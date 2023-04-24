Древняя тайна камней Пума Пунку

Руины Пума Пунку, возможно, самые старые и самые загадочные руины на Земле.

И не совсем понятно почему они до сих пор не признаны одним из чудес света подобно Великой пирамиде в Египте.

Да, Великая пирамида впечатляет сама по себе, но она бледнеет по сравнению с руинами Пума Пунку в Тиауанако в Южной Америке.

Даже с современными технологиями и способами обработки информации эти структуры не поддаются логике. Они сбивают с толку тех, кто пытается разгадать тайны, скрытые внутри них. Руины Пума Пунку до сих считаются самыми интересными и необъяснимыми из всех.

Кто построил эти сооружения? Как были построены эти сооружения? И зачем они были построены?

У исследователей этих древних структур остается очень много вопросов. Но на них нелегко ответить, если вообще можно будет когда-либо ответить. Если до сих пор вызывает удивление, как несколько тысяч лет назад древние египтяне смогли построить свои пирамиды, то что тогда говорить о Пума Пунку. Здесь структуры намного сложнее и требующие при строительстве действительно развитых технологий.

Легенды говорят, что когда-то в Пума Пунку была большая пристань и стояла массивная конструкция из четырех частей. Однако все, что осталось на сегодня – это мегалитические руины, оставшиеся после неизвестного древнего катаклизма.

Что здесь произошло тысячи лет назад? Великое землетрясение? Комета, которая подошла слишком близко к Земле? Всемирный потоп? Это некоторые из возможных причин разрушения некогда великого сооружения, которое сейчас зовется руинами Пума Пунку.

Сегодня уже есть не только доказательства, подтверждающие утверждение о грандиозном катастрофическом наводнении. Уже есть также доказательства того, что люди жили здесь до Великого потопа.

Предполагаемое наводнение могло произойти где-то около 12000 лет назад. В этих местах археологи нашли древние предметы быта, кости и другие материалы в аллювии (донных отложениях) наводнения. Это позволяет предположить, что цивилизованные люди жили там до того, как большая вода смыла и разрушила все вокруг.

Еще есть непонятные изображения бородатых людей. Эти изображения находят повсюду в этом районе. Но дело в том, что они внешне не принадлежат к народам, населяющих Анды.

Могут ли руины Пума Пунку свидетельствовать о давно потерянной цивилизации?

Даже визуально уцелевшие обломки убедительно показывают насколько точны грани, насколько идеально ровные формы имели древние строения. Поэтому очень маловероятно, что какой-либо из камней в Пума-Пунку был вырезан с использованием древних ручных методов огранки камня. По крайней мере, тех, о которых мы знаем.

Камни в Пума Пунку – гранит и диорит, а единственный материал, который тверже этих двух – это алмаз. А единственная техника огранки таких твердых пород – это использования алмазных инструментов. Никакой речи о молотках, зубилах и чего там еще и быть не может. Что использовали древние строители? Мы не знаем.

Более того. Эти камни было не только очень трудно обработать, но они еще и очень тяжелые. Один из этих каменных обломков весит около 800 тонн! Это очень большие, действительно тяжелые и трудные в обработке камни.

Ближайший карьер находится по крайней мере в 15 километрах от места развалин. Как вообще эти люди перемещали блоки, которые весят много тонн? И как они смогли сформировать из них мегалитическую структуру?

Даже с технологиями, которые у нас есть сегодня, было бы чрезвычайно сложно воссоздать эти руины, если это вообще возможно. Но если мы не можем этого сделать, то как древние люди справились с такой задачей? А ведь предполагаемая дата постройки – это где-нибудь с 500 г. до н.э. и вплоть до ледникового периода. Точнее пока никто не смог определить.

Одно, в чем точно уверены исследователи Пума Пунку, это то, что древние должны были быть очень искушенными и технологичными строителями, знать астрономию, геомантию (или феншуй по-нашему) и конечно же, математику. Однако записей (удивительно) об этом найти не удалось. Хотя, чтобы отстроить такое место, как Пума Пунку, необходимо было тщательно все спланировать, рассчитать и спроектировать. Но ни единой записи у индейцев и их предков нет.

И скорее всего, причина очень проста – местные индейцы не имели никакого отношения к строительству мегалитов.

Сложно представить местных индейцев, возводящих эти грандиозные сооружения. И не менее сложно представить, как их потомки смогли потом все разломать и раскидать восьмидесятитонные обломки по окрестности.

Связующие камни

В отношении руин Пума Пунку стоит упомянуть еще одну важную вещь. Камни были не только каким-то образом точно вырезаны, но еще и очень виртуозно огранены. Прорези на этих камнях идеально прямые. Отверстия, проделанные в этих камнях, идеальны и имеют одинаковую глубину.

Как же древние могли идеально резать такие камни?

Это же просто фантастическая работа, требующая высокого мастерства и не менее высоких технологий. Все блоки разрезаны так, что они идеально сцепляются друг с другом и складываются вместе, как головоломка. Нет никакого строительного раствора. Есть только большие камни, которые когда-то соединялись вместе, создавая четрыхуровневую высокую структуру.

Кем бы ни были эти зодчие, они могли легко перемещать многотонные заготовки из карьера к месту строительства. С невероятной точностью разрезать гранит и диорит, изготавливая сложные геометрические блоки, которые потом идеально соединялись между собой безо всякого раствора.

В этом районе нет деревьев, стволы которых могли помочь при транспортировке и строительстве. Ближайший карьер в 15 километрах, и у нас нет никаких записей о том, как это могло быть сделано.

По мнению большинства, народы, населяющие Анды никак не могли построить такое 2500 лет назад.

А если они не смогли этого сделать, то вполне вероятно, что это сделали те, кто жил на этой территории в более древние времена?

Источник: https://etm-club.site/ruiny-puma-punku/