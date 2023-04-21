ХХ автосалон в Шанхае

В Шанхае проходит международная выставка автомобильной индустрии Auto Shanghai 2023.

1000 участников, 100 новых моделей, 70 новых электрокаров. Все это предлагает посетителям Шанхайский автосалон. На фото экспозиция производителя Bestune.

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка продлится неделю с 20 по 27 апреля, не считая пресс-дней. На фото стенд компании LINK&CO.

Фото: EPA/Vostock-photo

Lincoln показали свой новый внедорожник Nautilus

Фото: EPA/Vostock-photo

GAC показала водородный двигатель

Фото: EPA/Vostock-photo

Peugeot представили концепт-кар

Фото: EPA/Vostock-photo

Свой концепт показали и LINK&CO

Фото: EPA/Vostock-photo

Toyota на своем стенде развивает тему виртуальной реальности

Фото: EPA/Vostock-photo

Также в программе — концепты Bz Sport и Bz FlexSpace

Фото: EPA/Vostock-photo

На автосалоне представлены разработки Ford

Фото: EPA/Vostock-photo

Стенд компании BYD

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6219/64400