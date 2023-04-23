Николлетто

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25 невероятных снимков северного сияния с разных точек мира

Северное сияние — невероятное явление, посмотреть и восхититься которым вживую мечтают многие. Туристический и фото-блог Capture the Atlas недавно показал лучшие фотографии полярного сияния, сделанные фотографами с разных точек планеты — от Аляски до села Териберка в Мурманской области. Посмотрим на эту удивительную красоту! А вы когда-нибудь видели северное сияние вживую?

Северное сияние над горой Эйстрахорн в Восточных фьордах Исландии. Фотограф Pierpaolo Salvatore

Завораживающий снимок на полуострове Стоккснес на юге Исландии — живописного места с горами и пляжами с черным песком. Фотограф Asier Lopez Castro

Северное сияние в ледяной пещере ледника Кастнер на Аляске, который обрушился в июле этого года. Фотограф David Erichsen

Яркий снимок, сделанный на пляже Тайери в районе Отаго, на Южном острове Новой Зеландии. Фотограф Kavan Chay

Фотограф Vincent Beudez сделал этот снимок около 3 часов ночи на севере Норвегии

Снимок сделан на Лофотенских островах в Норвегии. Фотограф Giulio Cobianchi

Снимок сделан в Мурманской области, Россия. Итальянский фотограф Нико Ринальди (Nico Rinaldi) признался, что долгое время мечтал сделать такое фото

Северное сияние, снятое с судна в системе фьордов Скорсби-Саунд у восточного побережья Гренландии. Фотограф Virgil Reglioni

Фото сделано в заснеженном национальном парке Рииситунтури в Лапландии, Финляндия. Фотограф Unai Larraya

Водопад Бруарфосс на западе Исландии освещен полярным сиянием. Автор фото — Jabi Sanz

Живописное северное сияние над водопадом Тьофафосс и холмом на юге Исландии. Фотограф Jannes Krause

Северное сияние у маяка Пойнт Бетси, расположенного на северо-восточном берегу озера Мичиган, США. Фотограф Marybeth Kiczenski

Сияние над каналом Лимф-Фьорд в городе Нюкобинг-Морс, Дания. Фотограф Руслан Мерзляков

Небо над горным хребтом Томбстоун на канадской территории Юкон. Фотограф Rachel Jones Ross

Северное сияние над Колари — регионом на севере Финляндии. Фотограф Itai Monnickendam

Снимок полярного сияния над холмом Киркьюфелл в западной Исландии. Фотограф Mattia Frenguelli

Село Териберка, Мурманская область, Россия. Фотограф Jose D Riquelme, Испания

Вблизи приморской деревни Вик на юге Исландии. Фотограф Luis Solano Pochet

Снимок сделан на Кольском полуострове, Россия. Фотограф — Алексей Р.

Сияние у маяка Наггет-Пойнт, на восточной стороне Южного острова Новой Зеландии. Фотограф Douglas Thorne

Мурманская область, Россия. Фотограф — Елена Ермолина

Лофотенские острова, Норвегия. Фотограф David Haring

Лофотенские острова, Норвегия. Фотограф Filip Hrebenda

Сияние над замерзшим озером в округе Тромс-ог-Финнмарк на севере Норвегии. Фотограф Lena Pettersen

Снимок сделан в регионе Нордрейса на севере Норвегии. Фотограф Tor-Ivar Naess

Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/36177-25neveroyatnyh-snimkov-severnogo-siyaniya-sraznyh-tochek-mira-26-foto.html

23.04.2023 - Posted by | Природа...

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