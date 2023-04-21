НОВОСТИ МИРА
Столица Анголы Луанда, как и год назад, серьезно пострадала от подтоплений после продолжительных дождей
Фото: EPA/Vostock-photo
Япония эвакуирует своих граждан из Судана
Фото: EPA/Vostock-photo
В честь Дня Земли сделали бесплатным посещение Геологического музея в Китае
Фото: EPA/Vostock-photo
С риском для жизни мусульмане Дакки покидают город чтобы присоединиться к родным и отметить окончание месяца Рамадан
Фото: EPA/Vostock-photo
Четыре года прошло с террористической атаки на церкви и отели в Пасху на Шри-Ланке
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка "Тач Тайвань" проходит в Тайбэе
Фото: EPA/Vostock-photo
Пожар на фабрике углеродного волокна произошел в Южной Корее
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль "Сан Маркос" проходит в Мехико
Фото: EPA/Vostock-photo
Соревнование силачей мира в Мертл-Бич, США
Фото: Allison Joyce/Anadolu Agency via Getty Images
В британском Харрогейте стартует ежегодная выставка цветов и овощей, на которую съезжаются садовники со всех уголков страны
Фото: EPA/Vostock-photo
Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай. На фото: железнодорожная станция в Мумбаи.
Фото: EPA/Vostock-photo
Жители Индонезии наблюдают за гибридным солнечным затмением
Фото: Garry Lotulung/NurPhoto via Getty Images
Учения вооруженной полиции Китая в Уси
Фото: Yu Haiyang/VCG via Getty Images
Смог в Катманду, Непал
Фото: АР/ТАСС
Генеральный директор Applе Тим Кук на церемонии открытия второго в Индии флагманского магазина Apple в Нью-Дели
Фото: Zuma/ТАСС
Продавец на рынке в городе Газа
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images
Лунные медузы в океанариуме Mote в штате Флорида
Фото: Zuma/ТАСС
Экоктивисты облили краской вход в региональный совет Окситании на юге Франции
Фото: Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images
Дождь накрыл Кашмир
Фото: EPA/Vostock-photo
Чемпионат по борьбе среди женщин проходит в Загребе
Фото: EPA/Vostock-photo
Граффити с персонажами мультсериала "Симпсоны" в Милане напротив мемориала, посвященного жертвам Холокоста
Фото: Zuma/ТАСС
Джоанна В. поселилась в витрине галереи в Берлине. Несколько месяцев женщина безуспешно пытается найти себе доступное жилье, и чтобы привлечь внимание к проблеме, она устроила перформанс.
Фото: EPA/Vostock-photo
Дом рухнул во время ремонта в Ченнаи, Индия
Фото: EPA/Vostock-photo
В Нью-Йорке обрушилась многоэтажная парковка
Фото: EPA/Vostock-photo
Выставка "Арбузы и цвет: наследие Руфино Тамайо" проходит в Гвадалахаре (Мексика). 33 крупноформатных "арбуза" расписаны художниками из Мексики и других стран.
Фото: EPA/Vostock-photo
Тридцать шестой салон гурманов проходит в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Солнечные панели установили на крыше супермаркета в Северной Македонии
Фото: EPA/Vostock-photo
Элитные армейские подразделения провели учения близ Афин в Греции
Фото: EPA/Vostock-photo
Тим Кук приехал помочь открыть первый в Индии магазин Apple
Фото: EPA/Vostock-photo
День памяти жертв Холокоста прошел в Македонии
Фото: EPA/Vostock-photo
Водохранилища Каталонии обмелели на 3/4
Фото: EPA/Vostock-photo
Индонезийские мусульмане накануне окончания священного месяца Рамадан отправляются встретить праздник в семейном кругу
Фото: EPA/Vostock-photo
Израиль провел военную операцию для поимки подозреваемых в терроризме палестинцев в лагере беженцев около города Дженин
Фото: EPA/Vostock-photo
День армии отмечают в Иране
Фото: EPA/Vostock-photo
Смог от лесных пожаров накрыл Катманду
Фото: EPA/Vostock-photo
Друзы в День независимости Сирии собрались на линии разграничения у Голанских высот
Фото: EPA/Vostock-photo
Демократы устроили небольшой митинг против Джима Джордана, республиканского сенатора, решившего разобраться с политикой властей города Нью-Йорк в отношении преступников и их жертв
Фото: EPA/Vostock-photo
Всемирный День Искусства отмечают в Калькутте
Фото: EPA/Vostock-photo
Крокодилий парк откроется в Дубае
Фото: EPA/Vostock-photo
В Польше прошел первый в этом году слет олдтаймеров
Фото: EPA/Vostock-photo
В Таиланде содержание мелких частиц в воздухе достигло опасного уровня
Фото: EPA/Vostock-photo
Церемониальный турнир по сумо прошел в Токио
Фото: EPA/Vostock-photo
Работники супермаркетов бастуют в Брюсселе: компания-владелец сети магазинов собирается продать этот актив, что может повлиять на условия труда пятнадцати тысяч человек, считают сотрудники
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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