Как реставрируют собор Парижской Богоматери после пожара, и когда восстановление закончится

Четыре года назад случился пожара в одном из самых известных туристических мест планеты — соборе Парижской Богоматери. Однако оставить в таком состоянии знаменитый Нотр-Дам-де-Пари общественности и власти, само собой, не могли. Поэтому была затеяна масштабная реставрация, которая должна возродить одну главных достопримечательностей Парижа. А так как она скоро должна закончиться, Novate.ru расскажет, что именно восстанавливают и успеют ли закончить в срок.

Пожар был настоящей трагедией для Парижа. /Фото: eg.ru

Практически сразу после пожара в Нотр-Даме была составлен план реставрации, который был рассчитан на пять лет. Кроме того, ещё в первые недели после происшествия президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, что собор будет восстановлен для открытия уже в 2024 году. Ответственность за ход и результат реконструкции была возложена на Жана-Луи Жоржелена — французского военачальника, отставного генерала.

Последствия пожара внутри Нотр-Дама. /Фото: iz.ru

Последний, к слову, заявил: «Мы перед всем миром обязались закончить работы за пять лет. На кону наша репутация. Поэтому мы должны объединить все наши знания, усилия и мастерство и добиться этой цели». Именно поэтому сбор денег на восстановление и непосредственное начало работ проходило очень активно. При этом, перед реставраторами стоит немало задач, как простых, так и посложнее, ведь ущерб, нанесённый собору Парижской Богоматери во время пожара, был разным, так что работать приходится одновременно во множестве направлений.

За реставрацию принялись активно и масштабно. /Фото: theartnewspaper.ru

Так, известно, что меньше всего во время происшествия пострадали витражные окна. Во многом это заслуга профессионализма пожарных, которые имели достаточно квалификации, чтобы не лить воду на раскаленное стекло, дабы избежать его разрушения. Стёкла из средневековых окон с фигурным переплетом вообще решили не стали из стальных рам, а вот другие витражи всё-таки сняли и почистили: «На них за 200 лет скопилось немало грязи. Дыхание миллионов прихожан, сажа от миллионов свечей, следы конденсации — все это оставляет свой отпечаток на стекле», — так прокомментировал эту часть работы один из реставраторов, стеклодув Флави Венсан-Пети.

Часть витражей восстанавливают в Кёльне. /Фото: dw.com

Куда более масштабные работы ведутся для восстановления рухнувшей кладки. И здесь проблем больше, ведь аутентичная деревянная основа крыши сгорела, поэтому её необходимо заменить на наиболее точную копию. Главным же символом восстановления Нотр-Дам-де-Пари, бесспорно, является рухнувший во время пожара шпиль высотой в 66 метров. Многие считают, что именно возведение последнего станет своеобразным символом окончания восстановления, после чего можно будет говорить о скором открытии.

Рухнувшая крыша — основной фронт работ реставраторов. /Фото: pravmir.ru

К слову, в этом направлении двигаются уже активно: на крыше уже установлили основание для шпиля в средневековую кладку, которое представляет собой огромную конструкцию из сотен дубовых стволов, созданных из срубленных в древних французских лесах деревьев. По информации редакции Novate.ru, вес основания составляет около 80 тонн. «В ближайшие месяцы парижане смогут наблюдать, как над собором будет подниматься шпиль. Сначала он будет весь в лесах, но к концу года его откроют, и тогда они поймут, что собор по-настоящему вернулся», — заявил генерал Жоржелен.

Восстановление собираются завершить за полтора года. /Фото: daily.afisha.ru

Несмотря на то, что многие сомневались, что реставраторы сумеют завершить восстановление главного парижского собора к декабрю 2024 года, а именно тогда планируется провести первую после пожара мессу, сама команда настроена оптимистично. Например, главный архитектор Филипп Вильнев, который лично наблюдал пожар, тогда назвал себя самым несчастным архитектором мира, но сейчас он говорит совсем по-другому: «А сегодня я самый счастливый архитектор. Я наблюдаю, как он возрождается, словно Феникс из пепла». В любом случае, очевидно одно — реставраторы сделают всё, чтобы собор Парижской Богоматери успели восстановить за оставшиеся полтора года.

Источник: https://novate.ru/blogs/200423/66136/