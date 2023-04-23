25 невероятных снимков северного сияния с разных точек мира
Северное сияние — невероятное явление, посмотреть и восхититься которым вживую мечтают многие. Туристический и фото-блог Capture the Atlas недавно показал лучшие фотографии полярного сияния, сделанные фотографами с разных точек планеты — от Аляски до села Териберка в Мурманской области. Посмотрим на эту удивительную красоту! А вы когда-нибудь видели северное сияние вживую?
Северное сияние над горой Эйстрахорн в Восточных фьордах Исландии. Фотограф Pierpaolo Salvatore
Завораживающий снимок на полуострове Стоккснес на юге Исландии — живописного места с горами и пляжами с черным песком. Фотограф Asier Lopez Castro
Северное сияние в ледяной пещере ледника Кастнер на Аляске, который обрушился в июле этого года. Фотограф David Erichsen
Яркий снимок, сделанный на пляже Тайери в районе Отаго, на Южном острове Новой Зеландии. Фотограф Kavan Chay
Фотограф Vincent Beudez сделал этот снимок около 3 часов ночи на севере Норвегии
Снимок сделан на Лофотенских островах в Норвегии. Фотограф Giulio Cobianchi
Снимок сделан в Мурманской области, Россия. Итальянский фотограф Нико Ринальди (Nico Rinaldi) признался, что долгое время мечтал сделать такое фото
Северное сияние, снятое с судна в системе фьордов Скорсби-Саунд у восточного побережья Гренландии. Фотограф Virgil Reglioni
Фото сделано в заснеженном национальном парке Рииситунтури в Лапландии, Финляндия. Фотограф Unai Larraya
Водопад Бруарфосс на западе Исландии освещен полярным сиянием. Автор фото — Jabi Sanz
Живописное северное сияние над водопадом Тьофафосс и холмом на юге Исландии. Фотограф Jannes Krause
Северное сияние у маяка Пойнт Бетси, расположенного на северо-восточном берегу озера Мичиган, США. Фотограф Marybeth Kiczenski
Сияние над каналом Лимф-Фьорд в городе Нюкобинг-Морс, Дания. Фотограф Руслан Мерзляков
Небо над горным хребтом Томбстоун на канадской территории Юкон. Фотограф Rachel Jones Ross
Северное сияние над Колари — регионом на севере Финляндии. Фотограф Itai Monnickendam
Снимок полярного сияния над холмом Киркьюфелл в западной Исландии. Фотограф Mattia Frenguelli
Село Териберка, Мурманская область, Россия. Фотограф Jose D Riquelme, Испания
Вблизи приморской деревни Вик на юге Исландии. Фотограф Luis Solano Pochet
Снимок сделан на Кольском полуострове, Россия. Фотограф — Алексей Р.
Сияние у маяка Наггет-Пойнт, на восточной стороне Южного острова Новой Зеландии. Фотограф Douglas Thorne
Мурманская область, Россия. Фотограф — Елена Ермолина
Лофотенские острова, Норвегия. Фотограф David Haring
Лофотенские острова, Норвегия. Фотограф Filip Hrebenda
Сияние над замерзшим озером в округе Тромс-ог-Финнмарк на севере Норвегии. Фотограф Lena Pettersen
Снимок сделан в регионе Нордрейса на севере Норвегии. Фотограф Tor-Ivar Naess
Источник: https://nevsepic.com.ua/konkursy/36177-25neveroyatnyh-snimkov-severnogo-siyaniya-sraznyh-tochek-mira-26-foto.html
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