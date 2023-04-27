Историческая гостиница превратилась в рукотворный холм среди города

Известный японский дизайнер Су Фудзимото положил начало новому направлению в японском гостиничном бизнесе. Благодаря его стараниям и неуемной фантазии в Маэбаси открылся удивительный отель Shiroiya Hotel Green Tower, который интегрировали в …«зеленый холм». Правда, он оказался рукотворным ведь находится в густонаселенном городском районе, а не среди первозданной природы. Хотя посетители вряд ли почувствуют разницу, ну разве что дизайнерские номера от известных креативщиков намекнут на то, что это обман зрения. Да и старожилы точно уж знают, что на этом месте был старинный отель Shiroiya Inn с 300-летней историей.

Проходя мимо зеленых холмов в историческом центре Маэбаси, сложно догадаться, что это обновленный гостевой дом (Shiroiya Hotel Green Tower, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

В историческом городе Маэбаси (префектура Гумма), в самом сердце Японии, в двух часах езды от Токио, открыла свои двери одна из старейших гостиниц страны (Shiroiya Inn), закрытая в 2008 году после более чем 300-летней деятельности. Казалось бы, вполне ожидаемые преобразования старинных зданий, которые уже никак не могут соперничать с современными отелями. Но не в этом случае, кардинальная трансформация самого здания, произведенная по проекту известного японского архитектора Су Фудзимото, превратила его в …зеленый холм, привлекающий к себе внимание, ведь находится он в окружении бетонных высоток.

Зеленый холм с загадочными лестницами и сверкающими окнами озадачат тех, кто впервые видит новый архитектурный объект, больше похожий на инсталляцию ленд-арта или старинную крепость с тайными ходами (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: forgemind.net.

Историческая справка: История Маэбаси началась еще со времен палеолита, но основа крупнейшего города страны была заложена в XV веке, в период Эдо. Именно тогда здесь началось производство шелка, который отправляли в Европу и другие страны, что привело к разрастанию небольшого поселка до размеров города. Учитывая промышленное прошлое, Маэбаси один из первых стал свидетелем процесса модернизации всей Японии, задавая тон в инновационных разработках и не только в легкой промышленности. Вторая мировая война нанесла катастрофический урон промышленности и самому городу, ведь более 80% построек было разрушено во время бомбардировок, но при этом стала толчком к реконструкции и новой модернизации. К 1960-1970 гг. Маэбаси превратился в один из основных центров производства электротоваров, машиностроения и коммерции.

Оригинальный вход в гостиницу Shiroiya Hotel Green Tower (Маэбаси, Япония).

В пышной зеленой зоне, в атриуме высотой в четыре этажа, находятся осветительные инсталляции и интерьерные шедевры Леандро Эрлиха (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: forgemind.net.

Историческое прошлое наложило отпечаток на ткань города. Несмотря на разрушительные 1940-е здесь еще можно было увидеть старинные деревянные дома, которые бережно реставрировали, сохраняя их прежний облик. Благодаря этому вплоть до 2008 года в прежнем режиме работала гостиница Shiroiya Inn, возраст которой перевалил за 300 лет. Ее закрытию поспособствовал не только естественный износ строения, она морально устарела и модернизации никак не подлежала, тем более что район давно «оделся» в бетон, да и соседство со знаменитой «Башней наследия» не добавлял привлекательности, да и былой шарм был потерян.

Справедливости ради нужно сказать, что и сама высотка уже требовала реконструкции, ведь железобетонные конструкции совсем уж не вечны и мода 1970-х давно не впечатляет. Плюс ко всему сменился владелец нескольких зданий в историческом центре Маэбаси, их приобрела в 2008 году компания JINS Eyewear Company (сетевой бренд очков).

Бетонные балки, скульптурные лестницы и оригинальные осветительные приборы, имитирующие трубы украшают переходы атриума, утопающего в зелени (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

По сведениям редакции Novate.ru, в 2014 году «Фонд Танаки», созданный основателем японского сетевого бренда очков JINS Танакой Реном, вынес решение о финансировании возрождения Shiroiya Inn или просто Shiroiya («Ширайя»). Именно тогда и был приглашен Сосуке Фудзимото (он же Су Фудзимото), чтобы придать гостинице и «Башне наследия» запоминающийся вид (о восстановлении исторического вида и первоначальной конструкции речь не шла).

Одна из гостиных комнат, оформленных Су Фудзимото (Shiroiya Hotel Green Tower, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

Су Фудзимото рассказывает о начале сотрудничества: «Проект начался, когда Джин Танака, президент компании JINS Eyewear Company, родом из Маэбаси, купил заброшенное здание в надежде использовать его, чтобы оживить угрюмый и наполовину пустующий центр Маэбаси. Мы чувствовали, что нужно что-то радикальное, чтобы выявить скрытый потенциал в ранее существовавшем, очень обычном здании. В начале процесса проектирования мы решили демонтировать стены и полы всех четырех этажей, чтобы создать гигантский центральный атриум. Эта первоначальная идея затем вдохновила остальную часть дизайна».

Интерьер каждого номера продуман до мелочей (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси). | Фото: design-anthology.com.

Благодаря его стараниям, а также усилиям американского художника Лоуренса Вайнера и коллектива ландшафтных дизайнеров, если пройти мимо нового объекта, замаскированного под природный холм (часть здания гостиницы, которая сейчас плавно переходит в высотку), то можно ее и не заметить. Правда, удивишься откуда в центре мегаполиса взялась вполне современная крепость (если посмотреть на высотку) на крутом холме, покрытом роскошной зеленью, так и манящий горожан его исследовать. А исследовать действительно есть что, ведь впечатляющий объект, напоминающий больше ленд-арт нежели архитектурное строение. Чего только стоят вестибюль новой гостиницы и лаундж-зона, которую народ уже назвал «гостиной города».

Гостиница Shiroiya Hotel Green Tower стала выставочной площадкой для работ известных и начинающих художников (Маэбаси, Япония). | Фото: culturainquieta.com.

Огромное пространство внутри созданного холма, имитирующего крутой берег реки Тонегава покрытый плотным ковром зеленой травы, резко контрастирует с природой мягкостью экстерьера. В вестибюле гостей встречает просторный зал с бетонными колоннами и выступающими балками, наполненный естественными лучами солнца, проникающих сквозь световые люки верхнего уровня, а также произведениями искусства, растениями, дизайнерской мебелью, шторами и лестницами.

Дизайн номера, оформленного аргентинским художником-концептуалистом Леандро Эрлихом (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

Особого шарма пространству придает система освещения Lighting Pipes, созданная аргентинским художником-концептуалистом Леандро Эрлихом. Автор идеи делится тем, чем вдохновлялся, создавая свою работу: «Результат дизайна является динамичным внедрением, подчеркивающим силу пустого пространства и воздуха, напоминающим «Невидимые города» Итало Кальвино. В одной из его сказок описывается здание, невидимое глазу, но в котором можно увидеть трубы и электропроводку. Я представлял себе эту архитектурную деталь как вены невидимых существ. Это послужило источником вдохновения для создания осветительных труб, пронизывающих весь комплекс». Также он искренне убежден, что «архитектура — это проявление человеческого воображения, плацдарм для настоящего творчества и силы искусства для взаимодействия с повседневной жизнью», что нашло отражение в оформлении обновленного гостиного дома и высотки, которые были объединены.

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Стоит отметить, что Су Фудзимото, словно дирижер именитого оркестра, для реализации масштабного проекта привлек несколько ведущих имен в области архитектуры, искусства и дизайна, чтобы сделать Shiroiya самым впечатляющим объектом района, а пребывание в отеле – незабываемым. Каждый из известных дизайнеров создал серию номеров, отличающихся захватывающими элементами и эксклюзивным оформлением.

Отель может похвастаться четырьмя оригинальными номерами, спроектированными самим Су Фудзимото, главной изюминкой которых стали современная роскошь в стиле минимализма и бело-серых тонах, которые дополнили скульптурные трубы, повторяющие движение светильников от Эрлиха.

В номере, оформленном британским дизайнером Джаспером Моррисоном деревянное все, и даже ванна (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

В комнате, спроектированной Джаспером Моррисоном, царят простые формы и восточные мотивы. Дизайнер лучше всего объесняет свое решение: «Я хотел, чтобы комната была теплой и защищенной. Я начал думать о деревянных панелях для стен, и это привело меня к мысли, что комната представляет собой деревянный ящик. Большое окно выходит в фойе отеля, поэтому вы можете насладиться атмосферой общественного пространства. Однако, если вы хотите расслабиться и уединиться, вы можете закрыть деревянные ставни на окне, и комната станет чем-то вроде упаковочных ящиков, подобных тем, которые предназначены для перевозки произведений искусства, а ценное содержимое — это вы!»

Номер, оформленный Микеле де Лукки с использованием 2725 гонтов (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

Итальянский архитектор и дизайнер Микеле Де Лукки, например, придумал комнатную арт-инсталляцию с материальным эффектом, которая способствует ощущению спокойствия и умиротворения. Используя 2725 гонтов (небольшие деревянные планки, используемые при строительстве крыш традиционных японских домов), он умело сыграл на светотенях и тенях. Сам маэстро по этому поводу сказал: «Использование деревянной черепицы позволяет создавать изогнутые, сферические и волнообразные формы. Они делают твердые поверхности мягкими. Добавляя зазоры между черепицей, архитектор может играть с пространством и расстояниями».

Из некоторых номеров «Зеленой высотки» есть выход на балконы, окруженные буйной растительностью (Shiroiya Hotel Green Tower, Маэбаси).

Остальные номера обновленного гостиничного дома, который соединили вместе с Башней наследия (теперь комплекс называется Shiroiya Hotel Green Tower) – всего 25 (17 – в Башне Наследия и 8 – в бывшем гостином доме), спроектированы таким образом, чтобы гости могли насладиться мягкими цветами, изящным сочетанием материалов и деталей, а также современным комфортом. В номерах Green Tower есть балконы, с которых открываются прекрасные виды на зелень, щедро окружающую башню. Стоит отметить, несмотря на то что номера оформляли разные специалисты, их объединяет общая идея освещения, оформления мебели и текстиля. Шторы и ткани, например, были разработаны дизайнером Йоко Андо, а мебель и аксессуары мастерски подобраны стилистом Томоми Нагаяма. Также в номерах, подобно музею, выставлены работы таких художников, как Хироши Сугимото и Тацуо Миядзима и др. местных творцов.

В обновленной гостинице Shiroiya Hotel Green Tower легко устраивать светопреставления, этому способствуют арт-композиции Леандро Эрлиха (Маэбаси, Япония).

В отеле имеется и три обеденных зала: RestaurantT, ресторан кухни Дзёсю, популярной в префектуре Гумма, которым руководит шеф-повар Хироясу Кавате, обладатель двух звезд Мишлен. Еще есть и неформальный ресторан Lounge, работающий в течение всего дня, кондитерская Patisserie и магазины.

Источник: https://novate.ru/blogs/200423/66134/