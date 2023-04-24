Общежития, офисы, банки: во что превратили уцелевшие церкви и соборы в Москве

Как бы некоторые индивиды не возмущались, что в Европе и Америке пустующие храмы продают частным лицам, а те превращают их в роскошные резиденции, пивбары и книжные магазины, но, согласитесь, такое решение куда лучше полного забвения и разрушения. Тем более, что на заре становления социалистического государства (СССР, конечно же) огромное количество культовых сооружений, если и не были снесены, то быстро превратились в склады, дома, культуры и зернохранилища. А как же обстоят дела сейчас? Заглянем в сохранившиеся храмы Первопрестольной, в большинство из которых верующим так и остался путь закрыт.

1. Церковь Святых Петра и Павла на Якиманке

Церковь Святых Петра и Павла на Якиманке в 1882 году (Москва). | Фото: moscow.media.

Якиманка – исторический район Москвы, который давно стал центром притяжения туристов, ведь здесь расположены Государственная Третьяковская галерея, модные коктейльные бары и фьюжн-рестораны с кухней, Парк Горького. Только вот скромную церквушку, построенную в 1651 году, никто не включает в туристические маршруты, несмотря на почтенный возраст. Да это и понятно, ведь древняя святыня давно уже не принимает прихожан, а началась грустная история перевоплощений задолго до советской власти, которая напрочь отвергала религию.

После 1920-х гг. церковь несколько раз перестраивали, часть здания отошла к жилому дому, а часть – превращена в офисы. | Фото: fortexgroup.ru.

Мало того, что, будучи в статусе храма она подвергалась не одной перестройке и реставрации, теряя свой первозданный вид, так еще и войска Наполеона в 1812 году превратили ее в конюшню. Позже ее привели в порядок, перестроив в трапезную и колокольню в модном тогда неорусском стиле, но приход большевиков навсегда освободил святыню от религиозного начала. Оставшись без куполов, башен и башенок, колокольни и колоколов она до 1960 г. являлась жилым объектом, в который церковь превратили в далеких 1920-х гг. После этого ее вместе с пристройками и кардинальными перестройками, передали торговому представительству тогда еще ГДР, а теперь в трансформированном здании находятся офисы и бизнес-центры.

2. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Каринкинской старообрядческой общины в Таганском парке

Проект обновления молельного дома, который превратили в старообрядческую церковь Покрова Пресвятой Богородицы Каринкинской (Москва). | Фото: nataganke.blogspot.com.

История этой церкви изначально была трагичной, ведь предназначался молельный дом для старообрядцев, которые подвергались гонениям со стороны церкви, а значит и государства. Первоначально молельный дом, построенный по проекту Т. Ф. Борисова в XIX в., судебным решением должен был демонтирован, но руки у исполнителей не дошли до этого действа, поэтому он практически тайно принимал прихожан до 1907 года, пока не были дарованы свободы. Верующие, посещающие Каринкинский храм, обратились с просьбой о придании моленному дому вида церкви, на что получили разрешение от самого государя.

Так выглядело здание церкви вплоть до 1990-х годов (церковь Покрова Пресвятой Богородицы Каринкинской, Москва).

Появление купола с крестом, колокольни и ограды со Святыми воротами, выполненные по проекту архитектора Викентиевича Харко – большого почитателя модного в то время модерна, превратило незаметное сооружение в величественную церквушку, которая просуществовала в неизменном виде дольше всех храмов Москвы (вместе с Успенским собором на Апухтинке), вплоть до 1935 года. С тех пор здание Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Каринкинской переходило от одной организации к другой, начиная с общежития завода «Металлолампа» и одной из его лабораторий, до конструкторского бюро, пока не досталось Московскому государственному Детскому сказочному театру.

Пока в здании церкви находится Московский государственный Детский сказочный театр, хотя планируют передачу общине.

В результате непрерывной эксплуатации разными структурами и переделок под свои нужды, от бывшего храма практически ничего не осталось. А ремонт середины 1990-х гг. и вовсе лишил какой-либо оригинальности. В тот период демонтировали белокаменные декоративные украшения шатровой колокольни, старые храмовые постройки на территории храма, которые заменили ярким детским парком и это, не говоря о зазывающих афишах вместо витражей на окнах.

3. Старообрядческий Собор Успения Пресвятой Богородицы на Апухтинке в Новоселенском переулке

Старообрядческий Собор Успения Пресвятой Богородицы на Апухтинке в Новоселенском переулке сразу после строительства. | Фото: alekka4alin2012.livejournal.com.

