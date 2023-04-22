Гробницы гигантов на Сардинии
Ученые-археологи выделяют два типа гробниц гигантов – плиточный и балочный. В первом грубые каменные плиты, зарытые одним концом в землю, расположены рядом. В самой крупной – центральной – стеле высотой до 4 метров пробит вход. Внутри гробницы имеют четкую прямоугольную планировку. Размеры погребальных камер варьируются от 5 до 15 метров в длину и от 1 до 2 метров в высоту.
После сооружения гробницы ее засыпали холмом в виде перевернутого корабля, а рядом с входом устанавливали обелиск, который выполнял роль бога-предка, хранителя покоя усопшего. Подобные гробницы плиточного типа можно увидеть в местечках Осоно, Сортальи, Лольги и Пескаредда. А в окрестностях городов Доргальи, Горонна, Санту Биацу и Кодду Веккио находятся более совершенные плиточные гробницы – в них центральная стела обработана и закруглена сверху, а также имеет изображение на лицевой поверхности.
Остров Сардиния славится своими удивительными сооружениями, которые явно остались от древних працивилизаций. Гробница гигантов – так жители Сардинии называют могилы, созданные в середине 2 – середине 1 тысячелетий до н.э. и относящиеся к нурагическому периоду в истории острова. Всего таких могил на Сардинии обнаружено около 300 штук.
Гробницы гигантов состоят из погребальной камеры и лежащем на ней туре – искусственного сооружения конической формы, сделанного из камней. Иногда имеется также вход в форме кубка, и тогда вся конструкция имеет явное сходство с археологическим памятником Корт-Кайрн в Ирландии.
Другой тип гробниц гигантов – балочный – обнаружен в районах Бидистили, Мадау II, Селени II, Илои и Мура Куата. Они отличаются от предыдущих тем, что построены из обтесанных блоков прямоугольной формы.
Также стоит отметить, что по своей форме и характеру строения сардинские гробницы гигантов очень похожи на мегалитические храмы Мальты – объяснения этому факту пока не найдены.
Источник: https://ecology.md/ru/page/grobnicy-gigantov-na-sardinii-foto
Комментариев нет.
-
Архивы
- Апрель 2023 (99)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
- Август 2022 (97)
- Июль 2022 (75)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий