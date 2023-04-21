Провокационные «картинки» для взрослых от современного гения сюрреализма: Алхимия чувств

Адриан Борда (Adrian Borda) говорит, что с помощью живописи он создаёт визуальную поэзию, в которой обычные сцены и явления приобретая вечную тайну жизни, преобразуются в экстраординарное нечто. Для этого он использует архетипические изображения, которые возникают в его подсознании, рождая при этом невероятно безумные образы, нагоняющие страх, удивление и полнейшее недоумение, как в случае с некоторыми причудливо-сюрреалистичными картинами, персонажи которых выглядят как герои фильмов ужасов.

Серенада со струнами. Автор: Adrian Borda.

Запретная искра. Автор: Adrian Borda.

Адриан родился в Регине в 1978 году и является одним из представителей художников-сюрреалистов нового поколения румынских художников. Его страсть и талант к рисованию развивались на протяжении всей его жизни. Благодаря специальным исследованиям и экспериментам он наконец-то сумел отыскать и выработать свой собственный, вполне узнаваемый стиль, который и привёл его к славе.

Реквием по миру. | Жизнь — это танец под дождём III. Автор: Adrian Borda.

Он учился в художественной школе в Тыргу-Муреш, а затем продолжил обучение живописи в Яссах в Художественном университете им. Джорджа Энеску. Художник живёт в Регине, мирном городе, месте без особых проблем, которое ежедневно подталкивает каждого жителя и забредшего в гости туриста к самоанализу. Несомненно, эта спокойная, почти что умиротворённая и размеренная атмосфера, которая отличается от множества больших и суетливых городов, вдохновила его на создание глубочайших и аналитических картин, которые никогда не остаются без внимания, вызывая множество различных споров и разговоров.

Он дал мне самую яркую звезду. | Наша любовь осветит ночь. Автор: Adrian Borda.

Его творчество – воплощение раскрепощённых, отчасти болезненных фантазий, ловко изображённых в немыслимых позах, застывших на фоне в каком-то немом безумии, сродни Содому и Гоморре, приправленных современным трэшем, от которого мурашки табуном по коже. Но поверьте, не стоит задаваться вопросом «почему так, а не иначе». Всё равно не найдёте ни одного вразумительного ответа, потому что есть видение автора и оно именно такое, каким и должно быть по его мнению.

Следуй за мной. Автор: Adrian Borda.

Достаточно взглянуть на одну единственную картину, подписанную Адрианом, чтобы понять силу и беспрецедентность его творений. Его работы шокируют, интригуют, поднимают вопросы и стимулируют интеллект. Помимо сюрреалистического представления, часто гиперреалистического, смешанного с элементами искусства киборга и сценами из обычной жизни, его творчество словно кодирует серию символов и драматических интерпретаций, а также реальность, о которой не каждый осмелится говорить. Борда не прячется за красивыми образами, не хочет создавать просто декоративные предметы. Он выходит за рамки табу и пытается выразить глубокие видения, которые приходят из глубины его подсознания. Цель его творений не в том, чтобы угодить всем, а в том, чтобы передать внутреннее, острое и радикальное послание, оставляющее после себя неизгладимое впечатление.

Ночь, которую мы пробуждаем. Автор: Adrian Borda.

В моих снах ты всегда приводишь меня на Луну… Автор: Adrian Borda.

Расписывать и рассказывать о картинах автора можно бесконечно долго, красочно описывая каждую из них по отдельности или же все сразу, акцентируя внимание на каких-то особо ярких деталях, что с первых же минут бросаются в глаза, вызывая ряд ассоциаций, позволяющий разгуляться бурной фантазии и воображению. Адриан создаёт удивительный мир, полный тайн, загадок, символов, интриг и переживаний с драматической атмосферой, окрашенной буйством красок, дождём, протяжной трелью надломленного инструмента и какой-то необоснованной тревогой на уровне подсознания. Будто вот-вот и что-то обязательно должно случиться или произойти. А ведь и происходит.

Береги моё сердце. Автор: Adrian Borda.

Мне не нужно ни имени, ни маски сейчас. | Моя тыква на Хэллоуин. Автор: Adrian Borda.

Ветер с картин врывается в души зрителя, переворачивая привычное состояние с ног на голову, вынуждая копаться в себе, собственных мыслях и образах, созданных художником, что подобно безудержному вихрю кружат в танце среди городских улиц, усеянных дождевыми лужами в тусклом свете фар приближающегося трамвая.

Лица преображённых кукол, масок, странной статичной природы, искажённых музыкальных инструментов, людей-инструментов, фантастических персонажей, сложных и причудливых сцен и аллегорий – всё это составляет многогранный воображаемый образный метафорический мир художника. Иногда его работы вызывают описательную реальность фламандских картин, иногда мастеров сюрреализма, но они также включают в себя элемент неожиданности, как сущность глубокого личного послания.

Всадник. Автор: Adrian Borda.

У неё были цветы в волосах. Автор: Adrian Borda.

И совсем неудивительно, потому что Адриан много изучал творчество классических художников и художественных гениев, которые изменили историю искусства. Рембрандт и Леонардо − только двое из тех художников, которые вызывали у него восхищение, даже своего рода одержимость проникать в тайны их гения, их методы работы и исключения, которые породили универсальные шедевры, напоминающие страшную сказку с яркой картинкой и на удивление в большинстве своих случаев со счастливым концом.

Венецианский демон. Автор: Adrian Borda.

Теперь ты в безопасности. Автор: Adrian Borda.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/200419/42530/?fbclid=IwAR3aBNJtgOVC1TZi-Z4eVHymnkfTMes5N-OhSTcmZpJcoDqt8bqPv_0-r-8