Все, что осталось от храмового прошлого Собора Успения Пресвятой Богородицы на Апухтинке (Москва).

Одна из самых величественных масштабных церквей Москвы, принадлежащей старообрядческой общине, находится рядом с Покровской церковью Богородицы Каринкинской и судьба у них сложилась практически одинаковая. Объявленные свободы ознаменовали их строительство и преобразование, а вот украшательство в этом случае затянулось настолько долго (в 1909 году здание уже было построено), что порадоваться старообрядцы совсем не успели. Открытие Собора Успения Пресвятой Богородицы на Апухтинке состоялось лишь в мае 2017 года. Дата говорит сама за себя хотя. Как и с предыдущей святыней, один из красивейших соборов Москвы выполнял свои прямые функции до 1935 года, после ее превратили в общежитие для рабочих завода «Станколит», прежде «обезглавив» и сделав кардинальную перепланировку его продолжают использовать в качестве временного жилья. О культовом предназначении говорит лишь входная группа, апсида и сводчатые потолки на первом этаже, которые, как и все здание, находятся в плачевном состоянии.

После 1935 года Собор превращен в жилое пространство (Москва).

Интересный факт: Архитектор Н. Д. Поликарпов при проектировании Собора Успения Пресвятой Богородицы вдохновлялся формами и конструкцией Успенского собора, который находится на территории Кремля. Поэтому неудивительно, что основной объем собора внешне очень похож на другую православную святыню. Изначально Собор должен был стать новым символом старообрядческой веры, поэтому в нем была собрана уникальнейшая коллекция икон из разных уголков России, которую, к счастью, предали в Третьяковскую галерею.

https://www.youtube.com/watch?v=mLq78aFc1D4

4. Собор Всемилостивого Спаса на Новослободской улице

Собор Всемилостивого Спаса на Новослободской улице в начале XX века (Москва). | Фото: ru.wikipedia.org.

Один из красивейших храмов Москвы Собор Всемилостивого Спаса на Новослободской улице был спроектирован в 1890-е годы архитектором И. Т. Владимировым в модном в те времена неорусском стиле. Со временем территория вокруг Собора превратилась в Скорбященский женский монастырь с 5 церквями с 7 престолами, часовней, башнями и каменной оградой, при котором действовали приют, больница, приходская школа, был разбит большой сад и заложено монастырское кладбище.

Несмотря на кардинальную внутреннюю перепланировку сохранились основные формы здания и кирпичная красная кладка, популярные в эпоху Александра III (Собор Всемилостивого Спаса на Новослободской).

До 1929 г. монастырская обитель, которую москвичи называли «Всех скорбящих Радость» была и приютом для обездоленных, и местом поклонения, пока советская власть не постановила закрыть и его. Со всех каменных построек остался лишь Собор, но и тот лишился шатрового купола, колокольни, колоколов, главок и культовых атрибутов. Долгое время в нем размещались учебные корпуса МГТУ «Станкин» (изначально – Московский станкоинструментальный институт), затем находился вычислительный центр института.

Собор Всемилостивого Спаса и Часовня над могилою мецената монастыря и его инокини матери Рафаилы в миру А. А. Смирнова (улица Новослободская, Москва). | Фото: russian-church.ru.

Novate.ru хотели особо отметить, что в 2019 году Собор Всемилостивого Спаса был возвращен верующим. Он уже действует, но еще ведутся восстановительные работы.

https://www.youtube.com/watch?v=NvdioEymKxQ

5. Католический храм Святых Апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке

Католический храм Святых Апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке в конце XIX века. | Фото: progulkipomoskve.ru.

Один из старейших римско-католических святынь Москвы храм Святых Апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке был построен в 1845 году. После победы Великой Октябрьской революции Собор, несколько благотворительных и образовательных объектов (богадельня, библиотека, церковно-приходская школа, женская гимназия и др.), входящих в храмовый комплекс были переданы польским культурно-просветительским организациям — Польскому рабочему клубу с театром и Центральной польской библиотеке. Несмотря на это в храме проводилась служба вплоть до 1933 года. В тот период советская власть планировала превратить его в кинотеатр, но нагрянувшая война внесла свои коррективы.

Пример трансформации храма Святых Апостолов Петра и Павла в Милютинском переулке (Москва).

