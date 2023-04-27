Город Мачу-Пикчу был построен еще до инков

Это классическая фотография “Затерянного города” Мачу-Пикчу в Перу. Как гласит официальная наука, город был построен в 15 веке нашей эры по просьбе правителя Пачакутека. Он был заброшен инками вскоре после прибытия испанцев в 1533 году и оставался заброшенным и забытым до начала 20-го века.

Потрясающий масштаб этого удивительного поселения виден с высоты горы Уайна-Пикчу позади Мачу-Пикчу. Инки явно построили большую часть этого удивительного города, но вот вопрос – построили ли они весь город?

То, что вы видите на фотографии выше – это классическая и довольно примитивная технология строительства инков. Камень на камне с глиняным раствором между ними.

Около 95% Мачу-Пикчу было построено таким образом.

Инки были культурой бронзового века и не обладали способностью тонко и точно обрабатывать белый гранит, из которого сделан город.

А теперь посмотрите внимательнее на фото сверху. Стена слева очень уступает стене справа, но предполагается, что они были сделаны примерно в одно и то же время. Вы в это верите?

И здесь, через бойницу видно, что нижняя часть стены здания на переднем плане состоит из крупных и плотно прилегающих камней, а верхняя ее часть из кривой кладки небольших камней, которую выложили индейцы.

Центр города особенно интересен. В “Храме трех окон”, расположенном в центре Мачу-Пикчу, мы видим, что каждый камень имеет индивидуальную форму и размер. И причина вовсе не в землетрясении, как пытались объяснить некоторые ученые от официальной науки.

А вот эта любопытная мегалитическая работа, слева от “Храма трех окон” и чуть ниже знаменитого Камня Солнца, похоже никогда не имела четвертой стены. Обратите внимание, здесь справа видны последствия древнего землетрясения.

Такая мощная встряска легко развалила бы кладку из небольших камней и глины. А это сооружение устояло. Может быть потому, что оно намного старше, чем строения инков?

Посмотрите на эту мегалитическую стену. Какой высокий уровень отделки и без всякого раствора. Такого качества нельзя было достичь с помощью инструментов бронзового века.

Можно с абсолютной уверенностью сказать, что центр Мачу-Пикчу намного старше, чем остальная часть города. И он точно был построен с использованием неизвестных нам древних высоких технологий.

Источник: https://etm-club.site/gorod-machu-pikchu-byl-postroen-eshhe-do-in/