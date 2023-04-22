6 чудесных рецептов для вафельницы, если надоели классические трубочки

Мы привыкли думать, что в вафельнице можно приготовить только вафли, хотя на самом деле она способна сделать драники, кабачковые оладьи, сырники и другие блюда, которую обычно жарят на сковороде. Novate.ru делится простыми, быстрыми, а главное – вкусными рецептами выпечки, изучив которые, вы перестанете выпускать вафельницу из рук.

Рецепт 1: Венские вафли

Венские вафли с шоколадом и бананом. / Фото: klublady.ru

Благодаря тому, что в состав таких вафель входит молоко, они получаются менее хрустящие и более нежными, чем классические. Подавать блюда лучше с вареньем, свежими ягодами или сгущенным молоком – отличный вариант питательного и вкусного завтрака!

Для приготовления вафель вам понадобится: три средних яйца, один стакан молока, пачка сливочного масла (180 граммов), 150 граммов сахара, 280 граммов муки, щепотка соли и чайная ложка разрыхлителя.

Все ингредиенты желательно заранее достать из холодильника, чтобы они приобрели комнатную температуру. Молоко нужно будет слегка подогреть в микроволновке, чтобы оно стало теплым. Итак, выложите в миску размягченное сливочное масло, всыпьте сахар и соль, после чего хорошо размешайте, чтобы получилась воздушная масса. Затем вбейте яйца по одному и взбивайте продукты после добавления каждого. Для этих целей можно взять вилку, но гораздо удобнее пользоваться венчиком. Влейте молоко и снова перемешайте.

В отдельной емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем, затем добавьте их к остальным ингредиентам. Тесто должно получиться однородным, по консистенции похожим на оладьи. Вафли следует выпекать в хорошо разогретой вафельнице по пять-семь минут до образования красивого золотистого цвета.

Рецепт 2: Вафли с колбасой и сыром

Колбасу можно использовать как вареную, так и копченую

Для приготовления этих изумительных вафель с тянущейся начинкой внутри подойдет не только вареная колбаса, но также копченая, а при желании можно взять и ветчину. Твердый сыр берите любой, какой вам больше нравится, главное – чтобы он хорошо плавился.

Для теста вам понадобятся: одно яйцо, 50 миллилитров молока, 30 граммов твердого сыра, 50 граммов колбасы, один стакан муки, щепотка соли и сода на кончике ножа. Когда все ингредиенты будут на столе, можно будет приступать к приготовлению вафель.

Для начала возьмите миску, взбейте в ней яйцо с солью, после чего добавьте молоко. Следующие ингредиенты – мука и сода. Хорошо перемешайте ингредиенты – тесто должно получиться густым как сметана. Сыр и колбасу нарежьте кубиками среднего размера, после чего добавьте в тесто. Можно приступать к жарке.

Разогрейте вафельницу, смажьте пластины растительным маслом и с помощью ложки выложите тесто. Жарьте несколько минут, пока вафли не станут румяными. Они должны хорошо пропечься внутри, а сыру нужно время, чтобы расплавиться.

Рецепт 3: Драники

Драники в вафельнице получаются менее жирными. / Фото: perfectfood.ru

Многие хозяйки редко включают в меню драники, так как обычно они жарятся в большом количестве масла, а потому мало похожи на полезную диетическую пищу. Но что если приготовить их в вафельнице? Да, такой хрустящей корочки, как в оригинальных драниках, не получится, зато они будут менее калорийными, больше похожими на запеченные. Подавать можно со сметаной или с майонезно-чесночным соусом, а некоторые любят есть драники с рыбой, например, килькой или селедкой.

Для приготовления блюда возьмите: 800 граммов картофеля, два куриных яйца, две столовых ложки сметаны, две столовых ложки оливкового масла, две столовых ложки муки, пару зубчиков чеснока, щепотку хмели-сунели и мускатного ореха, соль и перец по вкусу.

Очистите картофель от кожуры и натрите его на мелкой терке. Если в емкости образовалось много влаги, заверните картофель в несколько слоев марли и хорошо отожмите. Добавьте яйца, сметану, выдавленный через пресс чеснок, просеянную муку и специи. Хорошо перемешайте, а в конце влейте оливковое масло – это нужно для того, чтобы тесто не приставало к пластинам.

