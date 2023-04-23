Что таят в себе скрытые произведения искусства на краях старинных книг: Секрет краевой живописи

Старинные книги ценятся в основном за свой древний возраст. Это редкие экземпляры, которые иногда уникальны тем, что существуют в единственном экземпляре. Некоторые из них выглядят совершенно обычно, но при этом хранят в себе некую тайну. Иногда на их краях нарисованы великолепнейшие картины, которые абсолютно невидимы тогда, когда книга закрыта. На протяжении веков художники создавали такие скрытые шедевры, которые потом десятилетиями оставались незамеченными. Кто и зачем создавал эти уникальные скрытые произведения искусства?

Волшебные картины

Архивариус библиотеки Корнеллского университета в Нью-Йорке создал копию «Ким» Редьярда Киплинга 1925 года. Книга имеет типичный твёрдый переплёт с декоративным корешком и позолоченным передним краем. В записи специалист держит книгу, потом слегка сгибает её страницы и раздвигает края. Вдруг происходит настоящее чудо — на краю появляется великолепного вида пейзаж.

Такая форма украшения передних краёв книги называется краевой живописью. Этот вид искусства был весьма популярен в период с 18 по 20 век. История этой необычной росписи уходит своими корнями в глубокое прошлое. Самые древние образцы этих скрытых шедевров учёные находили на книгах 10 века. В раннем периоде это были в основном орнаментные украшения и геральдические узоры, которые часто делали золотом.

Позолоченный передний край «Размышлений об охоте: в серии фамильярных писем к другу», опубликованных в 1820 году, не кажется чем-то необычным, пока страницы не развернутся веером.

Это первая из двух рисунков на этой книге с двойной росписью по переднему краю.

Это вторая картина, которая появляется, когда страницы разворачиваются веером в другую сторону.

Исчезающие форзацы, где картина не видна, если книга закрыта, начали появляться примерно в середине 17 века. Сами изображения также стали гораздо более сложными. Теперь это были полноцветные пейзажи и картины со сложными сюжетами. Чаще всего художники писали портреты и религиозные сцены. Пик развития этой техники пришёлся на конец 19-го и начало 20-го века. Именно к этому периоду и относятся большинство всех сохранившихся рисунков на переднем крае.

«Поэтические произведения и эссе» Оливера Голдсмита, опубликованные в 1820 году.

А что сегодня

Современные картины на краях книг, конечно же, демонстрируют гораздо больше вариаций, чем созданные ранее. Иногда на каждом краю страниц изображают разные иллюстрации. Видны они становятся только когда развернёшь листы веером в определённом направлении. Некоторые живописцы пошли в этой технике даже дальше, изобразив поверх этих картин ещё одно изображение, которое видно только когда книга закрыта. Другие рисуют панорамные картины и требуется скрутить книгу особым образом, чтобы увидеть шедевр.

«Шотландские стихи шестнадцатого века», опубликованные в 1801 году.

Тематика сцен сегодня тоже поменялась. Сейчас пейзажи и религиозные сцены сменили эротические рисунки, либо сцены из популярных романов. Не всегда эти изображения связаны с содержимым самой книги.

Книга 1835 года.

По всему миру есть всего лишь несколько библиотек, где можно найти редкие книги с краевой живописью. Самой богатой считается коллекция Ральфа Х. Уорка в библиотеке Эрла Грегга Свема в Вирджинии, Соединённые Штаты Америки. В ней хранится более семи сотен уникальных книг с рисунками на переднем крае. Среди них есть несколько с вертикальными портретами и изображениями с двойным краем. В современном мире краевая живопись — это, к сожалению, умирающее искусство. Но всё же есть художники, которые им занимаются. Например, Мартин Фрост и Клэр Бруксбэнк.

Портрет на краю страниц книги.

Знаменитые художники очень часто любили прятать на своих картинах некие секретные сообщения.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200423/56018/