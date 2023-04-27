День памяти павших в войнах и терактах в Израиле….. \ Государству Израиль 75 лет: юбилейный воздушный парад.

Фото: Flash90, Associated Press

24-25 апреля 2023 года в Израиле вновь отметили День памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов.

За минувший год погибли 59 военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности. Еще 86 бывших военнослужащих и сотрудников служб безопасности скончались в результате инвалидности, полученной на службе.

В общей сложности с 1860 года павшими в войнах Израиля считаются 24213 бойцов еврейского подполья в Эрец Исраэль, бойцов еврейской бригады в составе британской армии, военнослужащих Армии обороны Израиля, полиции Израиля, общей службы безопасности (ШАБАК), службы внешней разведки "Мосад", управления тюрем (ШАБАС) и других служб безопасности.

Следует отметить, что в число павших в войнах Израиля включаются все, кто скончался во время прохождения службы, вне зависимости от обстоятельств смерти, а также скончавшиеся ветераны, имевшие статус инвалидов ЦАХАЛа.

Также в этом году 31 человек (не считая военнослужащих и сотрудников силовых структур) погиб в терактах, из них 19 – с начала 2023 года. Общее число жертв терактов составляет 4255 человек, из них 740 детей и подростков и 135 иностранных граждан. Со дня провозглашения независимости в терактах погибли 3236 человек. В результате терактов 3420 детей лишились родителей, из них 118 детей лишились обоих родителей. В 250 семьях погибло более одного члена семьи.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/25apr2023/day_115.html

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Государству Израиль 75 лет: юбилейный воздушный парад.

Фото: Flash90, AP, ЦАХАЛ, Александр Ханин

26 апреля отмечается 75-я годовщина со дня основания еврейского государства Израиль.

День независимости Израиля ("Йом а-Ацмаут") – главный государственный праздник, отмечаемый в память о провозглашении государства Израиль 14 мая 1948 года (5 ияра 5708 года по еврейскому летоисчислению). В этот день 75 лет назад, примерно за 8 часов до окончания британского мандата в Палестине, была подписана Декларация независимости Израиля, и Давид Бен-Гурион (впоследствии первый премьер-министр страны) провозгласил создание государства Израиль. Это объявление было сделано в рамках 181 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 года.

Одним из центральных мероприятий празднования Дня Независимости Израиля традиционно стал парад ВВС. В нынешнем году он был особенно масштабный – в нем участвовали более 100 летательных аппаратов: боевых и транспортных самолетов и вертолетов, заправщиков и беспилотников. Среди участников были и самолеты иностранных ВВС: американских, британских, итальянских, германских.

https://www.youtube.com/watch?v=—WngCVxjmM

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/26apr2023/parade75_photos_120.html

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Воздушный парад к 75-летию Израиля. Фоторепортаж ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля предоставила фотографии и видеозапись, сделанные во время воздушного парада, приуроченного к 75-й годовщине со дня основания еврейского государства.

В нынешнем году в воздушном параде участвовали более 100 летательных аппаратов – от "стариков" до новейших истребителей пятого поколения. Их пилотировали не только летчики из Израиля, но и их коллеги из США, Великобритании, Италии и Германии.

В этот день военные базы посетили около 200 тысяч человек. Они, как и миллионы других израильтян, наблюдали за воздушным парадом.

Поддержали лётчиков и израильские танкисты.

https://www.youtube.com/watch?v=vfIQnvCs6eU

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/26apr2023/idf_75.html