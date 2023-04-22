Гробницы гигантов на Сардинии

Ученые-археологи выделяют два типа гробниц гигантов – плиточный и балочный. В первом грубые каменные плиты, зарытые одним концом в землю, расположены рядом. В самой крупной – центральной – стеле высотой до 4 метров пробит вход. Внутри гробницы имеют четкую прямоугольную планировку. Размеры погребальных камер варьируются от 5 до 15 метров в длину и от 1 до 2 метров в высоту.

После сооружения гробницы ее засыпали холмом в виде перевернутого корабля, а рядом с входом устанавливали обелиск, который выполнял роль бога-предка, хранителя покоя усопшего. Подобные гробницы плиточного типа можно увидеть в местечках Осоно, Сортальи, Лольги и Пескаредда. А в окрестностях городов Доргальи, Горонна, Санту Биацу и Кодду Веккио находятся более совершенные плиточные гробницы – в них центральная стела обработана и закруглена сверху, а также имеет изображение на лицевой поверхности.

Остров Сардиния славится своими удивительными сооружениями, которые явно остались от древних працивилизаций. Гробница гигантов – так жители Сардинии называют могилы, созданные в середине 2 – середине 1 тысячелетий до н.э. и относящиеся к нурагическому периоду в истории острова. Всего таких могил на Сардинии обнаружено около 300 штук.

Гробницы гигантов состоят из погребальной камеры и лежащем на ней туре – искусственного сооружения конической формы, сделанного из камней. Иногда имеется также вход в форме кубка, и тогда вся конструкция имеет явное сходство с археологическим памятником Корт-Кайрн в Ирландии.

Другой тип гробниц гигантов – балочный – обнаружен в районах Бидистили, Мадау II, Селени II, Илои и Мура Куата. Они отличаются от предыдущих тем, что построены из обтесанных блоков прямоугольной формы.

Также стоит отметить, что по своей форме и характеру строения сардинские гробницы гигантов очень похожи на мегалитические храмы Мальты – объяснения этому факту пока не найдены.

Источник: https://ecology.md/ru/page/grobnicy-gigantov-na-sardinii-foto