Хек вкуснее красной рыбы: быстрое приготовление – отменный результат
Доступный хек способен затмить лосося, если приготовить его по этому рецепту. Времени это много не займет, а результат превзойдет все ожидания. Поверьте, одним разом дело не ограничится, готовить рыбу таким способом вы станете всегда.
Для приготовления понадобятся:
- хек – 1,5-1,6 кг
- лук репчатый – 2 шт.
- лаваш – для подачи к столу
для маринования:
- соль и молотый перец – по вкусу
- приправа для рыбы – 1 ч. л
- сухой чеснок – 1 ч. л
- паприка – 1 ч. л
- масло растительное – 2-3 ст. л
для кляра:
- яйца – 2-3 шт.
- зелень – по вкусу
- зерна горчицы – 1 ч.л
- майонез – 2-3 ст.л
- мука, панировочные сухари
Нарезаем рыбу порционными кусками и убираем плавники. Затем перекладываем в подходящую емкость одним слоем. Солим, перчим, равномерно распределяем по поверхности приправу, чеснок и паприку, выливаем струйкой масло. Затем слегка втираем специи в рыбу с обеих сторон. Оставляем мариноваться на 30 минут.
В подходящей емкости соединяем яйца, зелень, зерна горчицы и майонез и перемешиваем до однородности.
В отдельной тарелке смешиваем муку с панировочными сухарями в равных количествах. Обмакиваем кусочки хека в мучной смеси. Затем щедро «купаем» в кляре.
Слегка смачиваем водой лист пергамента и укладываем на противень. Затем смазываем пергамент растительным маслом. Перекладываем подготовленную рыбу и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-35 минут.
Нарезаем лук полукольцами, обжариваем на растительном масле до прозрачности или легкого румянца, солим и перчим по вкусу.
Застилаем блюдо лавашем в несколько слоев. Сверху формируем луковую подушку. Достаем из духовки рыбу, перекладываем ее на лук, по желанию посыпаем зеленью, а затем подаем к столу.
Сочный и аппетитный хек хорош как в горячем, так и в холодном виде.
Источник: https://cpykami.ru/hek-vkusnee-krasnoj-ryby/
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