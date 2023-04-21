НОВОСТИ МИРА

Столица Анголы Луанда, как и год назад, серьезно пострадала от подтоплений после продолжительных дождей

Фото: EPA/Vostock-photo

Япония эвакуирует своих граждан из Судана

Фото: EPA/Vostock-photo

В честь Дня Земли сделали бесплатным посещение Геологического музея в Китае

Фото: EPA/Vostock-photo

С риском для жизни мусульмане Дакки покидают город чтобы присоединиться к родным и отметить окончание месяца Рамадан

Фото: EPA/Vostock-photo

Четыре года прошло с террористической атаки на церкви и отели в Пасху на Шри-Ланке

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка "Тач Тайвань" проходит в Тайбэе

Фото: EPA/Vostock-photo

Пожар на фабрике углеродного волокна произошел в Южной Корее

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль "Сан Маркос" проходит в Мехико

Фото: EPA/Vostock-photo

Соревнование силачей мира в Мертл-Бич, США

Фото: Allison Joyce/Anadolu Agency via Getty Images

В британском Харрогейте стартует ежегодная выставка цветов и овощей, на которую съезжаются садовники со всех уголков страны

Фото: EPA/Vostock-photo

Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай. На фото: железнодорожная станция в Мумбаи.

Фото: EPA/Vostock-photo

Жители Индонезии наблюдают за гибридным солнечным затмением

Фото: Garry Lotulung/NurPhoto via Getty Images

Учения вооруженной полиции Китая в Уси

Фото: Yu Haiyang/VCG via Getty Images

Смог в Катманду, Непал

Фото: АР/ТАСС

Генеральный директор Applе Тим Кук на церемонии открытия второго в Индии флагманского магазина Apple в Нью-Дели

Фото: Zuma/ТАСС

Продавец на рынке в городе Газа

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Лунные медузы в океанариуме Mote в штате Флорида

Фото: Zuma/ТАСС

Экоктивисты облили краской вход в региональный совет Окситании на юге Франции

Фото: Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images

Дождь накрыл Кашмир

Фото: EPA/Vostock-photo

Чемпионат по борьбе среди женщин проходит в Загребе

Фото: EPA/Vostock-photo

Граффити с персонажами мультсериала "Симпсоны" в Милане напротив мемориала, посвященного жертвам Холокоста

Фото: Zuma/ТАСС

Джоанна В. поселилась в витрине галереи в Берлине. Несколько месяцев женщина безуспешно пытается найти себе доступное жилье, и чтобы привлечь внимание к проблеме, она устроила перформанс.

Фото: EPA/Vostock-photo

Дом рухнул во время ремонта в Ченнаи, Индия

Фото: EPA/Vostock-photo

В Нью-Йорке обрушилась многоэтажная парковка

Фото: EPA/Vostock-photo

Выставка "Арбузы и цвет: наследие Руфино Тамайо" проходит в Гвадалахаре (Мексика). 33 крупноформатных "арбуза" расписаны художниками из Мексики и других стран.

Фото: EPA/Vostock-photo

Тридцать шестой салон гурманов проходит в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Солнечные панели установили на крыше супермаркета в Северной Македонии

Фото: EPA/Vostock-photo

Элитные армейские подразделения провели учения близ Афин в Греции

Фото: EPA/Vostock-photo

Тим Кук приехал помочь открыть первый в Индии магазин Apple

Фото: EPA/Vostock-photo

День памяти жертв Холокоста прошел в Македонии

Фото: EPA/Vostock-photo

Водохранилища Каталонии обмелели на 3/4

Фото: EPA/Vostock-photo

Индонезийские мусульмане накануне окончания священного месяца Рамадан отправляются встретить праздник в семейном кругу

Фото: EPA/Vostock-photo

Израиль провел военную операцию для поимки подозреваемых в терроризме палестинцев в лагере беженцев около города Дженин

Фото: EPA/Vostock-photo

День армии отмечают в Иране

Фото: EPA/Vostock-photo

Смог от лесных пожаров накрыл Катманду

Фото: EPA/Vostock-photo

Друзы в День независимости Сирии собрались на линии разграничения у Голанских высот

Фото: EPA/Vostock-photo

Демократы устроили небольшой митинг против Джима Джордана, республиканского сенатора, решившего разобраться с политикой властей города Нью-Йорк в отношении преступников и их жертв

Фото: EPA/Vostock-photo

Всемирный День Искусства отмечают в Калькутте

Фото: EPA/Vostock-photo

Крокодилий парк откроется в Дубае

Фото: EPA/Vostock-photo

В Польше прошел первый в этом году слет олдтаймеров

Фото: EPA/Vostock-photo

В Таиланде содержание мелких частиц в воздухе достигло опасного уровня

Фото: EPA/Vostock-photo

Церемониальный турнир по сумо прошел в Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

Работники супермаркетов бастуют в Брюсселе: компания-владелец сети магазинов собирается продать этот актив, что может повлиять на условия труда пятнадцати тысяч человек, считают сотрудники

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/