В послевоенное время здание превратили в административное учреждение, а затем передали НИИ «Гипроуглемаш», администрация которого умудрилась его приватизировать и даже сдавать в аренду под офисы. Начиная с 1990-х годов католическая община пытается вернуть себе архитектурный комплекс, состоящий из 5 зданий. Прошло несколько судов, первый из которых постановил вернуть ей всю недвижимость, но власти Москвы не согласились с этим решением и до сих пор этот вопрос не урегулирован.

6. Храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах

Храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – яркий образец русско-византийской храмовой архитектуры. | Фото: rusbibliophile.ru.

Храм Великомученика Георгия Победоносца, построенный на средства грузинской диаспоры (первое деревянное здание появилось в 1850 г., а то, что мы можем видеть сейчас – в 1899 году), пережил немало трагических моментов в своей истории. Но забвение длиной в 100 лет в виде перепрофилирования святыни в учебные аудитории электромеханического техникума имени Красина напрочь лишило его сакральной атмосферы.

Годы забвения не прошли даром, храм потерял культовую атрибутику, но сохранил формы (Храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах).

В последние годы Храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах открыт для верующих. | Фото: drive2.ru.

В советское время в храмовом сооружении проводилась кардинальная перепланировка, было достроено и новое крыло в рамках расширения площадей для учебного заведения столицы, хотя формы каменной церкви, построенной в русско-византийском стиле по проекту архитектора Василия Сретенского, относительно неплохо сохранились, за исключением, башенок, креста и колоколов. Стоит отметить, что историческая часть церкви в 1993 году была возвращена верующим, а в 2015 г. электромеханический техникум освободил весь храмовый комплекс, которому со временем вернут прежний вид.

https://www.youtube.com/watch?v=x1iW1G2tCRw

7. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе

Храм Рождества Пресвятой Богородицы занимал значительную территорию в Бутырской слободе.

Полуразрушенное здание церкви принялись реставрировать (Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе).

Самое невероятное сочетание ярко выраженной храмовой архитектуры с индустриальным стилем можно наблюдать в Бутырской слободе. Там, прямо перед заводским цехом можно увидеть редчайшей красоты колокольню, а вот само здание древнейшей церкви Москвы, история которой начинается еще во времена правления Алексея Михайловича – отца Петра Великого, превратилось в груду руин. Речь идет об остатках Храма Рождества Пресвятой Богородицы, который просто разделили на части промышленными цехами завода № 132 Глававиапрома, который позже стал режимным предприятием «Знамя».

В таком состоянии была колокольня в 1990 году и как она выглядит после реставрации (Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе).

Мало того, что храмовый комплекс частично уничтожили, так и оставшиеся его строения оказались на разных улицах, что явилось фатальным событием для самого здания церкви, поскольку у нее сменился юридический адрес и под государственную охрану она уже не попала. А вот колокольню в 1998 году возвратили Русской Православной Церкви, усилиями которой она приобрела достойный вид (благодаря стараниям архитектора-реставратора Н. И. Даниленко), правда, фон изменить пока не удается.

https://www.youtube.com/watch?v=1uE-OBUI0yw

8. Храм во имя Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» при благотворительных учреждениях им. братьев Ляпиных на Большой Серпуховской

Храм во имя Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», построенный в 1883-1885 гг. при благотворительных учреждениях им. братьев Ляпиных на Большой Серпуховской.

Храм во имя Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Серпуховской улице был построен в 1883-1885 гг. по инициативе братьев Ляпиных – именитых московских купцов и меценатов. Помимо церкви московские благодетели здесь построили Торговый дом Ляпиных, Третьяковскую богадельню Московского купеческого общества, Ляпинское общежитие, или «Ляпинку», которые входили в общий комплекс благотворительных учреждений, основанных купцами.

Теперь православная святыня является собственностью коммерческого банка (бывшее здание Скорбященского храма на Большой Серпуховской).

В 1923 году Скорбященский храм на Большой Серпуховской (так в народе называли церковь) закрыли, а храмовый комплекс, включая церковь, передали заводу «Радио-машина» и парфюмерной фабрике «Новая Заря». С самого храма поснимали главки, колокольню с колоколами, кресты, а также был переделан фасад, отчего здание мало чем отличалось от светских объектов в округе. В церкви обустроили клуб, а вот богадельню и общежитие отдали под жилье рабочим этих предприятий, затем на месте старых домов были возведены высотки. Начиная с 1991 года здание Скорбященского храма продали Леспромбанку.

Источник: https://novate.ru/blogs/220423/66151/