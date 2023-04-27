Мосты стран мира

Мост является одним из древнейших инженерных изобретений человечества. Природным прототипом моста являлось дерево, упавшее с одного берега на другой. В сущности, такими же являлись и возникшие в глубокой древности примитивные мосты, представлявшие собой перекинутое через ручей бревно.

А что сегодня? Смотрим на современные мосты.

Мост Джорджа Вашингтона — автодорожный висячий мост через реку Гудзон в Нью-Йорке, США. Соединяет северную часть острова Манхэттен в городе Нью-Йорк и Форт Ли в округе Берген в штате Нью-Джерси. (Фото Fatih Aktas):

Вид на мост Old Pack Horse Bridge 18 января 2023 в Каррбридже. Каррбриджский Вьючный мост, также известный как Гробовой мост, был построен в 1717 году и находится в деревне Каррбридж в Шотландском нагорье. Мост использовался для похоронных процессий, чтобы пересечь реку Дульнаин. (Фото Jeff J Mitchell):

Закат на острове Аль-Худайриат в Абу-Даби, 2 января 2023. (Фото Victor Besa):

Виадук Артингтон в Йоркшире. Виадук был построен между 1845 и 1849 годами в виде кривой длиной около 500 ярдов (460 м) с 21 полукруглой аркой на высоких опорах. (Фото Andrew McCaren):

Люди переходят пешеходный мост через реку Гарри недалеко от Питлохри, Шотландия. (Фото Russell Cheyne):

Мост Магдалены (Puente de la Magdalena) — один из самых старинных мостов в Памплоне. (Фото Alvaro Barrientos):

Форт-Бридж окутан туманом в Эдинбурге, Шотландия. Мост соединяет столицу Шотландии город Эдинбург с областью Файф. Возведённый с 1882 по 1890 годы, мост стал одним из первых консольных мостов в мире, а также несколько лет имел максимальную длину пролёта. Относится к числу величайших достижений строительной техники XIX века В 1999 году Британское правительство выдвинуло мост на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (Фото Ken Jack):

Мост в Шотландии. (Фото David Queenan):

Вантовый мост Мийо через долину реки Тарн вблизи города Мийо в южной Франции. На момент строительства Виадук Мийо́ был самым высоким транспортным мостом в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр — немного выше, чем Эйфелева башня, и всего на 40 метров ниже, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. (Фото Charly Triballeau):

Мост Явуза Султана Селима в Стамбуле, Турция. Строительство начато в мае 2013 и закончено в марте 2016 года, движение открылось 26 августа 2016 года. Полос движения автомобилей — по 4 в каждую сторону (всего 8); кроме того, имеются две железнодорожных колеи. Высота пилонов (322 м) также является рекордной. (Фото Ali Atmaca):

Туман на мосту Сэмюэля Беккета через реку Лиффи в Дублине, Ирландия. Длина моста — 123 м, ширина — 48 м. Мост способен поворачиваться на 90 градусов, открывая путь судам, проходящим по реке. (Фото Dara Mac Dónaill):

Мост Золотые Ворота. Это висячий мост через пролив Золотые Ворота. Он соединяет город Сан-Франциско на севере полуострова Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. Это один из самых узнаваемых мостов в мире. Был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и до 1964 года. (Фото Justin Sullivan):

Дорога Санибел — дамба на юго-западе Флориды, проходящая через залив Сан-Карлос и соединяющая остров Санибел с материковой частью Флориды в Пунта-Расса. (Фото Joe Raedle):

Вид с воздуха на мост Цинцаобэй через реку Гуоцзятуо Янцзы в Чунцине на юго-западе Китая, 18 января 2023. Общая длина — 1404 метра, основной пролет — 720 метров. (Фото Wang Quanchao):

Вантовый мост Медьери через Дунай, соединяющий Буду и Пешт в Будапеште, столице Венгрии. (Фото Zoltan Mathe):

Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/mosty-stran-mira.html