Тайны гигантских кувшинов Лаоса. Новые открытия

Археологи не первый год пытаются разгадать тайну гигантских кувшинов Лаоса, и теперь они сообщают о новых интересных открытиях.

Похожие очень большие каменные кувшины были найдены в Са Хюинь во Вьетнаме, а также в горах Северный Качар на северо-востоке Индии, почти в 1000 километрах к северо-западу, и имели примерно такие же формы и размеры как кувшины в Лаосе.

Кувшины Лаоса – до сих пор одна из непреходящих загадок археологии. Эксперты считают, что они имели какое-то отношение к погребению, но остается неизвестным их первоначальное предназначение кувшинов и кто их туда доставил.

Загадочные гигантские кувшины неизвестного происхождения были обнаружены не только в Лаосе, но и по всему миру. Очевидно, что они были важны для различных древних культур, но почему?

В марте этого 2021 года ученые рассказали, что они попробуют метод, называемый оптически стимулированной люминесценцией (OSL), чтобы определить, когда земля под кувшинами в последний раз подвергалась воздействию солнечного света.

“Благодаря этим новым данным и радиоуглеродным датам, полученным для скелетного материала и древесного угля из других контекстов захоронения, теперь мы знаем, что эти места сохраняли непреходящее ритуальное значение с периода первоначального размещения кувшинов и до исторических времен”, – сказала доктор Луиза Шеван из Университета из Мельбурна.

Доктор Шеван и ее команда повторно посетили Участок 1 (Бан Хай Хин), на котором обнаружено больше всего захоронений, размещенных вокруг кувшинов, и подтвердила более ранние наблюдения, что экзотические валуны, разбросанные по территории, являются указателями нахождения керамических гигантских кувшинов, захороненных под этими валунами.

Исследователи изучили большинство сосудов и обнаружили, что некоторые из этих погребенных гигантских кувшинов содержат останки скелетов младенцев и детей.

Хотя захоронения из гигантских кувшинов известны во всей Юго-Восточной Азии примерно с 2250 г. до н.э., а археологи нашли и другие примеры в Лаосе в 1980-х гг. – но это был первый случай, когда в керамических кувшинах Лаоса были обнаружены человеческие скелеты.

Основываясь на этих выводах, было сделано предположение, что погребальная деятельность на этом месте была намного более сложной, чем считалось ранее. С тремя типами ритуалов – первичными захоронениями (где лежит скелет), вторичными захоронениями (связки костей) и погребениями в керамических кувшинах.

Археологические исследования на этом месте было трудно проводить из-за пандемии COVID-19, но лаосско-австралийская археологическая исследовательская группа все-таки собрала образцы скелетов, керамики и отложений для датирования и изотопного анализа, а также драгоценные бронзовые артефакты, которые будут теперь храниться в Центре сохранения культурных материалов имени Гримуэйда в Университете Мельбурна.

Основываясь на предыдущих исследованиях, ученые предполагают, что кувшины были размещены в этом месте предположительно еще в конце второго тысячелетия до нашей эры.

“Мы использовали оптически стимулированную люминесценцию (OSL) для определения возраста отложений под кувшинами, что дает нам оценку того, когда осадок в последний раз подвергался воздействию света.

До сих пор мы могли только догадываться о том, когда были созданы площадки и размещены кувшины, изучая артефакты, найденные вокруг гигантских кувшинов.

Наша цель теперь опробовать этот метод и на некоторых других участках”, – пояснила научная группа в заявлении для прессы.

Обширное картографирование Участка 1 с помощью БПЛА (беспилотных летательных аппаратов или дронов) было завершено еще в 2020 году.

В результате была создана трехмерная карта местности с высоким разрешением, на которой зафиксировано точное положение каждого из 316 индивидуально пронумерованных кувшинов.

Доктор Тонглит Луангкот, содиректор проекта из Департамента наследия Лаоса, и его команда теперь могут перекрестно проверять состояние участков и кувшинов с обширным хранилищем фотографий, 3D-моделей и морфологических данных, которые курирует команда в течение последних несколько лет.

Поскольку ученые не могут находиться непосредственно на объектах, данные на платформе могут обновляться по мере новых открытий, что позволяет продолжать исследования в период ограничения международных поездок.

“Наша команда надеется вернуться в Лаос, когда международное сообщение возобновится после пандемии. Тем временем нам предстоит завершить множество анализов, включая изотопный анализ недавних раскопок, датировку керамических черепков и консервацию бронзовых артефактов, которые будут возвращены в Лаос для демонстрации в музее Сиенг Кхуанг. Когда мы объединяем эти результаты с радиоуглеродными датами из захоронений на Участке 1 (известном как Бан Хай Хин) – наиболее изученным из 11 мест, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые, по оценкам, находятся между 8 и 13 веками н.э., то это указывает нам на то, что памятники сохраняли свое культурное значение в течение значительного времени”, – пояснили ученые.

Исследование также содержит подробные сведения о геохронологических анализах образцов гигантских кувшинов и карьеров, для определения вероятного источника камня для кувшинов на Участке 1.

“Используя U-Pb датирование циркона, метод, используемый геологами для определения материнских пород и их возраста, зерна циркона из кувшина на Участке 1 сравнивали с обнажением песчаника и незаконченным сосудом из предполагаемого карьера примерно в восьми километрах от Участка 1.

Все три образца выявили идентичные возрастные группы, что позволяет предположить, что они имеют очень похожее происхождение и что обнажение (в Фоу Кхенг или Участке 21) скорее всего и было вероятным источником материала, использованного для кувшина на Участке 1”.

Один большой вопрос до сих пор остается без ответа. Как кувшины были перемещены из карьера на место и зачем?

Источник: https://etm-club.site/tajny-gigantskih-kuvshinov-laosa-novye-otkrytiya/