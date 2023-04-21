ХХ автосалон в Шанхае
В Шанхае проходит международная выставка автомобильной индустрии Auto Shanghai 2023.
1000 участников, 100 новых моделей, 70 новых электрокаров. Все это предлагает посетителям Шанхайский автосалон. На фото экспозиция производителя Bestune.
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка продлится неделю с 20 по 27 апреля, не считая пресс-дней. На фото стенд компании LINK&CO.
Фото: EPA/Vostock-photo
Lincoln показали свой новый внедорожник Nautilus
Фото: EPA/Vostock-photo
GAC показала водородный двигатель
Фото: EPA/Vostock-photo
Peugeot представили концепт-кар
Фото: EPA/Vostock-photo
Свой концепт показали и LINK&CO
Фото: EPA/Vostock-photo
Toyota на своем стенде развивает тему виртуальной реальности
Фото: EPA/Vostock-photo
Также в программе — концепты Bz Sport и Bz FlexSpace
Фото: EPA/Vostock-photo
На автосалоне представлены разработки Ford
Фото: EPA/Vostock-photo
Стенд компании BYD
Фото: EPA/Vostock-photo
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6219/64400
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