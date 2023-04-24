Как появились евреи-ашкеназы и откуда родом их предки: ДНК иудеев удивил учёных

По приблизительным оценкам, около 80% всех евреев мира и половину населения жителей Израиля составляют ашкеназы (ашкенази). Это еврейская этническая группа, предки которой по одной своей линии происходили от коренных племен израильтян. Однако исследование, сделанное в нынешнем, XXI веке, показало, что материнская линия евреев-ашкеназов берет свои корни вовсе не на Святой Земле. Так где же? У учёных теперь есть объяснение.

ДНК преподнёс сюрприз

Как выяснили исследователи, истоки материнской ветви евреев-ашкеназов нужно было искать вовсе не в Азии, а в Европе. До этого считалось, что евреи много веков назад (а точнее, после византийско-сасанидской войны 602-628 гг.) пришли в Центральную Европу, а в Германии начали селиться только в Средние века. Однако оказалось, что родиной евреев (по крайней мере, весьма значительной их части) могла быть именно Германия.

Тут стоит напомнить, что одна из общеизвестных особенностей евреев-ашкеназов – это то, что они говорят не на иврите, а на идиш – высокогерманском языке, использующем для письма алфавит иврита и находящемся под влиянием арамейского языка и иврита в его классическом виде.

Worms Mahzor – старейший каллиграфический фрагмент молитвенника на идише, изготовленный на Рейне в 1272 году.

Один из авторов исследования, проведенного десять лет назад, археогенетик британского Университета Хаддерсфилд Мартин Ричардс объяснил, что хотя евреи-ашкеназы жили в Европе на протяжении веков, изучение образцов ДНК дало неожиданный результат. И этот результат пролил пролило свет на происхождение данного многочисленного народа. Оказывается, большинство европейских евреев происходят от местных жителей, принявших много лет назад иудаизм. Иными словами, они произошли не от тех евреев, что, покинули Израиль около 2000 лет назад, а от европейцев.

Более раннее исследование XXI века, проведенное в 2006 году, показало, что евреи-ашкеназы – четкая однородная генетической подгруппа, имеющая общее происхождение – независимо от того, были ли их предки из Польши, Украины, Венгрии, Белоруссии, России, прибалтийских стран или другого государства на Земле, исторически имеющего большое число еврейского населения. Все это один этнос.

Ученые выяснили, что евреи-ашкеназы по материнской линии имеют европейское происхождение.

Но как так вышло, что все евреи-ашкеназы оказались одной единственной генетической группой? Ответ на этот вопрос у ученых есть: думая о потомстве, представители этого народа старались не вступать в браки с людьми, не состоявшими в их этнической группе. Более того, они даже не смешивались с другими евреями! Исследователи установили, что с репродуктивной точки зрения евреи-ашкеназы оставались изолированным населением в Европе на протяжении почти тысячи лет.

Рабби Цви Хирсч бен Яаков Ашкенази, главный раввин Гамбурга (1714).

Восточный отец и мать-европейка?

Вместе с тем предыдущие исследования показали и другой факт: от 50 до 80 процентов ДНК евреев-ашкеназов по отцовской линии имеют ближневосточные корни. Поэтому-то долгое время и существовало общее убеждение в том, что Израиль и Ближний Восток – древняя родина представителей этого народа. Однако согласно исследованию 2013 года, 80% евреев-ашкеназов по материнской линии имеют именно европейское происхождение. Впрчоем, исследователь Ричардс, глубоко изучивший данный вопрос, дает этому факту простое объяснение. Хотя часть мужчин-евреев, возможно, действительно, перебралась из Палестины в Европу около двух тысячелетий назад, на новом месте они, судя по всему, вступали в браки с европейскими женщинами.

Стоит добавить, что в первые годы существования диаспоры ашкеназов большинство новообращенных в иудаизм европейцев составляли именно не мужчины, а женщины. Это объясняет тот факт, что современные ашкеназы часто могут проследить свою женскую родословную до Южной и Западной Европы.

Европейский след тянется из Средневековья.

Комментируя это сенсационное исследование, Ричардс все же аккуратно заметил, что важнейший для учёных-генетиков и для самих евреев вопрос происхождения ашкеназов до конца не решен. Люди задаются им снова и снова, и прийти к единому и окончательному ответу им так и не удалось.

Большинство ученых все-таки предполагают, что первоначально общность иудеев-ашкеназов сформировалась в бассейне реки Рейн, однако впоследствии часть из этой группы перебралась на восток, спасаясь от притеснений со стороны немцев. Вместе с тем, например, есть гипотеза, что родиной ашкеназов могла быть территория современных Сирии, Ливана и Израиля, по другой версии это могла быть территория современной Италии, есть даже версия, что представители этого еврейского народа являются потомками хазар.

Генетика и/или библия?

Интересные факты об ашкеназах

Если же верить библейскому преданию, то ашкеназы произошли от одного из сыновей Ноя. Его звали Иафет, а его внук носил имя Аскеназ. Но и здесь ниточки ведут в вышеупомянутую европейскую страну. Именно потомки Аскеназа, согласно Библии, заселили территорию современной Германии. В общем, сами ашкеназы уверены, что они наследники ветхозаветных иудеев и Ноя, хотя и не отрицают того факта, что много веков назад их народ жил на территории Германии и уже оттуда вернулся на Ближний Восток, а также расселился по другим государствам, в том числе и США.

Кстати, в России ашкеназские евреи чаще всего имеют фамилии, оканчивающиеся на «-ин» или «-овский». При этом они могут звучать как русские, благодаря чему в народе их часто ошибочно принимают за таковые. Так, например, фамилия Белкин у еврея вовсе не связана с рыжим лесным зверьком, а происходит от имени Белка – уменьшительного варианта Бейлы или Бэллы. А не менее популярная у евреев фамилия Малкин произошла не от русских слов «мал» или «мало», а от еврейского «малка», что на иврите означает «царица». Если же вам интересна эта тема, предлагаем прочитать, Какие известные «русские» фамилии на самом деле – еврейские, и почему их иногда сложно отличить

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/230423/56040/?fbclid=IwAR2hnsJxd8bSDJ06DeB1jERXFICDnwtr6sNxowj36XkTn6n7ZCTxGNF_2AE