Включите вафельницу, дождитесь, пока она нагреется, смажьте небольшим количеством масла и распределите тесто тонким слоем. Жарьте драники 8-10 минут до образования золотистой корочки.

Рецепт 4: Сырники

Сырники с румяной золотистой корочкой. / Фото: gotovim-doma.ru

Сырники являются традиционным завтраком для многих людей. Но если вам надоело готовить их классическим способом, попробуйте вместо сковороды использовать вафельницу. Блюдо получится нежирным, так как вам будет нужно минимальное количество масла, но при этом аппетитная корочка и нежность внутри сохранятся.

Для приготовления сырников возьмите следующие ингредиенты: 180 граммов 5-процентного творога, одну-две столовых ложки сахара (ориентируйтесь на свой вкус), одно яйцо, половину чайной ложки разрыхлителя, три столовых ложки муки.

Выложите в миску творог, хорошо разомните его вилкой, после чего добавьте яйцо, сахар и хорошо перемешайте с помощью блендера – должна получиться однородная масса. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к остальным ингредиентам. Готовое тесто для сырников будет густым и немного вязким. Обратите внимание на то, что муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше – все зависит от влажности творога и размера яйца.

Включите вафельницу, дождитесь, пока она разогреется, и выложите тесто – одной столовой ложки на один сырник будет вполне достаточно. Чтобы творог не прилипал, смажьте панели растительным маслом. Сырники могут выпекаться от пяти до восьми минут – ориентируйтесь по своему прибору. У готовой выпечки аппетитный золотистый цвет.

Рецепт 5: Кабачковые оладьи

Кабачковые оладьи получатся вкуснее, если добавить зелень. / Фото: bestlj.ru

В кабачке идеальное соотношение низкой калорийности и питательности, поэтому он является идеальным вариантом для людей, которые хотят сбросить вес или поддерживать его в норме. Из овоща можно готовить самые разные блюда, начиная со знаменитой икры, и заканчивая закусками. Мы же предлагаем сделать кабачковые оладьи в вафельнице.

Подготовьте следующие ингредиенты: 500 граммов кабачков, одно яйцо, пять столовых ложек пшеничной муки, одну столовую ложку растительного масла, два зубчика чеснока, соль, перец и зелень (лук, укроп, петрушка) по вкусу.

Для начала очистите кабачки от кожуры, достаньте ложкой семечки и натрите их на мелкой терке в глубокую миску. Посолите и отставьте в сторону – нужно, чтобы овощ пустил сок. Снимите с чеснока шелуху и выдавите его в небольшую тарелку через пресс. Затем хорошо промойте зелень, мелко нарубите ее ножом и добавьте к чесноку. Кабачок хорошо отожмите и слейте жидкость, после чего добавьте к нему яйцо, масло, чеснок, зелень и просеянную муку. Хорошо перемешайте ингредиенты – готовое тесто должно получиться средним по консистенции, не жидким и не густым.

Выпекайте оладьи в разогретой вафельнице 8-10 минут. Важно, чтобы они пропеклись и хорошо подрумянились. Можно подавать с йогуртовым или сметанно-чесночным соусом с добавлением зелени – будет очень вкусно.

Рецепт 6: Омлет

Омлет получается нежным и тающим во рту. / Фото: povar.ru

Неожиданное решение, но получается очень вкусно. Особенно сильно ему будут рады дети, которые не хотят есть омлет, приготовленный классическим способом на сковороде. Подавайте блюдо на завтрак, обед или ужин с овощными салатами или соленьями.

Вам понадобятся: два куриных яйца, соль и любимые специи по вкусу, чайная ложка растительного масла для смазывания пластин.

Возьмите глубокую миску, вбейте яйца, добавьте соль и специи, хорошо взбейте с помощью блендера или миксера, чтобы получилась пышная пена. Смажьте панели вафельницы растительным маслом с помощью силиконовой кисточки, дождитесь, пока они нагреются, после чего аккуратно влейте часть яичной массы. Обжаривайте пару минут, не закрывая крышкой – дождитесь, пока верхняя часть омлета схватится. Затем закройте крышку секунд на 30, чтобы у блюда появилась красивая румяная корочка. Таким же образом приготовьте оставшуюся часть взбитых яиц – получится два омлета.

Источник: https://novate.ru/blogs/200423/66017/