Пират и академик, криминальный авторитет и автор научных монографий или Уильям Дампир, сын крестьянина.

Это удивительная история, как крестьянский сын из английской глубинки стал одновременно знаменитым и авторитетным пиратом и в то же время знаменитым ученым, академиком и основателем науки океанографии. Причем без всякого образования. Оказывается бывает и так.

"Уильям Дампир — пират и гидрограф".

Именно такая подпись значится под портретом Дампира в Лондонской национальной галерее.

Вообще 17-19 века в истории Европы и России были выдающимся временем поразительных успехов и достижений и , естественно, что эта эпоха оставила в истории много неординарных личностей, которые умудрялись сочетать в себе казалось бы несовместимые вещи. И одним из таких персонажей и был Уильям Дампир.

Этот человек действительно был знаменитым пиратом и много лет разбойничал на морях и океанах. Его называли "Страшный Дампир", а испанцы назначили большую награду за его голову. Он сидел в голландской тюрьме и сумел бежать и даже на родине, в Англии, он был судим. В общем, обычный криминальный авторитет той эпохи.

Однако была и другая сторона в его жизни. Уильям Дампир действительный член Королевского научного общества, то есть академик. Он написал семь масштабных научных монографий, которые во многом актуальны до сих пор и считается одним из основоположников океанографии и метеорологии.

Королевское научное общество.

На его счету три кругосветных путешествия и на карте мира существуют "Земля Дампира" и "Пролив Дампера".

Так откуда он такой взялся и как ухитрялся сочетать столь несовместимые виды деятельности.

Начало

В глухой деревушке Ист-Кок (графство Сомерсет), в 1651 году, у местного крестьянина Дампира родился четвертый сын — Уильям. О его братьях ничего не известно, они ничем не прославились и видимо всю жизнь прокрестьянствовали на родине.

Родители умерли рано, когда Уильям было 14 лет и в общем никаких особых перспектив у парня не было, просто еще один рядовой крестьянин. Ему немного повезло, когда местный помещик Хеляр решил помочь сироте и отправил его в начальную школу в соседнем городе. Там мальчика научили читать, писать, считать и немного латыни (обязательный предмет) и на этом все.

Однако дальше все пошло не по стандарту. "Хочу увидеть мир" — одна из первых записей в дневнике юного Уильяма (дневник сохранился). Ну что же, многие хотят, но не все делают. А вот этот юноша мечтами не ограничился, а перешел сразу к делу. В 16 лет он бежал из школы и поступил юнгой на торговое судно. И началось.

Чуть позже он рыбачит у острова Ньюфаундленд, но там похоже ему климат не понравился и он попытался вернуться домой. Но долго там не задержался. Помещик Хеляр, который когда-то отправил его в школу, снова ему помог и предложил уехать на Ямайку в свое поместье, помощником управляющего.

Но парень и там долго не задержался. Интересно, что управляющий этим поместьем позже, в одном из своих писем, охарактеризовал Дампира как человека, который не может долго усидеть на одном месте. Так или иначе, но в 1675 году Уильям присоединяется к группе (скорее уж банде) заготовителей кампешевого дерева на побережье Юкатана.

Сколько они там дерева заготовили неизвестно, но вот местных пограбили всласть. Был даже захвачен небольшой город Альворадо.

В общем денег Дампир видимо получил немало и решил вернуться к мирной жизни. В 1678 году он возвращается в Англию и покупает участок земли. Между прочим большое достижение для сына мелкого крестьянина из глубинки. Более того, он женится.

Вроде бы все в порядке у него. Мир посмотрел, денег заработал ( если это можно так назвать), обзавелся собственностью и семьей, живи да радуйся. Однако нет. Буквально через несколько месяцев он бросает жену и снова бежит в южные моря. Супругу он больше не видел, а детей завести они не успели. Однако собственность честно оставил ей.

Дальше он просто пиратствует. На разных морях и океанах, на разных кораблях. Дорастает от рядового пирата до капитана и зарабатывает себе грозную репутацию. Именно тогда он получил прозвище "страшный Дампир" и за его голову была назначена огромная награда.

Однако удивительно, но факт — не только грабежи и разбой. Все это время он ведет постоянные записи всего, что видит, отслеживает направления ветров и приливов, описывает растения и животных. Такое вот неожиданное для пирата хобби.

Вот интересно, не обзывали ли подельники его "ботаном" или все таки побаивались. Репутация у него была еще та и по воспоминаниям знавших его людей это был жестокий, вспыльчивый и абсолютно безбашенный человек. Такого пожалуй пообзываешь. Кстати, тогда же, в процессе своей незаконной деятельности он совершил свое первое кругосветное путешествие.

В 1691 году, в 40 лет, он вновь возвращается в Англию. В его жизни и карьере начинается новый этап.

Наука и немного криминала

В этот раз он продержался дома целых 9 лет. Ну оно понятно. Человек занялся наукой. Были написаны и опубликованы два тома монографии "Новое путешествие вокруг света", которая сразу получила признание и популярность. А за раздел " Рассуждения о пассатах, бризах, штормах, временах года, приливах и течениях жаркого пояса всего света" Дампиру был присвоен статус действительного члена Королевского научного общества. Пират и бандит стал академиком.

Вот опять. Казалось бы живи да радуйся, занимайся себе наукой. Но ведь нет, слишком уж он непоседлив. В 1699 году Дампир поступает на Королевский флот и отправляется в новую кругосветную экспедицию, правда сугубо научную. Основной задачей было исследование побережья Новой Голландии (Автралии).

Именно тогда на карте появились архипелаг Дампира, земля Дампира, пролив Дампира. Кстати в Австралии он и сейчас достаточно популярен.

Правда и в этой сугубо мирной экспедиции все закончилось судимостью. Во время плавания он избил тростью и загнал в каюту своего старшего помощника лейтенанта Фишера, который рискнул ему возразить в чем-то, а потом высадил его на берег в Бразилии. В результате по возвращении в Англию его судили, выгнали с флота с запретом занимать государственные должности.

Но этот человек не мог спокойно сидеть на месте. В 1703 году он добывает себе каперское свидетельство и возвращается к любимой профессии — пиратству. И разбойничает до 1711 года.

Однако и науку не бросает. Все это время он продолжает писать и становится признанным ученым. И это не просто слова — в современной науке он считается одним из двух отцов-основателей океанографии.

Умер Уильям Дампир в 1715 году, в возрасте 63 лет. После его смерти его брату Джорджу в наследство достался долг в 2000 фунтов (огромная сумма по тем временам), но этот долг закрыл доход от его последней пиратской экспедиции поступивший уже после его смерти.

Вот такой вот Уильям Дампир — знаменитый пират, знаменитый ученый и просто непоседливый человек.

Источник: https://dzen.ru/a/ZEDh84rGQWBJHqXT