульптура парка — это палец, на котором красуется надпись: «Создать или умереть». Здесь вы вольны сами додумать, какой именно это палец.



Еще одна скульптура — истощенный Будда. Он сидит в позе лотоса в предельной концентрации в поисках своего пути.



Остальные статуи выглядят весьма безобидно: вот Nirvana Man, и он на пути к просветлению.



Следующая — Lord Shiva, сидящий с закрытыми глазами посреди пруда. Похоже, он нашел свой путь и спокойно движется по нему. Статуя символизирует зрелого человека, который смог осознать свою жизнь.



Ну а остальные статуи полны оптимизма: это Ганапати в совершенно разных позах. В индуизме этого бога изображали с головой слона, он символизирует мудрость и благополучие. Ганеша, как еще называют этого бога, один из главных в индуизме, в парке его девять воплощений: он играет на музыкальных инструментах, читает и выглядит так, будто познал дзен. Собственно, как и положено богу благополучия.



Идея Victoria’s Way в том, что после прогулки среди этих статуй, полных противоречий и контрастов, на гостей снизойдет озарение и просветление. Ну а что, если этого не случится? Остается надеяться, что посетители перешагнули через кризис среднего возраста и уже нашли себя.

Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/36109-strannyy-park-skulptur-virlandii-kotoryy-navodit-uzhas-12-foto.html