Николлетто

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Хек вкуснее красной рыбы: быстрое приготовление – отменный результат

Доступный хек способен затмить лосося, если приготовить его по этому рецепту. Времени это много не займет, а результат превзойдет все ожидания. Поверьте, одним разом дело не ограничится, готовить рыбу таким способом вы станете всегда.

Для приготовления понадобятся:

  • хек – 1,5-1,6 кг
  • лук репчатый – 2 шт.
  • лаваш – для подачи к столу
для маринования:
  • соль и молотый перец – по вкусу
  • приправа для рыбы – 1 ч. л
  • сухой чеснок – 1 ч. л
  • паприка – 1 ч. л
  • масло растительное – 2-3 ст. л
для кляра:
  • яйца – 2-3 шт.
  • зелень – по вкусу
  • зерна горчицы – 1 ч.л
  • майонез – 2-3 ст.л
  • мука, панировочные сухари

Нарезаем рыбу порционными кусками и убираем плавники. Затем перекладываем в подходящую емкость одним слоем. Солим, перчим, равномерно распределяем по поверхности приправу, чеснок и паприку, выливаем струйкой масло. Затем слегка втираем специи в рыбу с обеих сторон. Оставляем мариноваться на 30 минут.

В подходящей емкости соединяем яйца, зелень, зерна горчицы и майонез и перемешиваем до однородности.

В отдельной тарелке смешиваем муку с панировочными сухарями в равных количествах. Обмакиваем кусочки хека в мучной смеси. Затем щедро «купаем» в кляре.

Слегка смачиваем водой лист пергамента и укладываем на противень. Затем смазываем пергамент растительным маслом.  Перекладываем подготовленную рыбу и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-35 минут.

Нарезаем лук полукольцами, обжариваем на растительном масле до прозрачности или легкого румянца, солим и перчим по вкусу.

Застилаем блюдо лавашем в несколько слоев.  Сверху формируем луковую подушку.  Достаем из духовки рыбу, перекладываем ее на лук, по желанию посыпаем зеленью, а затем подаем к столу.

Сочный и аппетитный хек хорош как в горячем, так и в холодном виде.

Источник: https://cpykami.ru/hek-vkusnee-krasnoj-ryby/

    23.04.2023 - Posted by | Попробуем?

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