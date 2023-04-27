Мосты стран мира
Мост является одним из древнейших инженерных изобретений человечества. Природным прототипом моста являлось дерево, упавшее с одного берега на другой. В сущности, такими же являлись и возникшие в глубокой древности примитивные мосты, представлявшие собой перекинутое через ручей бревно.
А что сегодня? Смотрим на современные мосты.
Мост Джорджа Вашингтона — автодорожный висячий мост через реку Гудзон в Нью-Йорке, США. Соединяет северную часть острова Манхэттен в городе Нью-Йорк и Форт Ли в округе Берген в штате Нью-Джерси. (Фото Fatih Aktas):
Вид на мост Old Pack Horse Bridge 18 января 2023 в Каррбридже. Каррбриджский Вьючный мост, также известный как Гробовой мост, был построен в 1717 году и находится в деревне Каррбридж в Шотландском нагорье. Мост использовался для похоронных процессий, чтобы пересечь реку Дульнаин. (Фото Jeff J Mitchell):
Закат на острове Аль-Худайриат в Абу-Даби, 2 января 2023. (Фото Victor Besa):
Виадук Артингтон в Йоркшире. Виадук был построен между 1845 и 1849 годами в виде кривой длиной около 500 ярдов (460 м) с 21 полукруглой аркой на высоких опорах. (Фото Andrew McCaren):
Люди переходят пешеходный мост через реку Гарри недалеко от Питлохри, Шотландия. (Фото Russell Cheyne):
Мост Магдалены (Puente de la Magdalena) — один из самых старинных мостов в Памплоне. (Фото Alvaro Barrientos):
Форт-Бридж окутан туманом в Эдинбурге, Шотландия. Мост соединяет столицу Шотландии город Эдинбург с областью Файф. Возведённый с 1882 по 1890 годы, мост стал одним из первых консольных мостов в мире, а также несколько лет имел максимальную длину пролёта. Относится к числу величайших достижений строительной техники XIX века В 1999 году Британское правительство выдвинуло мост на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (Фото Ken Jack):
Мост в Шотландии. (Фото David Queenan):
Вантовый мост Мийо через долину реки Тарн вблизи города Мийо в южной Франции. На момент строительства Виадук Мийо́ был самым высоким транспортным мостом в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр — немного выше, чем Эйфелева башня, и всего на 40 метров ниже, чем Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. (Фото Charly Triballeau):
Мост Явуза Султана Селима в Стамбуле, Турция. Строительство начато в мае 2013 и закончено в марте 2016 года, движение открылось 26 августа 2016 года. Полос движения автомобилей — по 4 в каждую сторону (всего 8); кроме того, имеются две железнодорожных колеи. Высота пилонов (322 м) также является рекордной. (Фото Ali Atmaca):
Туман на мосту Сэмюэля Беккета через реку Лиффи в Дублине, Ирландия. Длина моста — 123 м, ширина — 48 м. Мост способен поворачиваться на 90 градусов, открывая путь судам, проходящим по реке. (Фото Dara Mac Dónaill):
Мост Золотые Ворота. Это висячий мост через пролив Золотые Ворота. Он соединяет город Сан-Франциско на севере полуострова Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. Это один из самых узнаваемых мостов в мире. Был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и до 1964 года. (Фото Justin Sullivan):
Дорога Санибел — дамба на юго-западе Флориды, проходящая через залив Сан-Карлос и соединяющая остров Санибел с материковой частью Флориды в Пунта-Расса. (Фото Joe Raedle):
Вид с воздуха на мост Цинцаобэй через реку Гуоцзятуо Янцзы в Чунцине на юго-западе Китая, 18 января 2023. Общая длина — 1404 метра, основной пролет — 720 метров. (Фото Wang Quanchao):
Вантовый мост Медьери через Дунай, соединяющий Буду и Пешт в Будапеште, столице Венгрии. (Фото Zoltan Mathe):
Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/mosty-stran-mira.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Апрель 2023 (118)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий