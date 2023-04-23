Таинственные технологии древней цивилизации Тиуанако

Что больше всего поражает в некоторых памятниках далекого прошлого, так это то, что мы до сих не знаем, как они это сделали.

Ярким подтверждением тому является Тиуанако, расположенный в Альтиплано (большое плато) в Андах, на высоте 3 800 метров над уровнем моря.

Древние памятники, которые оставила после себя эта загадочная древняя цивилизация, просто поражают воображение. Последние археологические данные показывают, что эта андская цивилизация была основана примерно в 110 году нашей эры, а пик ее расцвета пришелся на 800 год нашей эры. Она просуществовала всего несколько веков и пришла в полный упадок к 1100-1200 годам нашей эры.

Первый впечатляющий памятник Тиуанако – это мегалит, называемый “Ворота Солнца”.

Огромное сооружение создано из единого цельного камня. Точность, с которой древние зодчие обработали этот огромный камень, до сих пор ставит ученых в тупик. Проблема в том, что у жителей Тиуанако в те времена были только примитивные каменные инструменты и ничего металлического. Тем не менее, они добились на этом и многих других гигантских камнях таких углов и гладкости, которые сегодня можно воспроизвести только с помощью технологии лазерного наведения.

Кроме того, не так то просто было выкопать и перевезти этот камень. Ведь его вес составляет 10 тонн, а ближайший карьер, где был выкопан этот и многие другие каменные глыбы, находится в 40 км от места установки, которое находилось в центре столицы Тиуанако. Как древние делали это, если они даже о колесе ничего не знали? Да, у них были ламы, но ламы не могли использоваться в качестве тягловых животных, как лошади и волы, например. В общем, ученые до сих пор ломают над этим голову.

Там же находится храм Каласасайя, который идеально выровнен по сторонам света. Опять же, филигранность каменной кладки весьма примечательна и демонстрирует несвойственную для той эпохи технологичность в вырезке и соединении всех этих блоков – весом от 0,5 до 15 тонн – с почти абсолютной точностью.

Еще один пример странной продвинутости “отсталых” индейцев – маленькие отверстия, которые мастера Тиуанако смогли просверлить в камнях. Как это было сделано до сих пор никто убедительно объяснить не смог.

Больше всего впечатляет храм Пумапунку, где найдены камни с точно вырезанными прямыми линиями.

В Пумапунку также находятся самые большие камни, вес которых оценивается в 131 тонну и 85 тонн. Они служат платформами для храма. Даже священные римляне или египтяне на пике развития своих цивилизаций не могли позволить себе добывать и транспортировать глыбы такого размера и веса.

Чтобы поддерживать все это невероятное строительство, на обширном, но очень неплодородном плато Анд, древними была разработана сложная система масштабного сельского хозяйства, в центре которого находились “поднятые поля” или “вару вару”. Заметьте, эта цивилизация процветала в течение 500 лет на территории, которая выше горы Фудзи в Японии и всего на 900 метров ниже Монблана, высочайшей вершины Западной Европы.

Это весьма примечательно, поскольку означает, что люди Тиуанако создали процветающую сельскохозяйственную систему и построили эти огромные, точные памятники, дыша воздухом, в котором кислорода в два раза меньше, чем в прибрежных районах.

Что касается “вару вару”, то это довольно сложный способ выращивания сельскохозяйственных культур в районах, которые не получают много тепла и подвергаются постоянным заморозкам. Приведенная ниже фотография демонстрирует “вару вару” в наши дни.

Как вы заметили, каналы пересекают поля, на которых выращивается основная культура этого региона на протяжении последних 4 000 лет – картофель. Эти каналы были необходимы, потому что они не только поддерживали влажность вечно сухой почвы, но и поглощали и накапливали солнечное тепло в течение дня. Затем эти каналы отдавали солнечное тепло ночью, согревая окружающие поля и не давая им погибнуть от лютого холода и постоянных заморозков на Альтиплано.

Получается, вместо того, чтобы просто выращивать достаточное количество пищи, цивилизации тиуанако пришлось построить сложные каналы и ирригационные системы, общая длина которых, вероятно, составляла тысячи километров. Вода поступала из огромного озера Титикака, расположенного примерно в 20 км от места поселения.

Это позволило региону Альтиплано прокормить почти 1 миллион человек во времена расцвета Тиуанако – это гораздо больше, чем там живет сейчас. При этом в столице (где находились Ворота Солнца и храм Каласасайя) проживало около 40 000 человек.

Впечатляюще, если не сказать больше. К сожалению, ученые знают о жителях Тиуанако очень мало, поскольку они оставили после себя очень мало артефактов и не имели письменности. Только непонятно как они тогда производили сложные инженерные расчеты.

Источник: https://etm-club.site/tainstvennye-tehnologii-drevnej-czivilizaczii-tiuana/?fbclid=IwAR3aBNJtgOVC1TZi-Z4eVHymnkfTMes5N-OhSTcmZpJcoDqt8bqPv_0-r-8