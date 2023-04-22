Женская дружба и тонкий психологизм в работах художницы, в честь которой назвали приют для бездомных: Луиза Катерина Бреслау

Луиза Катерина Бреслау при жизни считалась выдающейся художницей-портретисткой, ею восхищался Эдгар Дега, а правительство Франции наградило орденом Почетного легиона. И еще большее удивление и восхищение вызывала сама ее жизнь – стремление к творчеству вопреки слабому здоровью и общественным предрассудкам, твердое и осуществленное намерение жить так, как того требует душа, с теми, к кому влечет сердце. Сегодня ее имя незаслуженно забыто, и тем прекраснее обнаружить в ее нежных, будто бы призрачных работах – трогательные сцены женской дружбы, возвышенные и чистые образы, точный и честный психологизм.

Пробивать путь

Женские портреты.

Мария Луиза Катерина Бреслау родилась в семье ассимилированных польских евреев в Германии, однако вскоре они перебрались в Швейцарию, поскольку отец, талантливый медик и педагог, принял должность профессора и главного врача акушерства и гинекологии в Цюрихском университете. Ей было тогда два года. А в десять она осталась без отца – во время патологоанатомического исследования он заразился стафилококковой инфекцией и умер. Бреслау с ранних лет страдала астмой и, по-видимому, тяжелая потеря ухудшила и ее физическое состояние. Поэтому мать отправила ее… в монастырь – как в санаторий (еврейских традиций, в том числе и религиозных, в семье не придерживались). Любознательной девочке с длинным именем там было ужасно скучно. Тем более, что ей было предписано лежать в постели.

Две девочки на скамье.

Запертая в келье, обессиленная болезнью и горем, Мария Луиза Катерина начала рисовать – и скоро стало понятно, что это не простое развлечение. Талант ее был очевиден всем. Впрочем, художественно одаренных женщин и в те времена было немало – однако же далеко не все становились профессиональными художницами. Уметь рисовать было неплохо, в общем-то, для будущей жены какого-нибудь столичного буржуа – надо же чем-то ей занимать себя на досуге? Только вот Бреслау решила стать художницей, настоящей художницей – во что бы то ни стало.

Карикатуры и портреты

Женщина за туалетом.

Портрет художницы Жюли Деланс-Фергард.

В «серьезные» образовательные учреждения, в Академии художеств, женщин или не принимали, или принимали в исключительных случаях, чаще им приходилось довольствоваться курсами или учебой в небольших частных школах искусств. В 1870-х годах в Париже – Бреслау понимала, что в Швейцарии ей не найти для себя достойных учителей – для женщин было открыто несколько художественных школ, и самой известной из них была Академия Жюлиана — крупнейший конкурент парижской Школы изящных искусств. В Школу изящных искусств женщин не допускали, а к месье Жюлиану – пожалуйста. Там одновременно с Бреслау училась Мария Башкирцева – и они не ладили. Башкирцева нелестно отзывалась о Бреслау, утверждая, что на нее смотрят с сочувствием из-за потрепанного вида, а та нарисовала на нее карикатуру. Впрочем, и на Марию Луизу Катерину карикатуры рисовали, изображая ее в характерной скрюченной позе за мольбертом.

Портрет женщины с цветами.

Возможно, наряды Бреслау и правда были далеки от парижского шика – ведь учеба в академии стоила дорого, а для женщин – дороже, чем для мужчин, и зарабатывала на учебу она самостоятельно. Но уже тогда она приобрела известность как портретистка, ей заказывали портреты и поэты, и писатели, и предприниматели, и чиновники – и она работала, не покладая рук.

Автопортрет с Мадлен Циллхард.

Однажды одна из учениц Академии, двадцатитрехлетняя Мадлен Циллхард, тоже попросила Бреслау ее нарисовать. И больше они не разлучались. Это длилось почти сорок лет, до смерти Бреслау в 1927 году. Впрочем, их чувства были сильнее и самой смерти – но об этом позже.

Успех и свобода

Подруги.

Дома.

Бреслау отказалась от своего первого имени, став просто Луизой Катериной, и открыла собственную студию. Ее работы охотно принимали на выставки, число заказчиков росло, появились коллекционеры, а с ними пришла возможность писать так, как нравится – и то, что хочется. Творческое наследие художницы включает мужские портреты, точные, не льстящие натуре, но при этом подчеркивающие душевную красоту и благородство. Но все же она предпочитала писать женщин, в том числе и жанровые сценки, где подруги выбирают шляпки, играют на музыкальных инструментах, рисуют или просто беседуют. Она не только успешно выставлялась на парижском Салоне, но и принимала участие в отборе работ для выставок – что для женщины в те времена было и вовсе недостижимой высотой. Про Бреслау писали, что ей суждено ценой своих страданий завоевать себе успех и открыть дорогу многим, многим другим – так и вышло.

Подруги.

Шляпница.

За фортепиано.

Луиза Катерина и Мадлен вели очень насыщенную жизнь, посещали выставки, театральные премьеры, дружили с такими людьми, как Эдгар Дега и Огюст Роден. Характер их отношений ни для кого не был секретом, однако и не вызывал ни у кого отвержения.

Бреслау была награждена французским орденом Почетного легиона, став первой иностранкой, получившей его, и третьей женщиной-художницей (ее предшественницей была, например, Роза Бонёр – тоже свободолюбивая и эксцентричная)

Война и цветы

Художница и модель.

В годы Первой мировой войны Бреслау и Циллхард остались в своем доме под Парижем, где Луиза Катерина писала портреты французских солдат. После портретная живопись практически пропадет в ее творчестве – на смену придут лиричные цветочные натюрморты. Отличаясь хрупким здоровьем с самого детства, Бреслау все же проживет семьдесят лет и оставит все свое состояние Циллхард. Которая при поддержке наследницы Исаака Зингера купит баржу, назовет ее «Мария-Луиза» и превратит в приют для бездомных. Проект возьмет на себя культовый архитектор Ле Корбюзье. Он действительно создал там три общежития, столовые, туалеты, включая душевые, помещения для лодочника и директора приюта, а также висячий сад на бывшем мосту. К сожалению, в годы Второй мировой приют прекратил свое существование, затем бывшая баржа успела побывать тюрьмой и должна была стать амбициозным культурным центром, но пострадала от наводнения в 2018 году и ждет реконструкции. Однако, перестав быть – на время – приютом или местом встреч, она остается памятником дизайна модернизма и символом любви, преодолевшей время.

Текст: Софья Егорова.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200423/56011/