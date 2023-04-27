Мамонт острова Врангеля: В Египте уже строили пирамиды, а эти мамонты ещё жили. Почему они продержались дольше всех? И почему вымерли?

Про мамонтов мы знаем много. И о том, что они жили в Ледниковом периоде, осведомлен каждый, кто хоть раз смотрел одноимённый мультик. Но знали ли вы, что ещё каких-то 3,7 тысяч лет назад эти пушистые звери ещё жили на планете? Ледники растаяли, египтяне успели построить пирамиду Хеопса. А мамонты были живы.

Дело в том, что последние представители этого вида облюбовали очень труднодоступное место для жизни — остров Врангеля. Судя по ископаемым остаткам, периодически они забредали туда еще задолго до окончания ледниковой эпохи. В то время из-за ледяных покровов уровень мирового океана был ниже более чем на 100 метров. Там, где сейчас море — была суша. Но примерно 8 тыс. лет назад остатки Чукотской популяции попали на остров и остались там навсегда.

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И всё бы ничего, но в процессе потепления уровень воды начал повышаться. В какой-то момент мамонты оказались заперты на клочке суши размером около 7,6 тысяч квадратных километров. А затем в дело вступило правило Фостера — эффект островной карликовости. Всего за 5 тыс. лет формат животных сильно уменьшился. Так исполины размером до 3,5 метров в холке и весом 7,5 тонн уменьшились вдвое!

— Так вот ты какой, северный олень… — Саня, сколько раз тебе объяснять: я мамонт! Просто маленький!

Мы не знаем, как точно выглядели мини-версии шерстистых мамонтов. Но можно предположить, что они не сильно отличались от других представителей своего вида. Хоботных покрывала густая тёмная шерсть. Генетические исследования показывают, что конкретно мех врангелевских мамонтов был мягче, чем у вымерших собратьев с большой земли. На шее рос жировой горб — запас питательных веществ на «чёрный день». Уши были маленькими, чтобы уменьшить потерю тепла. Бивни — длинными, чтобы впечатлять самок и помогать себе выкапывать еду из-под сугробов.

О, смотри, какую фотку на квадрокоптер сделал!

Как предполагают учёные, поведение мамонтов было схожим с поведением современных слонов. Но в случае с островными хоботными всё не так однозначно. Обычно слоны образуют девичьи группы с самкой-матриархом во главе. Самцы же живут по отдельности. Но на острове сильно не разгуляешься. Есть вероятность, что взрослые самцы мамонтов Врангеля не уходили далеко от женских групп. Если не в силу поведенческих особенностей, то хотя бы в силу ограниченного ареала.

Твоё лицо, когда батя, который ходил за хлебом, всё-таки пришёл.

Хоть пространства для жизни было немного, мамонты продолжали придерживаться растительной диеты. В меню входили: осоки, злаковые травы, мелкие кустарники, а также болотная растительность и ветки ивняка. Глобальные изменения в таких отдалённых местах почти не затрагивали состав флоры. Это давало возможность животным как пастись в реликтовой тундростепи, так и постепенно меняться вместе с ней, вырабатывая новые пищевые стратегии.

Веганы прогоняют мясоеда со своей территории.

Но всё-таки мамонты с острова Врангеля вымерли. Почему это произошло? Тут учёные расходятся во мнениях. Первая версия гласит, что в вымирании виноваты люди. Время их появления на острове примерно совпадает со временем вымирания мамонтов. Но тут, как говорится, есть нюанс. Во-первых, на острове известна только одна охотничья стоянка древних людей. По возрасту она близка ко времени исчезновения мамонтов, но не даёт оснований утверждать, что карликовые гиганты встречались с человеком.

Во-вторых, на стоянке не найдено никаких следов взаимодействия древних охотников с лохматыми хоботными. Ни обработанных костей этих животных, ни вообще каких-либо мамонтовых запчастей. И даже если охотники застали мамонтов на острове (а учёные пока не исключают такой возможности), то по какой-то причине они на них не охотились. Либо у деятелей науки просто не хватает палеонтологических и археологических данных.

С точки зрения первобытного охотника, мамонт-врангеля был очень удобной целью. Ведь он был почти размером с человека!

Второй вариант — это отравление. Период жизни мамонтов соотносится со следами вымывания из горных пород тяжёлых металлов. Нельзя сказать, что эта версия поддерживается широким кругом специалистов. Но списывать её со счетов не стоит — в большом количестве они отравляют почву и источники воды. И это действительно могло повлиять на самочувствие хоботных.

Странно, эти ребята выглядят так, словно они любят тяжёлый металл…

Третье предположение — это неумолимое влияние климата. На фоне глобальных изменений зимой могли наступать кратковременные оттепели. Снежный покров, скрывающий пищу, подтаивал. При наступлении заморозков на поверхности формировалась толстая ледяная корка. Животные попросту не могли разломать прочный лёд и найти еду. Невозможность добыть себе пропитание привела к смерти поголовья островных мамонтов. Аналогичные случаи известны и в современности — от таких погодных происшествий пострадали овцебыки.

6 утра. Ранняя весна. Мамонты матерятся, скользят и падают, но идут на работу. Моё уважение работягам!

К закату своего царствования на острове численность хоботных составляла не более 300 особей. Оказавшись в изоляции, пушистым слоникам пришлось строить отношения со своими близкими родственниками. И такая ситуация продолжалась не одну тысячу лет. Чем меньше становилось животных на острове, тем более сильнее беднел генофонд. И тем больше накапливалось вредных мутаций, медленно убивающих их носителей. Вероятно, последние мамонты просто не смогли проскользнуть сквозь очередное «бутылочное горлышко».

Источник: https://dzen.ru/a/ZBSEpFb36DjlINiB